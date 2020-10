Kaitlyn Isham, vedetă a reality show-ului ”Seven Year Switch”, a dezvăluit cum a decurs primul impact al său cu una dintre mega-petrecerile lui Dan Bilzerian.

Modul în care Kaitlyn a ajuns să fie invitată devoalează mecanismul care stă în spatele acestor evenimente cu circuit închis. De fapt, modelul a povestit pentru Daily Mail Australia că nu este lucru ușor să ajungi să participi la un astfel de eveniment organizat sub semnătura lui Dan Bilzerian.

„Am auzit că dă o petrecere, așa că am luat legătura cu stafful lui și am întrebat dacă pot participa. Echipa lui mi-a spus foarte clar că numai fetele atractive pot intra la petrecere”, a spus blonda.

Kaitlyn, lăsată mută de uimire de miliardarul Dan

Petrecerea a avut loc pe o proprietate din Bel-Air. Casa valorează în jur de 100 de milioane de dolari.

Kaitlyn Isham a mărturisit că în momentul în care a dat cu ochii de Bilzerian a sărit în brațele lui și i-a spus că își dorește să devină mama copiilor săi.

Deși invitația lui Kaitlyn a fost grăitoare, Dan Bilzerian a surprins-o pe australiancă în momentul în care a reacționat total diferit față de cum se aștepta. Superstarul i-a mulțumit politicos pentru prezență și apoi s-a scuzat, spunând că trebuie să se ocupe de alți invitați.

Cine este Dan Bilzerian?

Dan Bilzerian a cucerit repede rețelele de socializare prin petrecerile pe care le-a dat înconjurat de femei frumoase. Stilul său rebel, precum și imaginația bogată de a organiza cele mai tari evenimente l-au făcut pe Dan Bilzerian să fie un model pentru tinerii din ziua de azi. „Sunt un fel de Bill Gates”, nu a ezitat miliardarul american să spună despre el.

Autocaracterizarea sa, lipsită de realism la prima vedere, are însă un substrat care îi susține lui Bilzerian comparația. Deși nu se compară cu Bill Gates din punctul de vedere al averii, Dan este unul dintre cei mai vechi contractori ai armatei americane, având parte de înțelegeri cu SUA care îi aduc sute de milioane de euro.

De asemenea, Bilzerian și-a făcut un nume și în pokerul mondial, unde a reușit să se impună în câteva competiții prestigioase și să-și adjusteze conturile cu sume frumușele. „Am câștigat peste 50 de milioane de euro jucând poker. Cine naiba a mai făcut asta?”, s-a întrebat, retoric, miliardarul.

Deși trăiește pe picior mare și nu face rabat de la cheltuielile extravagante, Dan Bilzerian are în momentul de față o avere de peste 200 de milioane de euro. Viața nu a fost lipsită de griji pentru Bilzerian, care a relatat un episod neștiut. „O dată, mi-am pierdut toți banii. Ce am făcut? Am vândut niște arme, am transformat 750 de dolari în 10.000, am zburat la Vegas, iar pe cei 10.000 de dolari i-am transformat în 187.000 de dolari”, a rememorat Dan Bilzerian.

Femeile frumoase care îi roiesc în jur l-au transformat într-una din cele mai urmărite vedete pe internet, peste 32 de milioane de oameni fiind fanii stilului extravagant al americanului.