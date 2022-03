HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Ziua Șarpelui. Din nou, despre schimbarea orei. Americanii nu o mai schimbă!

Pe 17 martie s-au născut: Nat King Cole, Bobby Jones, Kurt Russell, Patrick Duffy, Dan Nuţu, Alecu Popovici, Alecu Russo, Mihai Ungheanu, Urmuz.

În calendarul creştin ortodox este Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu. Fiind Postul Paştilor este Canonul cel Mare.

Şi mai sunt şi Sfinţii Marin şi Teostirict imnograful. O să vă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce este un „imnograf”. Un poet, un scriitor de imnuri bisericeşti, bizantine, gregoriene, copte. Cuvântul era folosit ca desemnarea unei meserii în primul mileniu creştin, apoi a devenit un fel de titlu.

În sfârşit, pe 17 martie, o sărbătoare importantă în „Kalendarul” vechi al poporului român.

Este Ziua Şarpelui, zi totemică a unuia dintre triburile vechi care au stat la baza formării populaţiilor, apoi a poporului, pe teritoriul de astăzi al României.

Legenda spune că lupul, vulturul, zimbrul, capra neagră şi şarpele sunt „primii strămoşi” ai triburilor neoliticului, de aici, de pe la noi, care mult mai târziu, pe scara istoriei, aveau să furnizeze însemnele heraldice respective.

Lupul, în special, a fost totemul celor două popoare antice care au contribuit esenţial la formarea poporului român şi a limbii române: dacii şi romanii.

Dar, se pare că puternica uniunea de triburi care avea ca totem şarpele stăpânea un teritoriu ce cuprindea Dobrogea actuală, de la marea cea mare, malul stâng al Dunării până la pădurea cea mare şi toată partea de Nord-Est a Bulgariei actuale. Încet-încet triburile care aveau ca totem lupul s-au impus, au prevalat. Totuşi, marele exilat de la Pontul Euxin, poetul Publius Ovidius Naso, pomeneşte de „marile mistere ale şarpelui”.

Sper că mai există la Muzeul de Arheologie din Constanţa statuia descoperită în primăvara anului 1962, la Gara Veche, statuia şarpelui, numit impropriu Glykon. Tata era pe atunci conducătorul muzeelor şi ştiu mult mai multe decât este convenabil, pentru multă lume. Ceea ce nu o să vă spună nimeni, niciodată, este că “descoperirea arheologică” a fost într-adevăr o descoperire. Dar, nu arheologică, ci a unei ascunzători de jefuitori de situri antice şi de contrabandişti cu legături la judeţeana de partid şi la securitate. În ascunzătoare s-au aflat obiecte antice de o valoarea enormă, probabil inestimabilă din punct de vedere istoric, dar care făceau multe zeci de milioane de dolari pe piaţa neagră a colecţionarilor din Occident.

Obiecte din epoci foarte diferite şi cu execuţii departajate de sute, dacă nu mii de ani: Statuia Şarpelui, Isis, Hermes, Cibele, Selena, Afrodita, Artemis, Cavalerul Trac cu Lupul Şchiop, Fortuna şi încă 47 de statuete şi basoreliefuri, dar şi plăci de mozaic superbe. “Cercetătorii” de la Constanţa, se pare, în foarte bune legături cu jefuitorii de antichităţi, au adus în Muzeu doar 23 de piese. Întâmplarea face ca m-am căsătorit cu nepoata lui Vasile Canarache, marele arheolog din Dobrogea, descoperitorul portul Tomis şi a marelui mozaic – nu l-am mai apucat, dar am avut la un moment dat jurnalul lui. Şi câteva din pipele lui, pe care le mai am şi astăzi, vă mai amintiţi de Muzeul Pipelor din Mangalia, făcut în casa şi cu pipele lui? Aşa că ştiu multe, despre multă lume, odată şi odată o să vă povestesc, că nu au intrat zilele în sac!

Dar să revenim la legendele noastre. Evident, fiind între marele fluviu şi mare, triburile şarpelui aveau mulţi pescari iscusiţi. Ziua de 17 martie este ţinută cu străşnicie de pescari ca să aibă noroc la prins peşti. Sunt ritualuri complicate, care astăzi probabil că s-au uitat. Poate ţin minte vorba că dacă pescarii dorm mult de ziua Şarpelui, vor avea noroc la pescuit. Aşa ceva nu se uită!

