Iată sucul care te va ajuta să reduci riscul apariției a șapte boli care îți pot pune viața în pericol

Experții spun că nu ar trebui să bei mai mult de 150 ml de suc de fructe pe zi, dar aceasta este cantitatea exactă de portocale de care ai avea nevoie pentru a ajuta la calmarea inflamației. Inflamația cronică poate duce la boli paralizante care pun viața în pericol.

Aceste șapte afecțiuni includ artrita, lupusul, bolile intestinale, astmul, bolile de inimă, artrita reumatoidă și diabetul de tip 1, spun experții.

Un nou raport asupra modului în care inflamația ascunsă afectează răspunsul nostru imunitar, a constatat că vitamina C din sucul de portocale poate ajuta să joace un rol protector și terapeutic atunci când vine vorba de sănătatea noastră.

Profesorul Philip Calder, co-autor al raportului și profesor de imunologie nutrițională la Universitatea Southampton, a explicat rolul său terapeutic. „Vitamina C afectează inflamația prin reglarea producției de citokine și știm că prea multe citokine pot face ravagii asupra stării de inflamație. Vitamina C ajută, de asemenea, la creșterea nivelului de anticorpi prin sprijinirea creșterii limfocitelor T și B, care sunt tipuri de globule albe care conduc și direcționează răspunsul nostru imunitar”, a explicat el potrivit The Sun.

Vitamina C se găsește într-o varietate de alimente, cum ar fi citrice, ardei gras și cartofi albi. De asemenea, puteți obține suplimente de vitamina C dacă considerați că nu obțineți suficient din alimentație. NHS spune că adulții cu vârsta între 19 și 64 de ani au nevoie de 40 mg de vitamina C pe zi. Nu poate fi stocat în organism, așa că trebuie să vă asigurați că adăugați zilnic alimente care conțin vitamina C în dieta dumneavoastră.

Dr. Carrie Ruxton dietetician de la Fruit Juice Science Center a spus: „Inflamația poate afecta grav sănătatea noastră imunitară; o problemă pe care am numit-o „inflamație”. Este mai important ca niciodată ca oamenii să fie informați despre schimbările dietetice și ale stilului de viață care pot ajuta la menținerea inflamației sub control și la sprijinirea funcției imunitare – cu un exemplu simplu fiind un pahar de suc de fructe zilnic”.

Câțiva pași pentru a rămâne sănătos

Unul dintre principalele motive pentru care sucul de portocale este benefic, se datorează flavonoidelor. Acestea sunt un grup de polifenoli care ajută la reducerea inflamației și care pot îmbunătăți sănătatea intestinală.

Dr. Ruxton a explicat că există două flavonoide remarcabile. „Acestea sunt hesperidina și naringenina, iar un beneficiu al sucului față de fructele întregi este că flavonoidele sunt absorbite mai eficient de către organism, motiv pentru care un pahar de suc completează fructele și legumele din dieta ta”.

Un pahar de suc de portocale oferă aproximativ 78 mg de hesperidină. Un studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a constatat anterior că sucul de portocale reduce inflamația. Studiul a fost efectuat pe femei cu sindrom metabolic, cărora li s-a administrat 500 mg de hesperidină zilnic timp de trei săptămâni. Medicii au descoperit că acest lucru a scăzut semnificativ concentrațiile sanguine ale markerului inflamator CRP.

Raportul Dr. Ruxton și echipa sa a constatat că mulți britanici nu sunt conștienți de problemele pe care le poate provoca inflamația cronică. Un sfert din oameni au spus că inflamația cronică afectează capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor, iar peste o treime au declarat că poate provoca oboseală.

Dr. Ruxton a adăugat: „Concentrarea pe creșterea aportului de legume și fructe la 8 pe zi, care poate include un pahar de suc de portocale zilnic, minimizarea stresului și evitarea alimentelor inflamatorii bogate în grăsimi saturate și carbohidrați rafinați sunt câțiva pași simpli cu care oricine poate începe”.