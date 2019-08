12 august

Horoscopul zilei de 12 august 2019. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 august s-au născut Helena Blavatsky, Cecil B. De Mille, Mark Knopfler, George Hamilton, Clody Berthola, Liliana Tomescu, Ion Ghica.

Sinaxar. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Fotie, Anichit, Pamfil, Capiton şi Palamon.

Mai înainte de orice să vă explic ce este cu fotografia din titlu. Este tema astrala, horoscopul zilei de 12 august 2019, făcut pentru ora 12:00, miezul zilei. După metoda cardinalului Pierre d’Ailly, adică zodiac tropic, case egale la ascendent, conjuncțiile primează.

După cum observați, sunt patru planete retrograde și două conjuncții. În astrologia științifică se dă o mare importanță conjuncțiilor, Marile Conjuncții dintre Jupiter și Saturn fiind considerate că determină schimbarea generațiilor. Am mai discutat despre acest lucru, dar cititorii mei care au dorit sa consulte articolele mele scrise de-a lungul timpului, s-au lovit de Error 404. Cititorii mei îmi scriu că nu mai au nicio pretenție, au scris multe lucruri răutăcioase, dar este o altă poveste. Așa că volumul corespondenței a crescut, odată cu scăderea calității vizuale și informaționale, iar timpul alocat răspunderii la emailuri a ajuns la vreo două-trei ore zilnic.

Bun, ce mai vedem în tema astrală a zilei? Puține aspecte, peste cele două conjuncții, mai este o trină (trigon) între conjuncția Soare-Venus din Leu și Jupiter din Săgetător. Luna, în creștere, aproape plină, face o conjuncție cu Saturn, retrograd, în Capricorn, în sextilă cu Neptun, retrograd, în Pești. O singură cuadratură dintre Jupiter, din Săgetător și Neptun, retrograd, din Pești, în domiciliu diurn modern. Observați că pentru un horoscop zilnic corect nu se folosesc fel de fel de invenții, de corpuri cerești care nu există, gen Luna Neagră, categorie iluzorie atât de dragă performerelor de la tv-uri. Urmează interpretarea, care deosebește un astrolog de un performer, de un artist de tv. Altă poveste…

„Evenimentul Zilei”, dintotdeauna, al zilei de 12 august a fost deschiderea vânătorii în Marea Britanie, la potârniche. „Gloriosul Doisprezece” a fost mereu aşteptat cu nerăbdare de vânători, dar în prezent mai ales de activiștii ecologişti, ca să-şi susţină proiectele şi să le facă glume vânătorilor!

Acum câţiva ani, iubitorii de păsări, o comunitate foarte puternică în Marea Britanie, au organizat un eveniment. La deschiderea vânătorii, activiștii s-au prezentat în faţa vânătorilor, dându-i, fiecaruia participant, câte o plasă care conţinea o prepeliţă congelată de la supermarket, cartuşe oarbe şi un aparat de fotografiat one use.

Li s-a spus vânătorilor că dacă au venit pentru carne, au în pungă ce le trebuie, dacă au venit pentru împuşcături, au cartuşe suficiente oarbe, iar dacă au venit pentru glorie, se pot fotografia! „Ştii că nu este o idee rea!” au zis unii vânătorii şi au înlocuit cartuşele cu alice, cu cele oarbe. Vânătoarea a fost un mare succes: fiecare vânător a dus acasă o prepeliţă! Gata congelată!

Tradiţional, în ”Kalendar” astăzi este Sf. Fotie, iar poporul spune că dacă timpul este frumos, atunci şi toamna va fi frumosă.

Aşa se numeşte în prezent, un alt eveniment tradiţional confiscat de creştinism. Pe vremea dacilor era sorocul unei „şedinţe de guvern” pentru ”rectificarea bugetului”. Regele se sfătuia cu sacerdoţii şi cu tarabostes, „bărbaţii cei tari”, veniţi şi de la o mie de kilometri, de pregătirile de toamnă şi de iarnă, unde s-a făcut recoltă şi unde nu, cum stă via, dar vânătoarea, drumul turmelor, starea davelor şi a fortificaţiilor, se comentau rapoartele spionilor din afară, ce au mai văzut iscoadele îndepărtate, ce se mai întâmplă în puternica Romă, cât aur şi argint s-au extras, câte arme s-au făurit, ce s-a mai cumpărat de la greci etc etc. Era evident că dacă bilanţul era bun şi toamna promitea multe! Dacă nu, se luau măsuri!

Trebuie să înţelegeţi dragi lupi, padawani şi hobbiţi, marea deosebire dintre statul dac şi statul de astăzi. Dacii erau oameni liberi şi foarte mândri. Se supuneau îndepărtatului rege din fortăreţele Munţilor Apuseni pentru că aşa era Legea, de la Marii Zei şi Primii Strămoşi. Ceea ce era caracteristic geto-dacilor, spune Herodot, era respectul pe care îl aveau pentru regele lor. “Primus inter pares” se potriveşte mai mult. Era o mare alianţă între triburi, dar şi înţelegerea profundă că şi cei mai îndepărtaţi daci din stepă erau de acelaşi sânge.

