Un hoț din Vaslui a spart o casă și a cinstit tot barul comunei

Banii erau economiile de trei ani ale soților Negoită. Victimele furtului bănuiesc cine este autorul spargerii și nu înteleg cum de nici până acum acesta nu a fost prins. „Vineri noaptea a avut loc spargerea, iar sâmbătă, băiatul pe care îl bănuim noi, a dat de băut la toată lumea care era într-un bar din Târzii. Gestionara de acolo a recunoscut că hotul ăsta a schimbat la ea o bancnotă de 500 de lei. Eu, din ăia 14.000 de lei pusi deoparte, 10.000 de lei îi aveam în bancnote de 500 de lei. De unde avea el banii ăstia dacă n-a muncit o zi în viata lui? Are în jur de 38 de ani, dar mai bine de jumătate i-a petrecut în puscărie din cauză că a furat din foarte multe locuinte. În plus, el actionează peste tot la fel, sparge usile cu levierul, asa cum a făcut si la noi. Au trecut patru zile de când ne-a furat, iar noi nu mai stim nimic de la Politie. Nici cum merge ancheta, nici dacă l-au prins” a declarat Eugenia Negoită, victima furtului, pentru colegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă.

Sotii Negoită spun că oamenii legii s-au pus foarte greu în miscare, abia după ce un nepot de la Călărasi a insistat cu telefoanele. „Sâmbătă dimineată eu am plecat în grădină, iar sotul a rămas să dea de mâncare la păsări. La un moment dat, el m-a întrebat dacă am umblat la usa din fată. I-am zis că nu. Usa era deschisă, cu o haină pusă acolo. Am anuntat Politia, cu ajutorul unui nepot. Prima dată a sunat la Oltenesti, dar seful de post i-a spus că nu apartine cauza de el, că trebuie să se implice politistii de la Husi si Vaslui. Nepotul nu s-a lăsat si a sunat la Politia din Husi. Abia duminică a venit un politist de la Husi împreună cu seful de post de la Oltenesti. S-au uitat la usă, iar politistul de la noi din comună si-a cam dat si el seama cine ar fi hotul, pentru că în toate spargerile a făcut la fel: a spart usile cu levierul”, ne-a declarat Eugenia Negoită.

