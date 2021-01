Idei de tinute confortabile pentru iarna 2021

O tinuta reusita de iarna iti face ziua mai frumoasa si aduce chiar si soarele inapoi! Iata cum poti face un mic update in garderoba, si un checklist cu tot ce ai nevoie pentru lunile reci care urmeaza.

Alege o jacheta de iarna colorata

Jacheta matlasata, scurta si intens colorata este noul stil favorit al iernii, o varianta smart casual a jachetei din denim. Poart-o cu pantaloni chino si mocasini sau peste rochia ta tricotata preferata, cu dres opac negru si ghete cu sireturi, in culori vibrante. Sezonul asta ai nevoie de o jacheta puffer cu adevarat cool, in tendinte si extrem de versatila!

Stilul masculin se reinventeaza in fiecare an, asa ca ii poti recomanda si lui sa adopte o jacheta puffer colorata in garderoba. Este extrem de usor de purtat cu un look minimalist: blugi clasici, tricou alb sau negru si un sacou sub jacheta. Usor de mixat, acest styling poate fi purtat cu noile modele confortabile de ghete de barbati de la Fashion Days, in zilele in care lista de to do’s pare ca nu se mai termina.

Poarta cu stil pantaloni tricotati din casmir!

Ultimele modele de pantaloni tricotati sunt atat de confortabili, incat te vei simti perfect relaxata sa ii porti cu botine cu toc si o camasa din piele ecologica. Poarta modelul tau preferat seara cu o bluza transparenta cu maneci supradimensionate, dar si ziua cu pulovere oversized. Si poarta cu stil noile ghete de dama din piele cu pantaloni tricotati evazati!

Pacaleste iarna cu un imprimeu floral!

Curelele au devenit noul accesoriu declarativ, purtate pur si simplu innodate doar peste o rochie. Noi iti propunem o alternativa putin mai feminina, un pulover sau cardigan purtat ca si curea. Acum ai un element colorat care sa evidentieze talia celor mai frumoase rochii cu imprimeu din dulapul tau. Si in acelasi timp sa iti ofere confort si caldura in fiecare moment!

Suprapuneri, suprapuneri, suprapuneri!

Atunci cand programul tau inseamna ca trebuie sa fii pregatita si pentru o intalnire de afaceri si pentru intalnirea cu prietenii, o rochie midi cu maneca lunga poate fi solutia. Alege o tinuta ‘all black’ cu imprimeu floral mare, ce poate fi office, eleganta si casual si adauga pentru zi un pulover confortabil deasupra. Look-ul retro modern este completat cu accesorii: o geanta saddle medie si o bratara charm colorata!

Un pulover cu fermoar

Puloverele stil masculine, cu fermoar la guler, sunt piese in tendinte cu care poti iarna asta sa creezi nenumarate tinute. Dar pentru a le face sa iasa in evidenta, cauta modele cu detalii speciale, cum ar fi torsade, design supradimensionat sau pufos, cu mohair. Adaugarea oricarui detaliu feminin pe un pulover ii ofera un look mai elegant, mai ales daca intentionezi sa-l porti sub un palton cu rever. Inca un pont pentru extra stil: poarta-l cu o rochie sau fusta din satin negru, maro sau ivoire si cu cizme inalte.