Igor Dodon, acuzații surprinzătoare pentru Maia Sandu

Fostul șef de stat Igor Dodon susține că cel care a filmat-o pe președinta Maia Sandu „întâmplător” cu câinele a mers la ședințele sale de judecată pentru a striga „Jos Dodon!”.

Dodon spune că nu se teme de dosarele în care e cercetat sau judecat

„Trei dosare, capete de acuzație sunt în judecată. (…) Deja este evident că nici pe unul dintre capetele de acuzare procurorii nu vor avea succes. (…) Toți cunosc în ce constau aceste dosare și toți înțeleg că acolo nu este conținut.

Sunt câteva dosare la faza de urmărire penală, inclusiv trădare de patrie, care nu avansează și nu pot avansa pentru că au fost deschise pe loc gol.

Deci toate aceste învinuiri… eu am luat decizia, apropo, o decizie dificilă, pe care nu toți pot să și-o asume, eu am decis să rămân în țară, comparativ cu alți lideri care după dosare penale au fugit din țară, eu am rămas în țară și, cu toate greutățile am decis să trec toate etapele, faza urmăririi penale, pe mine, pe soție, pe mamă, arest, dosarele penale în judecată, ședințe de judecată”, a declarat Igor Dodon, într-o înregistrare video.

Acuzații surprinzătoare pentru Maia Sandu

Apropo, la aceste ședințe de judecată vin măscăricii Maiei Sandu. În afară de Olaru, ea și-a mai făcut o echipă de vreo 3-4 băieței care vin la toate ședințele. (…)

Cel care a filmat-o pe Maia Sandu cu câinele – întâmplător a filmat-o pe Maia Sandu. Când mă uit îl văd la ședința de judecată: „Măi, tu ești acela cu câinele!” S-a întors și a fugit.

Maia Sandu, mai schimbați fețele, vă spaliți ca niște copii (vă lăsați prinși, din rusescul Спалить, „a fi dat de gol” – n.red.)! Mai schimbați bloggerii ăștia, pentru că i-a chemat să o filmeze cu câinele și apoi i-a trimis la mine la judecată să strihe „Jos Dodon!”.

Dodon și câinele Maiei Sandu

În septembrie, președinția are un nou membru. Este vorba despre Codruț, un câine găsit în stradă lovit de o mașină. „După câteva luni de tratament, acum aleargă bucuros în 3 picioare”, a scris atunci președinta Maia Sandu.

Ulterior, același câine l-a mușcat pe președintele Austriei, în timp ce acesta se afla în vizită la Chișinău. Atunci, Alexander Van der Bellen a fost mușcat de câine pe când se plimba, alături de Maia Sandu și preşedinta Sloveniei, Natasa Pirc Musar, prin grădina reședinței prezidențiale de la Chișinău.

„Ați văzut diferite showuri. Umbrele pe la New York, câini vagabonzi, apropo pe care îl cheamă Persic”, a declarat fostul președintele Igor Dodon, după ce șefa statului, Maia Sandu, a publicat o fotografie cu un câine găsit în stradă lovit de o mașină și adoptat de Președinție. „Devine penibil”, a adăugat Dodon.