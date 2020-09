„M-am trezit la ora 2:00 dimineața și înghețam, dar aveam o temperatură de peste 39 de grade. M-am simțit incredibil de slăbit și nu am putut să mă ridic și să mă mișc, așa că prietena mea a trebuit să-mi cumpere un paracetamol. Temperatura a persistat aproximativ o zi și m-am simțit foarte slăbit și letargic și nu am putut face nimic”, a povestit britanicul sub anonimat.

Potrivit Daily Mail, cele mai severe simptome i-au dispărut când s-a trezit în a treia zi după administrarea vaccinului, dar s-a simţit rău în continuare. Voluntarul a mai spus că trebuia să mai primească o doză a vaccinului luni, 7 septembrie, însă a fost anunțat printr-un email că programarea a fost anulată.

„Pentru că a fost identificată o boală în cazul unui voluntar, care ar putea fi legată de vaccin, amânăm testele până când avem mai multe informații. Îmbolnăvirile apar în timpul studiilor cu un număr mare de oameni (18.000 de voluntari din întreaga lume) și, prin urmare, trebuie să analizăm cu atenție fiecare caz de îmbolnăvire pentru a evalua diagnosticul și pentru a vedea dacă există o explicație evidentă”, scrie în mesajul primit de bărbat pe mail.

Vaccinul împotriva coronavirusului ar putea fi gata până la Crăciun, spune AstraZeneca

Vaccinul Oxford împotriva coronavirusului ar putea fi gata până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, a afirmat compania care îl dezvoltă, în ciuda studiilor care au fost întrerupte săptămâna aceasta.

Pascal Soriot, CEO al gigantului AstraZeneca, a declarat pentru un eveniment online că dezvoltarea vaccinului a rămas „pe drumul cel bun”, dar ar trebui să aștepte permisiunea unui panou de siguranță independent înainte de a relua cercetările.

Procesele au fost întrerupte miercuri după ce un voluntar britanic care a primit vaccinul ar fi suferit tulburări grave de sănătate, potrvit celor relatate de cotidianul britanic dailymail.