O anumită mentalitate se manifestă printre istorici, savanţi, dar şi printre cercetătorii independenţi, în interpretarea unor evenimente, trecute, prezente sau viitoare. Este vorba de ceea ce s-ar putea denumi materialism egocentric, în care civilizaţia antică era în mod necesar inferioară. Istoria umanităţii este privită ca un marş triumfal, imposibil de oprit, pe calea evoluţiei şi al progresului.

Deci orice aparţine trecutului este inferior , prezentul este bun, evoluat, iar viitorul superior. Faptele şi evenimentele care nu corespund acestei ideologii vanitoase nu sunt luate în considerare, fiind nesemnificative. Astfel, se consideră că transferul de informaţii şi tehnologii era foarte redus în antichitate.

Nimic mai fals! Nu este cazul unei dezbateri ex cathedra, trebuie doar să precizăm că oamenii au avut întotdeauna aceleaşi probleme de rezolvat, acum ca şi acum două mii de ani, iar un observator imparţial, un extraterestru, să zicem, ar considera societatea contemporană degenerată, vicioasă şi iresponsabilă faţă, de exemplu, de Grecia antică şi faţă de clasicism, în general.

Informaţiile, tehnologiile, religiile şi ideile au fost răspîndite relativ rapid în antichitate de breasla celor care-şi făceau din călătorie un scop şi un mod de viaţă: negustorii.

Dar altceva doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți! Astăzi, 12 august, Pământul trece prin fluxul principal al unui curent de meteoriți. Perseidele. Francezii au o denumire poetică: lacrimile Sfântului Laurent. Din nefericire, anul acesta, densitatea maximă de meteoriți vizibili, circa 75-100 pe oră, are loc ziua, pe fusul nostru orar. Deci, nu prea vor fi observabili de pe teritoriul României, decât dacă ne pricopsim cu un bolid, un meteorit mare cât un autobuz. Ceea ce este foarte puțin probabil.

Probabil că ați realizat, dragi lupi, padawani și hobbiți că modul meu de gândire este sincronic, cum spunea Carl Gustav Jung, prin conexiuni, uneori logice, alteori, nu! Gândire nonA, nonaristotelică, cum ar spune A.E. van Vogt, gândire de polymath. M-a surprins întotdeaună, în scurta sau lunga mea viață, cât de violentă, agresivă este zodia Leului. Perioada de timp, nu nativii. În luna august și în ultima săptămână din iulie, oamenii sunt mai nervoși decât de obicei, sar mai repede la bătaie. Și nu numai din cauza căldurii. Simțeam că cele două lucruri, nervozitatea oamenilor și amenințarea din spațiu, sunt legate, într-un fel, necartezian.

Și, am găsit! Într-un video cu Carl Sagan, seria ”Cosmos”. Pe care îl apreciez enorm, tocmai pentru că era un dușman neîmpăct al astrologiei. Comentariile lui nesuferite și argumentele contra aduse, ne-au condus, pe regretatul meu prieten Jonathan Cainer și pe subsemnatul, pe calea astrologiei științifice, creștine.

Acum sunt în poziția să-i combat orice argument contra astrologiei, dar, vai, evreul ateu a plecat să studieze stelele de aproape. Marele om de știință spunea că în luna august omenirii îi este frică. Evenimente apocaliptice au avut loc în luna august, adaugă Sagan. Amintirea lor s-a înscris adânc în subconștientul colectiv.

Simpaticul curent de meteoriți, acum ca niște focuri de artificii, nu a fost mereu așa. În cursul miilor, zecilor de mii, sutelor de mii de ani, milioanelor de ani, în luna august au căzut pe Pământ bolizi uriași, cât un bloc, rar, cât un cartier, foarte rar cât un oraș, care au pustiit totul, pe o mare rază. Energia este masa multiplicată cu pătratul vitezei luminii, ne amintește Sagan.

De aceea suntem mai nervoși în luna august, nu neapărat din cauza căldurii, ci din cauza Perseidelor! În eoni, aproape de eternitate, în seria numerelor mari, timpul se curbează, face cercuri și spirale, de unde teoria repetiției, a ciclurilor, a modulelor. Și frica, mereu prezentă, tradusă astăzi prin nervozitate.

Carl Sagan spune că este de părere că bolidul uriaș, cât un oraș, care a căzut în peninsula Yucatan, acum circa șaizeci de milioane de ani, făcea parte din Perseide. Există o teorie care spune că schimbarea de climă datorată impactului monstruos care a produs miliarde de tone de cenușe și pulberi în atmosferă a dus la extincția multor specii de dinozauri. Cei gigantici, în primul rând. Pentru că vorba cântecului studențesc cu Jana, care nu moare, ci se transformă, dinozaurii nu au pierit, s-au transformat, sunt păsările noastre de astăzi. Uitați-vă în ochii unui cocoș pintenat și o să vedeți un velociraptor! Cu pene!