Se scot stupii la aer liber!

Era şi este interzis să se spună şarpelui pe nume, sau cea mai mică aluzie la formă, sau la „şerpuit”. De aceea sărbătoarea ni s-a transmis cu numele elenizat de „Alexii” – protectorul, apărătorul, aluzie la „primul strămoş”, la cel care apăra tribul, totemul. Să ne amintim de puternicele şi bogatele colonii greceşti de la Marea Neagră care aveau strânse şi cordiale legături cu localnicii, cu dacii, numiți de Herodot și geți.

Tradiţia spune că în această zi ies gângăniile, tîrâtoarele din pământ, zeii telurici sparg cele şapte peceţi care s-au întocmit în toamnă, pecetluind goangele în pământ şi începe un nou ciclu al vieţii. Sunt sărbătorile primăverii, ale echinocţiului de primăvară care cade peste câteva zile. Suntem în plin Mister Eleusis!

Există o frumoasă, o foarte frumoasă descriere a vieţii Cuviosului Alexie, omul cald al lui Dumnezeu, în Proloagele de la Malovăţ. Căutaţi, citiţi şi luaţi aminte!

Doamnelor și domnilor, domniile voastre, sunt multe lucruri comune, cotidiene, cu care ne-am obișnuit, dar sunt de o prostie, idioțenie, stupizenie teribilă. Le acceptăm pentru că nu ne punem niciodată problema la ce servesc, sau dacă sunt adevărate. Sau ceea ce este mai important, dacă ne sunt de folos. Așa am apucat, așa fac toți, nu contează, acceptăm cele mai mari prostii.

Una dintre cele mai mari idioțenii și fără de folos, ba cu pierderi, este schimbarea orei. După pantofii cu vârf ascuțit, spunea un profesor plin de la Yale, cu picioare sensibile. În demersul meu m-am bazat pe studiul stufos, de 186 de pagini și multe anexe, făcut de un colectiv de profesori de la Universitatea (UC) Santa Barbara, California, USA, la cererea Congresului. Studiul începe cu: ”The history of Daylight Saving Time (DST) has been long and controversial. Throughout its implementation during World Wars I and II, the oil embargo of the 1970s, and more regular practice today, the primary rationale for DST has always been to promote energy conservation. Nevertheless, there is surprisingly little evidence that DST actually saves energy. Actually, don’t!” Aici s-a spus totul, restul sunt dovezi, demonstrații, sondaje, statistici care demonstrează că DST numit de mulți Daylight STUPID Time – NU SALVEAZĂ ENERGIE! Am mai folosit și ”Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time” a profesorului univeritar Michael Downing. Ca și David Prerau, autorul ”Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time” . Și Uniform Time Act of 1966.

Totul a început de la o glumă a ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite la Paris, Benjamin Franklin. În vara anului 1784, Ben Franklin a trimis o scrisoare ziarului ”Journal de Paris” în care spunea că s-a trezit de trei ori la ora 6 dimineața, era soare și frumos, dar niciun parizian nu se trezise! “I saw it with my own eyes. And, having repeated this observation the three following mornings, I found always precisely the same result.” Așa că ambasadorul american propune, în glumă, să se dea ceasurile înainte, ca să se trezească și puturoșii de francezi! Că a fost o glumă rezultă și din măsurile propuse: lumânările să fie păzite de poliție și date pe cartelă. Impozite pe obloanele de la ferestre, să fie tot timpul deschise, ca să lase lumina în case. Interzicerea traficului după căderea nopții și tunurile să tragă pe străzi, ca să descurajeze pe întârziați.

O fi glumit Franklin, dar unii l-au luat în serios. Unul dintre ei a fost George Hudson, care a propus DST în anul 1895. Din fericire, nu l-a luat nimeni în serios.

În Primul Război Mondial lucrurile devin, însă, foarte serioase. Resursele nu mai ajung, este foamete, lipsește energia. Așa că Germania și Austro-Ungaria introduc pentru prima oară DST în anul 1916, pe 30 aprilie. Istoricii spun că nu s-a salvat nimic, a fost doar o măsură dictatorială, ca să se arate că statul este protector, patriarhal și face ceva, ia măsuri.

