Fotbal Euro 2024. Belarus – România, meci crucial pentru calificare. Cine transmite partida

Fotbal Euro 2024. România joacă împotriva Belarus, în preliminariile pentru campionatul european de anul viitor. Jocul a fost programat pe un teren din Budapesta, Szusza Ferenc, aflat într-o stare avansată de degradare. Acest lucru pare a fi în avantajul adversarilor din Belarus, echipa mai puțin tehnică. De altfel, presa din această țară acuză staff-ul României că se plânge de calitatea terenului pentru a justifica un eventual eșec.

Fotbal Euro 2024. Partida dintre România și Belarus va începe la ora 21.45, în direct la Antena 1.

Meciul cu Belarus va fi arbitrat de un norvegian, Espen Eskas, în vârstă de 35 de ani. El va fi asistat de Jan Erik Engan şi Isaak Elias Bashevkin.

Selecționata lui Edward Iordănescu se află în acest moment pe locul 2 în Grupa I de fotbal Euro 2024. Naționala României a acumulat 12 puncte și se află la două puncte în spatele liderului Elveția. Pe locul al treilea, la distanță de un punct se situează echipa din Israel.

Antrenorul Edi Iordănescu a convocat pentru meciul cu Belarus 23 de jucători. Dintre aceștia el îi va alege pe cei ce vor intra în teren cu Belarus, dar și cu Andorra. Cei 23 sunt:

Meciul de fotbal Euro 2024 dintre Belarus și România se joacă pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta. Stadionul a fost inaugurat la 17 septembrie 1922 și a fost renovat în perioada 2000-2001. Arena poartă numele fostului atacant Ferenc Szusz.

Gazonul arată foarte rău și nu este tocmai potrivit pentru un meci de fotbal internațional, au recunoscut oficialii Federației Române de Fotbal.

Iar acesta nu este singurul neajuns. Jucătorilor români li s-a recomandat să nu părăsească hotelul cu însemnele țării. Avertismentul a venit din partea Federației Maghiare de Fotbal.

Oficialii maghiari au invocat contextul istoric și politic dintre cele două state. Ei au făcut referire la starea de tensiune prezentă. Astfel că autoritățile maghiare vor să evite o confruntare între fanii unguri și delegația tricoloră.

„Noi nu jucăm cu Ungaria acum, jucăm cu Belarus. Adică Ungaria are meci cu Serbia a doua zi după noi. Nu știu de treaba asta, dar să-ți spun ceva. Eu acum doi ani de zile am fost la Budapesta la Campionatul European de tineret cu Mutu. Ți-am spus o realitate pe care am trăit-o atunci. Mașină cu numere de România, cu însemnele României pe trening. Nu am avut probleme, acum nu înțeleg de ce am avea pentru că nu jucăm”, a comentat Mihai Stoichiță directorul tehnic al FRF, conform Fanatik.