Așa că nu mai fiți agresivi, zâmbiți, cereți-vă frumos scuze, spuneți că nu o să se mai întâmple și precizați că Perseidele sunt de vină!

Eu o să mă duc să mă joc puțin cu cățeii, aici în Prahova submontană este senin, așa că o să mă uit la Perseide. Am de dat unele răspunsuri şi unele explicaţii, Prietenii Muzicii au descoperit ceva, dar să lăsăm pe mâine, pentru că lucrurile trebuie făcute pe îndelete şi la timpul lor, asta ştie orice Lup din neamul Dacilor, orice Padawan din Galaxie sau Hobbit din Comitat, dar mai ales pentru că, haide să gustăm farmecul și speranța unei noi zile, mâine este, în definitiv, o nouă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Azi nu pierzi timpul şi reuşeşti să te aflii pe fluxul principal, fie la muncă, fie în vacanţă, ca să nu pierzi oportunităţile. Atenţie, drumul vieţii tale se pregăteşte de un viraj strâns! Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu berbecească bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi!

TAUR Ai talent, nu glumă! Astăzi reuşeşti să amesteci savant adevărul cu minciună şi să-ţi promovezi interesele tale, pe care le consideri neglijate de alţii. În familie, sau duo, nu exagera, însă! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile făcute astazi poti sa le treci direct la pagube. Se spune că cine cheltuieşti luni, o sa scoată bani din buzunar toată săptămâna. Superstiţi sau, nu, e bine să nu verifici pe pielea ta! Poţi, însă, sa te expui in public. Fii, însa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

GEMENI Banii şi amorul pot convieţui dacă eşti prudent şi… nu cheltuieşti mult! Astăzi relaţiile tale sentimentale te influenţează în alegeri, în unele decizii. Nu pleca la drum lung, pe seară! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”!

RAC Redu timpul de stat la soare şi efortul prea mare, în vacanţă. Relaxează-te şi oferă-ţi o siestă sud-americană, dacă eşti la serviciu. Odihna este temeiul sănătăţii, spunea Esculap. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca mult odata, distribuie alimentele în mai multe mese frugale. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa încât este bine sa diminuezi influenţa Lunii, afectată, prin odihna, alimente naturale şi sport.

LEU Conjunctura indică să încerci să te ocupi mai mult de tine, tratamente cosmetice şi de întreţinere, dietă, sport. Trebuie să fii mereu în formă, să ai energie chiar dacă este foarte cald! Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Astazi ai carisma bine aspectata de stele, asa ca profita ca să obţii favoruri. Ocupă-te de tine mai mult, grija pe care ţi-o oferi este garanţia sănătăţii!

FECIOARĂ Astăzi pui în valoare două calităţi ale zodiei: sinceritatea şi hărnicia. Astfel, perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, familia, prietenii. Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea târziu să incepi să-ti faci planuri de vacanţa de vară, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Iar dacă ai fost deja în vacanţă poţi să faci planuri, cu aceelaşi succes, pentru perioada toamnei. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

BALANŢĂ Eşti pe aceiaşi lungime de undă cu familia sau partenerul(a), în duo. Dacă eşti la serviciu trebuie să te organizezi, ai o mulţime de lucruri de făcut, chiar dacă este foarte cald! Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi sau o vorbă prietenească de vacanţă, ei bine, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poate o să ajungi unde iti doresti.

SCORPION Graţie unei gândiri reci şi a unei întâmplări fericite ai suficienţi bani ca să pleci în vacanţă, sau să rezolvi problemele cu aerul condiţionat dacă eşti acasă. Veşti bune de departe! Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un local, terasă, spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

SĂGETĂTOR Azi ai impresia că nu te faci înţeles. Eşti sub semnul discuţiilor neterminate, comunicarea suferă. Timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Încercă să fii scurt, telegrafic! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Viaţa este nebănuit de frumoasă, nu-ţi mai faci griji, cu siguranţă are pusă şi pentru tine, la rece, o bucată mare de tort!

CAPRICORN O zi în care mai faci un pas spre succes. Pluton, mereu în zodie, te ajută să-ţi regenerezi energia psihică, să ai noroc la afaceri şi bani şi să ajungi, încet-încet, în rândul plutocraţilor! Sau dacă eşti în vacanţă stelele te sfatuiesc sa te odihneşti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua în două cu o siesta sud-americană, pentru ca te aşteaptă un rest de săptămana agitată cu excursii şi petreceri. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă, poate la… un foc de tabără!

VĂRSĂTOR Peisajul tău social este în schimbare, persoane şi poziţii inaccesibile până astăzi pot deveni ţinte de cucerit. Reuşeşti să faci alianţe bune, iar în duo, o comunitate finaciară reuşită! Unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Configuraţia astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Noroc!

PEŞTI Ambiţiile tale te fac azi să duci bătălii grele. Dar nu uita niciodată de planul „B”, soluţia de rezervă. Mergi direct şi la subiect, atacă frontal, aşa poţi avea succes. Elementul surpriză! Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Dacă reuşeşti să ai şi să păstrezi iniţiativa, victoria este a ta!

