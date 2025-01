Sport Antrenorul de la Celtic, dezamăgit de elevii lui: Rangers a meritat să câștige







Brendan Rodgers a avut mari emoții pentru partida cu Rangers. Astrele nu s-au așezat favorabil pentru cei de la Celtic, iar meciul s-a încheiat cu 3-0 pentru echipa lui Ianis Hagi. În fața unui astfel de rezultat, Rogders s-a arătat dezamăgit de evoluția elevilor lui și a lansat mai multe critici.

Antrenorul lui Celtic, despre partida cu echipa lui Ianis Hagi

În vârstă de 51 de ani, tehnicianul a recunoscut că adversarii au fost mai bine pregătiți. Cu toate acestea, antrenorul de la Celtic nu a ratat șansa de a lansa câteva înțepături la adresa celor de la Rangers.

În opinia suporterilor, Celtic a fost o adevărată victimă pe Ibrox. Ianis Hagi a stat pe teren 95 de minute și a înscris primul gol al partidei pentru echipa lui.

Jucătorii de la Rangers au fost la înălțime

Jucătorii pregătiți de Philippe Clement au avut parte de laude pentru prestația din teren. După înfrângere, antrenorul verzilor a recunoscut că Rangers a făcut spectacol pe Ibrox.

Dincolo de acest detaliu, tehnicianul nu a ezitat să ironizeze rezultatele recente ale echipei lui Ianis.

„Nu a fost o evoluție foarte bună a noastră, am făcut foarte multe greșeli, mai ales cu mingea la picior în prima repriză. Asta i-a invitat pe adversari să pună presiune și ne-am prins singuri în capcană în prea multe zone.

S-a făcut 0-1 și stadionul a fost însuflețit. Rangers a fost echipa mai bună astăzi, noi nu am fost noi înșine. Nu am fost suficient de agresivi fără minge, am pierdut prea multe dueluri, iar cu mingea am fost prea lenți”, a declarat antrenorul.

Tehnicianul echipei Celtic, dezamăgit în urma duelului de pe Ibrox

Brendan Rodgers a continuat șirul criticilor, arătându-se dezamăgit de jucătorii pregătiți de el.

„O dezamăgire de meci. Nu-mi dau seama dacă diferența de 14 puncte și-a spus cuvântul. Nu ar trebui, dar poate în subconștient a contat. Nu am jucat bine, iar Rangers a meritat să câștige.

A fost una dintre acele zile în care nu îți iese nimic. Jucătorii nu sunt roboți. Energia din stadion, faptul că adversarii au avut ceva de demonstrat... nu ne-au mai bătut de mult și sunt mult în urmă în campionat, așa că sunt multe explicații pentru ce s-a întâmplat”, a mai spus el, arată GSP.