Ianis Hagi exclus din lot. Antrenorul scoțienilor a explicat de ce numele internaționalului român nu apare pe lista trimisă de club, la UEFA.

Glasgow Rangers va juca în Champions League împotriva celor de la PSV Eindhoven. Antrenorul Michael Beale a explicat de ce Ianis Hagi nu joacă. El a mai precizat că internaționalul român nu a ajuns la forma de dinainte de accidentare.

De asemenea, se pare că în lotul celor de la Glasgow ar exista anumite tensiuni legate de faptul că Hagi a încercat anumite ”soluții”, care nu au fost pe placul conducerii clubului.

„Nu am nicio problemă cu Ianis. Consider că Ianis, așa cum a spus-o și el, e foarte fericit atunci când joacă fotbal. A stat pe bară un an și acum vrea să joace. Vrea să joace în fiecare săptămână. Vom vedea care e situația în cazul lui până la finalul ferestrei de transferuri. A muncit mult de-a lungul verii pentru a intra în formă, dar nu aș spune că e la nivelul optim în acest moment”, a comentat Beale.