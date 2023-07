Decizia luată de Irinel Columbeanu după întoarcerea din America: Nu o voi mai căuta!

Irinel Columbeanu este din nou singur și, conform mărturisirilor sale, nu are niciun gând de a se implica într-o nouă relație. După ce și-a revăzut fiica, acesta preferă să se concentreze pe sine și să se bucure de timpul petrecut alături de ea.

Afaceristul a revenit în România, după ce, pe 14 iunie, el a plecat în America la fiica lui, Irinuca. Irinel Columbeanu nu și-a mai văzut fiica de cinci ani, iar această călătorie era așteptată cu mult entuziasm.

Cum s-a terminat relația dintre Irinel Columbeanu și iubita milionară

De la plecarea lui Iri peste Ocean pentru a-și revedea fiica, nici el, nici ultima sa cucerire, nu au mai dat vreun semn de viață, a mărturisit afaceristul. Odată cu această călătorie, comunicarea între ei s-a întrerupt complet.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu.

La doar câteva zile de la împlinirea vârstei de 66 de ani, Irinel Columbeanu a întâlnit-o pe Ani și părea extrem de atras de această femeie care a apărut în viața lui și care, pe deasupra, se zvonea că este milionară.

Omul de afaceri spunea atunci când a cunoscut-o pe Ani că este dragostea la prima vedere. Mai mult, idila dintre ei părea perfectă mai ales că aceasta era mult mai apropiată de vârstă cu Irinel, care după despărțirea cu Monica a avut doar iubite cu ani buni mai tineri decât el.

La vârsta de 66 de ani, fostul soț al Monicăi Gabor devine extrem de selectiv în ceea ce privește potențiala sa parteneră. „Nu ar trebui să aibă un profil de Instagram, nu mă interesează acest lucru. Ci să fie o persoană deșteaptă, inteligentă, și mai ales respectuoasă cu mine, cu alți concetățeni, cu alte femei. Lista e prea lungă, dar nu vreau să se sperie nimeni”, a mai declarat omul de afaceri pentru Cancan.