Gică Popescu, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din viața lui. A simțit când tatăl său a murit: „M-am trezit deodată, direct în fund”

Gică Popescu, una dintre legendele fotbalului românesc, a vorbit despre perioadele dificile din viața sa. Dacă pe plan sportiv este extrem de cunoscut, nu vorbește prea des despre viața personală, momentele în care face mărturisiri fiind destul de rare.

Căpitanul Naționalei a mărturisit că a fost extrem de apropiat de tatăl său, iar moartea acestuia a fost pentru Gică Popescu unul dintre cele mai grele momente. Cu lacrimi în ochi, legenda fotbalului românesc a povestit cum s-a trezit din somn, direct în fund, chiar în momentul în care părintele său își dădea ultima suflare. Deși atunci nu a înțeles ce se întâmplă cu el, a doua zi dimineață a primit vestea tristă.

„Nu pot să-mi explic niciodată. Era 2:00 noaptea, dormeam, că eu nu aveam probleme cu somnul și m-am trezit deodată, direct în fund. Am stat așa o jumătate de oră. Nu știam ce e cu mine. Nu o să uit niciodată. Era 2:13. Am adormit într-un final, iar dimineața a venit soția mea și mi-a dat vestea că a murit tata la ora 2:00 noaptea.

Probabil este vorba de legătura asta între părinți și copil, ceva inexplicabil. Nu mi s-a întâmplat în viața mea să sar din pat speriat și treaz. Eram de parcă aș fi fost treaz toată noaptea”, a povestit Gică Popescu în podacast-ul lui Mihai Bobonete.

Mama lui Gică Popescu, grav bolnavă

Campionul Naționalei este foarte atașat de familia lui. Momentul în care a murit tatăl său a fost foarte greu, însă nici acum situația nu este una roz în familie. Mama lui suferă de o „boală mai delicată”.

„Mama este bolnavă săraca. Are o boală mai delicată și nu mai poate, dar toată viața a fost la biserică. În corul bisericii. (…)”, a mai spus Gică Popescu.

Legenda fotbalului românesc și-a adus aminte de o cumpănă prin care a trebuit să treacă la doar un an. Mama lui i-a povestit cum a fost operat pe viu, din cauza unei hernii, și cum părinții au stat cu sufletul la gură pentru a vedea dacă copilul lor scapă cu bine.

„La un an și trei luni am avut o cumpănă. Aveam o hernie ștrangulată și a trebuit să mă opereze de urgență pe semnătura părinților că nu știau dacă scap sau nu. M-a operat pe viu, nu știu de ce.

Semnalul de reușită al intervenție era urinatul în 24 de ore. Fără anestezie, știu asta de la mama. M-au deschis, m-au operat, dar trecuse 24 de ore și nimic, abia la 30 de ore am urinat. A fost un moment critic atunci”, a dezvăluit marele fotbalist.

Gică Popescu își aduce aminte de copilăria lui, mărturisind că nu provine dintr-o familie bogată. Fostul fotbalist și-a reamintit cum a reușit să facă rost de bani pentru a-și cumpăra mâncarea lui favorită.

„Nu era posibilitatea de a plăti mai mult de doi mici. Și-mi aduc aminte că luam micii și sugeam zeama aia din ei. Mâncam o chiflă cu zeama aia din mici și încă o chiflă cu ce mai rămăsese, cu structura aia. Și mi-am zis că atunci când o să am posibilitatea, o să mănânc o dată câți mici pot”, a mai relatat Gică Popescu în podcast.

Campionul Naționalei a asistat la nașterea ambilor săi copii

Gică Popescu este un familist convins și a fost crescut cu frică de Dumnezeu. Luând exemplul părinților săi, a pus familia mereu pe primul loc și a făcut tot posibilul să petreacă timpul liber alături de soție și cei doi copii. A asistat chiar și la nașterea lor, filmând momentele.

„Am asistat la nașterea ambilor mei copii și am filmat. Am stat lângă soția mea. A fost fata prima dată, dar evident îmi doream băiat. Era și atunci cu ecografii, dar nu am vrut să știu înainte. Voiam să simt emoția când îl scoate doctorul – are cocoșel, nu are cocoșel.

La al doilea copil voiam neapărat să am băiat, că la noi la olteni era important să ducă numele. Când a ieșit, eu filmam de la capul soției mele. Îl ținea cu spatele la noi și atunci i-am zis doctorului – ‘răsucește-l. Când am văzut că e băiat mi-a căzut camera de emoție. A fost un moment de super fericire. Am mai stat puțin și apoi am ieșit și am dat alarmă că am băiat. Am sunat pe toată lumea”, a povestit Gică Popescu.