Hoții de catalizatoare dau lovitură după lovitură șoferilor din Capitală.

Este vorba despre mai multe grupuri din Capitală , care s-au specializat în furtul de catalizatoare auto.

Acestea fură catalizatoarele mașinilor pentru cantitățile mici de aur și platină din componența lor.

Zeci de șoferi reclamă săptămânal astfel de incidente, și nu numai în Capitală.

Același fenomen se petrece și în alte zone ale țării. Este o practică „mai veche”.

Hoții de catalizatoare au dat marea lovitură în Capitală

Oamenii sunt revoltați de ceea ce se întâmplă noaptea pe străzile din Capitală.

„Acum o săptămână mă pregăteam ca omul să plec la serviciu și, când m-am urcat în mașină și am pornit-o, am auzit un zgomot foarte puternic de tobă spartă și am mers la service. Acolo am observat că mi s-a furat catalizatorul”.

Poliția spune că hoții acționează foarte organizat. Ei ar studia „piața” înainte de a da lovitura.

„De obicei fac un studiu, studiază mașinile pe care urmează să le urce pe cric de unde urmează să sustragă catalizatorul.

Aceste piese se pot vinde destul de ușor”, spune Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, scrie Digi24.

Furt de catalizatoare în Județul Alba

Patru tineri din comuna Vinţu de Jos, judeţul Alba, cercetaţi pentru 12 furturi, au fost reţinuţi de poliţişti.

În perioada noiembrie 2020 – februarie 2021 ar fi demontat şi sustras catalizatoare de pe mai multe autoturisme dar şi un televizor din locuinţa unei persoane din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2021, poliţiştii de investigaţii criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au desfăşurat patru percheziţii la locuinţele a patru tineri.

Aceștia aveau vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, și erau din comuna Vinţu de Jos.

Ei sunt bănuiţi de săvârşirea a 12 infracţiuni de furt, fapte prin care au cauzat un prejudiciu total de peste 12.000 de lei.