Opera „Paradisul” (în care homosexuali și transexuali sunt înfățișați alături de șarpe în Grădina Edenului), va fi mutată, pentru că șarpele este un simbol al ispitei și al răului și ar putea răni sensibilitatea gay-lor și a transgenderilor. „La început nu mi-am dat seama de complexitatea problemei, dar după ce am reflectat mai atent și am avut o discuție cu conducerea, am ajuns la concluzia că nu există altă posibilitate decât să mutăm tabloul din biserică”, a afirmat pastorul Svensson.

Nu vă faceți cruce și nu-i mulțumiți lui Dumnezeu! Ce urmează e și mai și… Altarul pro-LGBT va fi înlocuit cu o altă „capodoperă” a aceleiași „artiste” (Elisabeth Ohlson Wallin). Este vorba de o reprezentare cu „Cina cea de Taină” în care Iisus Hristos este zugrăvit purtând pantofi cu tocuri înalte, iar printre apostoli se află mai mulți travestiți, anunță site-ul de dreapta breitbart.com citând televiziunea publică suedeză.

Ca și clasa politică din Suedia, biserica evanghelic-luterană din această țară încearcă să devină una dintre cele mai „progresiste” și pro-LGBT biserici din lume. De altfel, arhiepiscopul Stockholm, o femeie pe nume Eva Brunne, se declară deschis lesbiană.

Atitudinea progresistă nu pare, însă, pe placul tuturor credincioșilor. Experții estimează că Biserica națională a Suediei „va pierde peste un milion de membri în următorul deceniu” și va fi nevoită să înceapă să-și vândă proprietățile imobiliare pentru a face față problemelor financiare.

Unul dintre pastorii intervievați de postul public de televiziune suedez a declarat: „În timp ce pierdem credincioși și tot mai puțini oameni participă la servicii, costurile pentru întreținerea bisericilor noastre sunt foarte mari. Suntem într-o dilemă, pentru că în această afacere nu este posibil să crești producția”.

În ciuda problemelor, Biserica suedeză promovează puternic ideologia LGBT. Un manual adoptat în noiembrie anul trecut de conducerea religioasă, impune clerului să renunțe să mai folosească pronume masculine pentru Dumnezeu, pentru a-i călăuzi pe credincioși să fie cât mai deschiși față de femei și minoritățile sexuale.

Anterior, Episcopul de Stockholm, faimoasa Eva Brunne, a cerut ca în biserici să se instaleze spații de rugăciune pentru musulmani. E de amintit că Papa Francisc a avut în ultimii ani mai multe întâniri cu reprezentanții bisericilor luterane, unele chiar în Suedia, vorbind despre necesitatea dialogului ecumenic dintre cele două confesiuni. De altfel, după cum scrie Adrian Pătrușcă într-un articol publicat recent de Evenimentul zilei, „Episcopul catolic german Heiner Wilmer, un favorit al Papei, a salutat ideea unui episcop luteran de creare a unor parohii „ecumenice” comune catolico-luterane.Eu ce-aș mai putea adăuga? Să ne ajute bunul Dumnezeu, că altă speranță nu mai avem!

Te-ar putea interesa și: