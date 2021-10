Ies la iveală noi detalii din lumea fotbalului! Adevăratul motiv pentru care Daniel Stanciu a plecat de la FCSB

Fostul director sportiv de la FCSB, Daniel Stancu, a vorbit deschis despre experiența sa la roș-albaștri. Acesta susține că a ajuns la club dorit fiind chiar de finanțatorul Gigi Becali. Lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit cei doi, iar în 2013 latifundiarul din Pipera a fost arestat. Imediat după acest eveniment, Stancu a fost nevoit să plece și el de la echipă.

În cadrul declarațiilor făcute pentru AS.ro, Daniel Stanciu a mărturisit că relația sa cu Gigi Becali era una excelentă, însă un alt oficial al roș-albaștrilor nu îl suporta. Între el și Mihai Stoica nu exista o relație, acesta fiind motivul principal pentru plecarea directorului sportiv. După ce Gigi Becali a fost arestat, pentru a evita un conflict intern între el și Mihai Stoica, Daniel Stanciu a decis să se retragă de la FCSB.

”Relația mea cu domnul Becali era foarte bună. Cu Mihai Stoica nu aveam o relație foarte bună. Nu aveam nicio relație. Nici nu am încercat să sar și să fac rău. O luptă între mine și Mihai Stoica ar fi făcut rău clubului.

Mă întreba Gigi, îi spuneam. Dacă voia să știe ceva spuneam să-l întrebe pe Meme. Era Reghe antrenor atunci. Eu am avut o relație foarte bună cu Gigi. Pe mine m-a respectat. Am plecat după ce a fost închis pentru că nu mă agrea lumea acolo”, a declarat Daniel Stanciu pentru AS.ro.

Daniel Stanciu a fost implicat în marile transferuri. Cum arată o carieră de succes în lumea fotbalului

În cadrul interviului, fostul director sportiv de la FCSB a vorbit și despre cariera sa în domeniul sportiv. Ajuns acum la 47 de ani, Daniel Stanciu privește cu mândrie în urmă și poate spune că a contribuit la evoluția fotbalului românesc. Nume mari din acest domeniu sunt pe lista lui, susținând că a participat inclusiv la transferul lui Gică Hagi. Pe lista sa sunt trecuți și Dan Petrescu sau Alexa.

”Eu lucram foarte mult cu Marian Iancu și cu Timișoara. Am participat la transferul lui Hagi, ca antrenor, al lui Alexa, a lui Pantilimon. Având zi de zi contact cu Marian Iancu și cei de acolo, mi-a zis la un moment dat: bă, tot vii și mă cerți, ia ocupă-te tu.

Am avut șansa să fiu omul din umbră care a participat la succesul celor de la Urziceni. L-am adus pe Dan Petrescu, am adus mare parte dintre jucători. La Timișoara mi-au dat un salariu bun, mi-a plăcut și nu regret că am făcut pasul ăsta. Am făcut ce mi-a plăcut”, a mai spus Daniel Stanciu.