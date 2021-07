Ianis Hagi, jucătorul echipei Glasgow Rangers, a acordat un interviu în presa engleză, publicației „The Guardian”. Internaționalul român a vorbit despre cariera sa și despre generația sa, cu care speră că va ajunge să evolueze la un turneu final.

Ianis Hagi crede în calificarea naționalei României la un turneu final

„Chiar am încredere în generaţia care vine. Construim o nouă echipă naţională şi sperăm să reuşim să creăm o echipă perfectă care să concureze la cel mai înalt nivel. La naţionala under-21 am arătat că avem calitate, aşa că acum trebuie să încercăm să obţinem succes la nivel de seniori. Sunt sigur că vom fi în curând la o Cupă Mondială sau la Campionatul European”, a afirmat Ianis Hagi.

Care a explicat că se adaptează foarte ușor, pentru că a călătorit mult alături de familia sa. Am călătorit mereu cu familia în diferite ţări datorită tatălui meu, aşa că am învăţat să mă adaptez la medii noi, la oameni noi şi la o nouă cultură. Faptul că am avut un impact imediat după venirea la Rangers arată cât de repede m-am adaptat aici.

„Evident, asta prezintă niște avantaje”

Sora mea e mai mare ca mine, aşa că ea rămânea întotdeauna acasă, iar eu eram cel care călătorea mereu cu familia. Eu eram copilul cel mic, aşa că părinţii mă luau cu ei oriunde se duceau. Sunt binecuvântat că mă numesc Hagi şi că am un tată ca el.

Evident, asta prezintă nişte avantaje, dar e important doar să încerci să te concentrezi asupra a ceea ce faci. Practicând sportul la care el a fost atât de bun înseamnă că pot să-l întreb orice când am îndoieli – el este dicţionarul meu. El ştie totul şi a fost deja pe acest drum, aşa că e bine că îl am ca să mă ghideze”, a mai spus Ianis Hagi.