George Lovat, șeful catedrei de sociologie de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico spune că DST a fost promovat de sistemele dictatoriale, sau de regimurile democratice aflate în dificultate. Astfel, spune profesorul, Stalin a introdus DST în primăvara anului 1930. Apoi a uitat, toamna nu a mai revenit la ora normală. Așa că rușii au rămas pe DST 61 de ani, până când s-au trezit, în martie 1991. Regimurile dictatoriale folosesc DST. De ce? Pentră că pot, să oblige poporul să joce cum cântă ei! În lume se aplică DST la o minoritate, 72% din populația globului NU schimbă ora.

Și Ceaușescu a introdus ora de vară în România, în anul 1979, în aprilie. În luna iunie a așteptat să i se prezinte un raport cu cât se făcuse economie la electricitate. Adevărul a fost că în perioda respectivă consumul se mărise cu 2,37% din cauza vremii reci și noroase. Totuși MEE a raporta o economie de 5,5%. QED! Pe aceste raportări false, monedă curentă în România, dar destul de întâlnită și în alte părți ale lumii s-a clădit mitul că DST salvează energia electrică. De fapt DST s-a introdus în România în anul 1917, apoi cu intermitențe în 1932, apoi în WW2. În anul 1917 buna Regină Maria notează: ”De azi se schimbă ora – se dă înainte, ora șapte e deja ora opt și așa mai departe. A trebuit să o facem pentru că rușii așa procedează, ca să evităm confuziile – motivul e economia la electricitate. La început va pricinui totuși încurcături, fără îndoială.”

Ceea ce nu știa buna Regină, și probabil că nici domniile voastre, este că trecerea la ora de vară NU salvează energia electrică. Din mai multe motive. Energia electrică are o particularitate, se consumă în același timp cu producția, nu se poate stoca. Producția de energie electrică este greu reglabilă la dimensiunile unei țări, sursele mari, de genul centralelor atomoelectrice sau termo nu permit regimuri variabile. Vârfurile de sarcină se preiau pe hidro cu turbine Pelton, sau din import. În timpul României războiului rece se regla consumul prin variația frecvenței, care putea ajunge și la 42 de Hz. Se stricau aparatele electronice și electrocasnice ale populației, dar ce conta pentru dictatură!

De fapt s-a transferat problema de la stat, la populație. Populația, poporul este cel care suferă, doarme mai puțin, sau mai mult, se trezește pe întuneric, este aiurit, confuz și fără randament, până la trei săptămâni.

Pe de altă parte nu LUMINA, ci CALDURA este, în prezent, factorul principal consumator de energie. De exemplu în State pentru iluminat se consumă cam 3,3-3,5%, dar pentru climatizare (încălzire sau răcire) se ajunge și la 27-29%. Cu variațiile respective sezoniere.

Ființa umană este un organism minunat, extraordinar. Are până și un ceas intern, ritmurile circadiene. Omul nu a fost proiectat pentru schimbări artificiale ale ritmurilor lui interne. Acest lucru duce la lipsă de productivitate, confuzie, somnolență, ba chiar la accidente. Societățile de asigurări din State raportează că în cele trei săptămâni care urmează schimbării orei, accidentele auto sunt de 2,75 de ori mai multe decât în restul perioadei.

De asemenea Clinica Mayo arată o statistică cu un vârf de internări după schimbarea orei. Nașterile premature au crescut în cele două săptămâni care au urmat schimbării orei cu 11,2% față de valoarea normală, iar incidența infarcturilor miocardice cu 24%. Tulburări ale somnului, de vedere, amețeală, disconfort psihic sunt alte simptome raportate.

Comerțul internațional este afectat negativ de schimbarea orei.

