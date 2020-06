Shaun King, unul dintre liderii mișcării Black Lives Matter, binecunoscut pentru faptul că susține că este pe jumătate negru, deși ambii părinți figurează ca albi pe certificatul său de naștere, a declarat că toate statuile, frescele și vitraliile în care Iisus este înfățișat ca alb trebuie distruse, deoarece sunt „forme de supremație albă”, cu rolul de a fi „unelte de opresiune” și „propagandă rasistă”.

De asemenea, trebuie distruse toate imaginile cu „mama europeană” a lui Iisus, cere King.

Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.

They are a form of white supremacy.

Always have been.

In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?

EGYPT!

Not Denmark.

Tear them down.

— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020