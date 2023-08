Un hotel din Zaporojie, bombardat cu rachete. Personalul ONU se caza des aici

Orașul Zaporojie a fost pentru a doua zi la rând ținta bombardamentelor armetei rusești. O rachetă Iskander a lovit un hotel din această regiune în seara zilei de joi, 10 august, la ora locală 19:20. Mai multe mașini parcate în fața hotelului au fost distruse, iar fațada clădirii a fost grav avariată. Presa locală a relatat că este vorba de Hotelul Reikartz, situat în centrul orașului, pe malul râului Dnipro.

Denise Brown, coordonatorul umanitar pentru Ucraina, a declarat că personalul ONU se caza la acest hotel de fiecare dată când lucra la Zaporojie. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite, printre care se numără și patru copii. Doi dintre minori sunt o fetiță în vârstă de trei ani și un băiat de 14 ani.

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2023