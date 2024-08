Social House of the Dragon. Scene din ultimul episod, postate pe TikTok înaintea difuzării pe HBO







Statele Unite. Scene din episodul final al celebrului serial „House of the Dragon” au apărut online, cu cinci zile înaintea difuzării oficiale pe platforma HBO.

House of the Dragon, sezonul 2. Scene din ultimul episod, postate pe TikTok

Clipuri din serialul fantasy „House of the Dragon” au devenit virale pe TikTok, unde un cont a postat 14 videoclipuri, totalizând 30 de minute de filmare din episod. Aceste videoclipuri au fost vizualizate de peste 100.000 de ori în doar trei ore, înainte ca contul să fie blocat.

Deși nu întregul episod a fost distribuit, zeci de clipuri din finalul acestuia au fost încărcate pe un nou cont TikTok marți seară. Se pare că cineva a filmat ecranul cu un telefon, iar din acest motiv, nu au fost oferite screening-uri ale finalului criticilor, pentru a preveni scurgerile de informații. Nu este clar cine a fost responsabil sau cum au reușit să acceseze filmările.

Contul a fost șters, dar clipurile au fost salvate și distribuite rapid pe TikTok, Twitter și YouTube, făcându-le greu de eliminat complet. Chiar și după ce clipurile au fost șterse, informațiile despre ce se întâmplă în episod sunt încă răspândite. Unele videoclipuri au acumulat 100.000 de vizualizări înainte de a fi eliminate, astfel că vestea s-a răspândit repede.

Ce reacție au avut reprezentanții HBO

„Suntem conştienţi că extrase din finalul sezonului House of the Dragon au apărut pe social media”, a declarat un purtător de cuvânt al HBO pentru Entertainment Weekly. „Extrasele au fost publicate după o difuzare involuntară de către un distribuitor terţ internaţional”, a spus el.

HBO anunță că monitorizează activ și elimină extrasele neautorizate de pe internet, invitând totodată fanii serialului să urmărească episodul duminică pe HBO și Max.

House of the Dragon, „vânat” de internauți

Situația nu e singulară. Un incident similar a mai avut loc deja în octombrie 2022 în timpul finalului sezonului 1. HBO afirmă că scurgerea anterioară a avut loc din cauza unei companii de distribuție. În august 2022, primul sezon de zece episoade al serialului, care are loc 200 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”, a fost lansat. 16 iunie a fost data în care a început al doilea sezon și, după opt episoade, se va încheia duminică. Având în vedere popularitatea enormă și așteptările ridicate ale fanilor, producătorii nu se confruntă cu această provocare de a proteja conținutul.

Canalul american colaborează cu numeroși distribuitori internaționali pentru a oferi serialul cât mai multor oameni, ceea ce face foarte dificilă evitarea scurgerilor de informații. Fie că este vorba de „House of the Dragon” sau de „Game of Thrones”, ambele seriale de succes se confruntă cu provocări majore în păstrarea secretelor.