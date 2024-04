International Hotelurile din Lesbos, minunate și nu prea. Multe comentarii acide lăsate de turiști







Lesbos este o altă destinație pe care turiștii o aleg atunci când vine vorba despre vacanță. Deși există câteva resorturi de lux care sunt în top, până și acestea au defecte. Unul dintre hotelurile preferate este Plaza palace hotel. Deși majoritatea turiștilor sunt satisfăcuți de experința de acolo, iată că nu toți sunt în asentiment. ”Am înțeles că există o separare a hotelului în două corpuri printr-un hol. Ceea ce nu mă așteptam, era să fiu găzduit într-o anexă, fără dotări proprii, la aproximativ 70 de metri de apartamentele principale.

Aceste apartamente abia erau terminat și nu aveau aceiași calitate ca ale altor turiști. Deși prețul plătit a fost același. Când am încercat să abordez problemele cu managementul, am primit doar minciuni.

Turiștii se plâng de atitudinea hotelierilor

Ceea ce mi s-a părut deosebit de enervant, a fost că altcineva a refuzat apartamentul și a fost mutat”, a explicat un turist. Următorul pe lista hotelurilor bine cotate este Aeolian Village Beach Resort. Doar că și aici există puncte slabe, potrivit unora dintre turiștii. ”Primele impresii sunt grozave! Vederi pitorești uimitoare.

Din păcate, restaurantul lăsa foarte mult de dorit, mâncarea era îngrozitoare și serviciul îngrozitor. Când ne-am plâns managerului, aceasta a părut agresivă . Într-una din zile, eu și partenerul meu am decis să încercăm să mâncăm un preparat tradițional. Ceea ce a fost o greșeală! Carnea a fost dură și învechită, iar când am spus acest lucru nimeni nu ne-a luat în seamă.

”Nu as recomanda acest hotel”

În general, nu aș recomanda acest hotel”, a spus o turistă. Un alt hotel căutat în Lesbos este Pasiphae Hotel. Doar că nici aici lucrurile nu sunt în totalitate roz. ”Camerele sunt de bază, dar degradate, dușul este murdar și prosoapele vechi.

Proprietarul a fost nepoliticos, nu a salutat, ne-a dat cheia camerei și a spus la ce oră era micul dejun. Micul dejun a fost ok, dar nu pot spune cum a fost prânzul sau cina, deoarece nu am putut găsi nicio informație despre oferta, așa că am mâncat în tavernele excelente din sat” a spus o turistă.