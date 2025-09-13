Sport

Ianis Hagi a debutat cu victorie la Alanyaspor: 2-1 la Konyaspor

Ianis Hagi a debutat cu victorie la Alanyaspor: 2-1 la Konyaspor
Ianis Hagi a început în forță aventura sa în Turcia, reușind să marcheze golul victoriei în primul său meci pentru Alanyaspor. Echipa turcă s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, în fața celor de la Konyaspor, în etapa a cincea din Super Lig, iar Marius Ştefănescu a evoluat pentru gazde.

Alanyaspor a deschis scorul prin Uchenna Ogundu, în minutul 28, însă Enis Bardhi a restabilit egalitatea în minutul 51. Antrenorul Joao Pereira l-a introdus pe Ianis Hagi în minutul 66, iar internaționalul român a marcat golul victoriei, din pasa lui Ogundu, în minutul 79.

La gazde, Marius Ştefănescu a intrat în teren în minutul 83, iar fundașul român Umit Akdag a fost integralist și a primit cartonaș galben în minutul 90+6. Meciul s-a încheiat 2-1 pentru Alanyaspor.

Alanyaspor și Konyaspor se află la egalitate de puncte în clasament

După acest succes, Alanyaspor și Konyaspor se află la egalitate de puncte în clasament, câte șapte fiecare, diferențiate doar de golaveraj. Konyaspor ocupă locul 5, iar Alanyaspor se află pe poziția a 7-a.

În culisele supravegherii comunicațiilor. Cum vrea Europa să scaneze mesajele private
În culisele supravegherii comunicațiilor. Cum vrea Europa să scaneze mesajele private
Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone
Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone
Ianis Hagi

Sursa foto: Facebook

Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, clubul turc anunțând transferul pe 4 septembrie, pe social media. „Turcia este a doua mea casă și abia aștept să încep aventura aici. Ne vedem în curând”, a transmis jucătorul.  Ianis va purta tricoul cu numărul 14 și vine din postura de jucător liber, după despărțirea de Glasgow Rangers.

Născut la 22 octombrie 1998 la Istanbul, Ianis Hagi își continuă astfel cariera în orașul unde tatăl său, Gheorghe Hagi, evolua la Galatasaray Istanbul.

 