Schimbarea orei însemnă costuri, imposibil de cuantificat, pentru că sunt foarte mari și privesc fiecare domeniu al economiei. Transporturile și turismul sunt cele mai afectate. De aceea statul este interesat în menținerea schimbării orei, activitățile conexe prilejuite de schimbarea orei sunt generatoare de taxe și impozite către stat. O altă afacere taxată de stat, doar o altă afacere…

Schimbarea orei la ceasul domniei voastre Vacheron Constantin (vă doresc să aveți așa ceva) de două ori pe an, îi reduce durata de viață. Eu, de când mă știu, de fapt din anii 80, am numai ceasuri Casio, ieftine și precise, bune pentru unul din clasa de mijloc, modest în venituri. Mare atenție, întotdeauna schimbarea orei la ceasurile mecanice se face prin datul ceasului înainte, chiar dacă trebuie să dați 11 ore. În cazul ceasurilor complicate, cu calendar și fazele Lunii, trebuie să mergeți la un ceasornicar.

Dar eu consider că ceea ce este mai revoltător, mai reprobabil, este minciuna! Să mințim până și Soarele, să nu mai respectăm fusul orar, natural, să facem după capul nostru de maimuțe isterice și stricătoare. Absolut degeaba, nu se salvează nimic, doar minciuna! Acest climat permanent de fals, de minciună, de ”fake news” este cel mai important lucru de reproșat societății actuale. Doar, minciuna, somnul rațiunii, naște monștrii! Îi vedeți, zilnic, la televizor.

Acum câțiva ani UE a pus la vot dacă să se mai schimbe, sau nu, ora. A fost o consultare la care au participat un număr record de europeni, cei mai mulți la acest gen de vot, până în prezent. Peste 80% au fost pentru menținerea orei legale, a fusului orar, fără schimbare. Trebuia să se renunțe la schimbarea orei din 2021, dar se dă vina pe pandemie. Să fim bine înțeleși, pandemia este un fenomen natural, ceea ce ne impiedică sunt măsurile imbecile ale statelor, care nu sunt în stare să gestioneze o problemă, care, până la urmă, este minoră. Nu se dorește rezolvarea ei, climatul de teroare instalat este generator de mulți bani. O industrie, doar o altă industrie…

Pe când mă pregăteam să revin asupra subiectului schimbării orei, în State s-a luat deja o hotărâre. Senatul a aprobat în unanimitate un proiect de lege, marți, care ar face ca ora de vară să fie permanentă pe aproape tot cuprinsul Statelor, făcând ca Camera să fie tot ceea ce sta între zilele de lucru mai lungi de iarnă și răsăriturile mai târzii de vară.

Legislația bipartizană – cunoscută sub numele de Sunshine Protection Act – a fost introdusă de senatorul Marco Rubio (R-Fla.) în martie 2019. A fost susținută rapid de doi dintre colegii săi democrați, Ed Markey din Massachusetts și Ron Wyden din Oregon.

Pe măsură ce legea a trecut de comisii, senatorul Kyrsten Sinema (D-Ariz.) a scris un „Da!” pe podeaua Senatului, cu cretă galbenă.

„Rata atacurilor de cord crește cu 24% în zilele următoare „primăverii înainte” în martie, conform unui studiu din 2014 de la Universitatea din Michigan. Un alt studiu, publicat în 2016, a descoperit că ratele accidentelor vasculare cerebrale pot crește, de asemenea, cu opt procente”, au scris cei doi. „Ora de vară pe tot parcursul anului ar putea scădea, de asemenea, probabilitatea accidentelor de mașină fatale, care cresc cu șase la sută în zilele următoare schimbării orei, potrivit unui studiu din 2020 de la Universitatea din Colorado.”

Acum că marele licurici a luat o măsură bună și populară ar trebui ca și guvernanții noștri să facă la fel. Cu o singură observație. Din considerente geografice, în România ar trebui menținută ora fusului orar, ora normală, naturală, ora de iarnă, cum se spune, nejustificat.

Mă gândesc foarte serios să păstrez în pustnicia mea ora naturală a fusului României, de acum înainte. M-am săturat de atâta minciună, de impunerea unui lucru nenatural. Morala mandarină, pe care o respect spune: ”Nu trebuie să te supui poruncilor împăratului, dacă nu îl placi!” Așa că numai schimb ora! Cu siguranță, nu îl plac pe ”împărat” și clica lui, așa că, dacă o vrea bunul Dumnezeu, în timpul normal, al fusului orar, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 17 martie 2022

BERBEC Cei din jurul tău apreciază atitudinea ta agreabilă, optimistă. Stăpâneşte-ţi impulsul primar zodiacal către dinamică, grabă, rapiditate, astăzi nu trebuie să apeşi pe acceleratorul vieţii! Pentru berbecii tineri, pentru miei, aceasta zi, în special şi saptămâna aceasta, în general, trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce sunt de fapt şi ceea ce doresc sa faca in viaţa. Timpul nu aşteaptă şi nu iartă, zboară, trece fulgerător şi dintr-o speranţă ajungi uşor o promisiune nerealizată! Nu pierde timpul, pentru că timpul nu ia prizonieri!

