ICR „Titu Maiorescu” din Berlin, conferință dedicată sculptorului Constantin Brâncuși

Sub titlul ”Brâncusi s bird in space: from Magic Songs to Flight”, conferința a fost susținută de către doamna dr. Doina Lemny, muzeograf – cercetător și curator al Muzeului Național de Artă Contemporană – Centrul Pompidou, autoare a numeroase lucrări despre opera inegalabilului artist român.

Conferința deschisă cu o scurtă alocuțiune a directorului ICR Berlin, domnul Cristian Niculescu, s-a bucurat de prezența unui public variat, iubitor și cunoscător al artei lui Constantin Brîncuși, și a luat sfîrșit printr-o sesiune q&a și alocuțiunea doamnei Dorothea Schone, directorul muzeului Kunsthaus Dahlem.

ICR ”Titu Maiorescu” organizează două concerte împreună cu Orchestra Națională de Tineret (11-13 august)

Totodată, în perioada 11-13 august, ICR ”Titu Maiorescu” va organiza împreună cu Orchestra Națională de Tineret condusă de maestru Cristian Mandeal două concerte. Primul, în ziua de 11 august în orașul Kassel, Sala de Bal din Kongress Palais, iar cel de-al doilea, pe data de 13 august în Sala Mare a Konzerthaus Berlin, concert prilejuit de participarea Orchestrei Naționale de Tineret la ediția 2023 a festivalului Young Euro Classic.