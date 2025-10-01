Igor Grosu, întrevedere cu premierul Ilie Bolojan: „Relațiile cu România vor atinge un nivel fără precedent”

Republica Moldova. Igor Grosu se află la București, unde a purtat discuții cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, despre proiecte concrete menite să aducă dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului, precum și despre consolidarea sprijinului României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Deplasarea lui Grosu a fost anunțată pe rețelele de socializare de către liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și confirmată de Parlament, fără a se preciza dacă a participat în calitate de președinte de partid sau președinte al Parlamentului legislaturii a XI-a, al cărui mandat continuă până la confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și validarea noilor deputați.

„Sunt astăzi într-o scurtă vizită la București. În această dimineață, m-am întâlnit cu prim-ministrul României și bunul prieten al Republicii Moldova, Ilie Bolojan. Mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care ni-l oferă necondiționat România și am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent, în special pe infrastructură, energie și schimb de capital”, a declarat Grosu miercuri, pe Facebook.

Politicianul a menționat că sunt „proiecte concrete, care vor aduce dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului”, și a reiterat rolul României ca principal susținător al parcursului european al Republicii Moldova, care își propune să semneze tratatul de aderare la UE în 2028.

Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană, a obținut victoria.

În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat și teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea din cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie și pentru alegerea fermă în favoarea direcției europene.

„Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”, a transmis Bolojan.

Potrivit datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală, cinci concurenți electorali vor accede în noul Legislativ. Partidul proeuropean fondat de președinta Maia Sandu a obținut peste jumătate din voturi și va guverna în următorii patru ani.

Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat 50,20% din voturi (792.557), urmat de Blocul „Patriotic” cu 24,17% (381.505), Blocul Electoral „Alternativa” – 7,96% (125.685), Partidul Nostru – 6,20% (97.852) și Partidul „Democrația Acasă” – 5,62% (88.679). Celelalte formațiuni nu au depășit pragul necesar pentru a accede în Parlament.