Euro 2024. Belarus – România. Gică Popescu: Un joc modest. Totul se face după ureche

Euro 2024. După această remiză cu Belarus, România se menţine pe locul secund, cu 13 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar urmată de Israel, 11 puncte, Kosovo, 7 puncte, Belarus, 5 puncte, şi Andorra, 2 puncte.

Gică Popescu, fostul internaţional român, este de părere că echipa României evoluează fără o idee de joc şi că riscă să nu ajungă la Euro.

„Un joc modest. Senzaţia pe care o am e că toate aceste ocazii pe care le creăm vin în urma calităţii individuale ale jucătorilor. Nu văd ceva colectiv, ceva lucrat. Totul este după ureche, totul este după puterea fiecărui jucător din compartimentul ofensiv, după inspiraţia lui. Nu ne-a împiedicat gazonul să atacăm, am ajuns de foarte multe ori in preajma careului, dar totul era la nimereală”, a spus Gică Popescu.

Euro 2024. Belarus-România. Gică Popescu: Eu știu ce înseamnă echipa națională

Fostul internațional a mai subliniat că nu am arătat niciodată pe durata acestor preliminarii ca o echipă care merită să fie la Euro: ”Jucând aşa, mi-e teamă că nu vom ajunge acolo. Ceea ce ar fi o mare ruşine! E o mare diferenţă între mine şi Edi Iordănescu. Eu ştiu ce înseamnă echipa naţională, el nu ştie ce înseamnă! Eu am plâns pentru echipa naţională, el nu. Nu am nimic cu familia Iordănescu, ba chiar port un deosebit respect, dar de când a preluat Edi Iordănescu echipa, este cea mai slabă naţională. A făcut egal cu Belarus! Vrea laude pentru asta? Trebuie să spunem lucrurile aşa cum le vedem noi”, a declarat Gică Popescu”.

Răzvan Martin: Suntem triști, suntem supărați

Răzvan Marin a declarat, joi seară, după meciul României cu Belarus, scor 0-0, că el şi colegii săi sunt supăraţi pentru rezultat, menţionând că tricolorii nu au avut luciditate în faţa porţii echipei adverse. Suntem trişti, suntem supăraţi.

Am dat tot ce am avut mai bun, toată lumea a avut o atitudine pozitvă, constructivă. Acum încercăm să ne ridicăm moralul pentru meciul de duminică. Nu am reuşit să fim atât de lucizi în ultimii 30 de metri. Mai sunt meciuri de jucat, trebuie să ne jucăm şansa până la capăt. În continuare ne putem decide viitorul singuri. Trebuie să fim mai decişi în faţa porţii. Dacă batem în Israel vom fi tot la mâna noastră”, a spus Marin.