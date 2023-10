Ianis Hagi, luat în vizor de un celebru sportiv. Mai multe greșeli decât realizări

Ianis Hagi a fost luat în vizor de un celebru sportiv după meciul dintre România cu Belarus. Silviu Ilie (35 de ani), fost campion al României cu Oțelul, a declarat că fotbalistul a făcut o mulțime de greșeli. El consideră că fiul lui Gică Hagi este doar un leșinat care se bucură de succes datorită tatălui său.

„Dacă nu era copilul lui Hagi nici liga a 4-a nu prindea, vedea, juca. Tot îl forțează pe leșinat”, a scris Silviu Ilie pe Facebook.

În partida cu Belarus, Hagi jr nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Nu a reușit vreun dribling sau vreo lansare pentru coechipierii săi. În urma acestui rezultat, România a rămas pe locul secund în clasamentul grupei I, cu trei victorii și patru rezultate de egalitate. Urmează duelul cu Andorra, unul programat duminică, de la ora 21:45, pe stadionul Arena Națională din București.

Cine este campionul care l-a atacat pe Ianis Hagi

Silviu Ilie a jucat la Oțelul, Dunărea Galați, ASA Târgu Mureș, Farul Constanța, Metalosport și Dunărea Călărași. El a jucat cinci meciuri în Champions League. Cu toate astea, sportivul a renunțat la fotbal în 2018 și s-a apucatr de frizerie.

Acesta și-ar fi dorit să devină antrenor, dar nimeni nu l-a căutat. Soția lui i-a recomandat să facă un curs de frizerie și să își îndrepte atenția către salonul de înfrumusețare.

„Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am făcut antrenor de copii sau altceva. După ce m-am lăsat, am așteptat să mă cheme cei de la Oțelul pentru a-mi găsi un loc în club, dar nu m-a căutat nimeni.

Eu, având un salon de înfrumusețare din 2013, am vorbit cu soția și am zis să fac un curs de frizerie ca să văd dacă-mi place.

M-am dus la curs timp de 2 luni, am învățat foarte repede. Și m-a atras. Mi-am renovat salonul și am făcut o cameră separată pentru mine. Am zis că trebuie să fac ceva. A început lumea să vină la mine și mi-a plăcut. Am și un program flexibil, pot pleca oricând dacă am probleme”, relata fostul campion al României pentru GSP.