Meciul de vineri seara din campionatul Turciei a adus o nouă rundă plină de stări contradictorii pentru Ianis Hagi. După ce joi a împlinit vârsta de 28 de ani, mijlocașul român a primit vineri cadoul unei titularizări la Alanyaspor, prima după patru etape consecutive în care începuse ca rezervă. Cu toate acestea, bucuria revenirii în primul unsprezece s-a terminat brusc, conform gsp.ro.

Conduși cu 0-2 de Kocaelispor la pauză, gazdele au efectuat trei modificări dintr-un foc în vestiar, iar românul a fost printre cei sacrificați. Tehniceanul lusitan Joao Pereira nu a ezitat să taxeze evoluția modestă a echipei din prima parte a jocului.

La finalul partidei, antrenorul portughez al celor de la Alanyaspor s-a arătat extrem de afectat de modul în care jucătorii săi au abordat prima repriză. În vârstă de 42 de ani, tehnicianul nu a căutat scuze și a explicat că jocul slab l-a determinat să schimbe cât mai mulți fotbaliști după primele 45 de minute.

„În prima repriză, practic, nici n-am intrat pe teren. Parcă rămăseserăm înăuntru, la vestiare. N-am jucat nimic, n-am alergat. Am greșit o mulțime de pase. Chiar a fost ca și cum nu am fi intrat pe teren. Din cauza primei reprize am și pierdut meciul. Fie nu am abordat meciul cu o idee bună, iar planurile mele nu au fost cele corecte, fie jucătorii mei nu au muncit din greu pentru a câștiga partida. E una dintre aceste două variante. Vorbesc intenționat lent, pentru că nu vreau să spun ceva greșit. Încerc să fiu atent.

La pauză am făcut 3 schimbări – dacă aș fi putut, aș fi făcut 10 – și am ieșit pe teren cu un sistem 5-3-2 pe care îl lucraserăm o singură dată. Chiar și așa, jocul s-a schimbat complet, deoarece energia celor intrați a schimbat cumva dinamica partidei.

Tactica poate că a fost greșită, pot accepta asta, nu sunt perfect. Nu sunt Guardiola, Klopp sau Mourinho; muncesc mult, dar pot greși. Însă cert este că am fost ca ziua și noaptea.

Cred că la noapte voi avea coșmaruri, nu cred că voi putea dormi. Voi încerca să înțelege ce s-a întâmplat, de ce a fost așa astăzi. Am pierdut 3 puncte, dar pot spune cu certitudine că în prima repriză a fost o echipă care nici măcar nu a călcat pe teren”, a afirmat Pereira, citat de TumSpor.

Rezultatul negativ o menține pe Alanyaspor, cel puțin provizoriu, pe locul al nouălea într-un campionat cu 18 echipe. Cu 12 puncte strânse în 9 etape, presiunea crește pe umerii băncii tehnice, mai ales că seria recentă de meciuri nu a adus zestre de puncte scontată.

„În ultimele 3 meciuri am fi putut aduna cel puțin 4 puncte, dar am luat doar unul singur. Nici pentru mine, nici pentru echipă, această performanță nu este deloc suficientă. Suntem foarte supărați, chiar trebuie să fim supărați, dar nu suntem «morți». Peste 3 zile avem un alt meci, mergem înainte, așa e în fotbal, nu s-a terminat nimic”, a completat antrenorul.

Pentru Ianis Hagi, perioada de inactivitate prelungită pe durata unui meci întreg continuă. Românul nu a mai disputat mai mult de o repriză într-o partidă pentru gruparea turcă din data de 18 martie. În actuala stagiune, el bifează șapte prezențe pe teren și are în cont o unică reușită decisivă, o pasă de gol oferită în remiza 2-2 cu Goztepe, din etapa a cincea.