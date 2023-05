Ieri am uitat să vă spun ceva. PalaDay

În primul rînd, că am uitat să vă spun unele lucruri. Și în al doilea rînd, că nu am pus suficient accentul pe altele. Drept pentru care, plecînd de la un text foarte fain și foarte recent de-al lui Bogdan Alexandru Duca pe această temă, vă propun să mai discutăm un pic tema, căci e prea importantă. În plus, mi-am dat seama că pînă acum nu v-am recomandat nici un album, dar nici un album de jazz. O greșeală impardonabilă, pe care trebuie musai să o reparăm. Slava!