TAUR Fii atent, nu te lăsa depăşit de evenimente, sau folosit de cei din jurul tău, care doresc să te invadeze cu interesele lor personale! Mai prudent şi fără exagerări, nu eşti la corida! Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Schimbările dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimă modul, schimbă abordarea – tenacitatea este buna cand eşti în câştig, sau pe o poziţie de care să te agăţi cu ghearele şi dinţii!

GEMENI Astăzi faci „ce vrea muşchii tăi”, fără să te sinchiseşti de comentarii. Ai o zi sabatică, de libertate absolută. Dar, vezi să nu superi, sau să ofensezi, pe cei din jur, nu te vor ierta! Stelele te sfătuiesc să ai răbdare şi chiar să dai dovadă de diplomaţie şi fair-play, pentru că lucrurile se vor lamuri aproape fără intervenţia ta. Astăzi poţi avea unele succese şi poti reuşi în activităţi legate de tehnologie de vârf, telecomunicaţii sau informatică. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate poți simţi un nou impuls, o nouă energie creatoare, o stare de emulaţie. Idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână!

RAC Mereu spui că nu ai noroc, că nu ţi se oferă prilejuri. Dar când întâlneşti o oportunitate, eşti în stare să o vezi? Astăzi ai o ocazie, să nu spui că nu ai fost prevenit. Dar, eşti pregătit? Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri, la cum să faci mai mulţi bani. Evită acest lucru, aşa intri singur şi sigur în depresie, pentru că astăzi nu ai nicio soluţie, banii nu sunt bine aspectaţi!

LEU Nu e indicată schimbarea la care te gândeşti. Fii atent la promisiunile pe care le faci, nu te implica în bârfe şi comploturi, mai ales la serviciu! Ai o dimineaţă densă, o seară liniştită. Ai făcut unele economii, sau aştepţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta pentru cheltuielile de primăvară! Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi calitatea vueţii de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri, aşa că, mai pe seară, un suc la barul din bucătăria ta, sau un film, online, pentru relaxare.

FECIOARĂ Simţi presiunea scumpirilor şi nevoia să te implici mai mult în proiectele care au drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Oferă explicaţii şi cere colaborarea celor din familie! Astăzi ocupă-te mai întâi de problemele profesionale, sunt avantajate! Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fii superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative. Nu lăsa să se acumuleze probleme mici, care pot deveni probleme mari!

BALANŢĂ Trebuie să rămâi concentrat pe treburile tale, obiectivele strategice, fără să dezvălui nimănui resursele şi mijloacele prin care te gândeşti să le atingi. Oamenii de succes sunt discreţi. Începi o nouă pagină, o nouă etapă. Ai curajul opiniilor şi deciziilor tale, ceea ce te ajută să te afirmi. Standardele tale sentimentale sunt ridicate şi îţi găseşti cu greu parteneri. Totuşi, amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectivă, ca sa ai timp sa te informezi şi să te documentezi în mod corespunzator. Nimeni nu te poate grăbi ca să iei o hotărâre greşita, este vorba despre viitorul tău!

SCORPION Există o diferenţă, în timp, spaţiu şi calitate, între realitate şi proiectele tale. Ai voinţă de fier, dar nu ai atâta energie ca să faci oamenii să se comporte cum vrei tu! Mai ai răbdare! O zi creativă în care ai idei şi imaginaţie. Ai intuiţia unor marcaje care te ghideză către un viitor confortabil. Este o „foaie de parcurs” pe care trebuie s-o respecţi, ca să prevalezi! Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care tii foarte mult. Dar, azi, mai multă bunăvoinţă şi eleganţă! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate şi îţi acceptă argumentele!

SĂGETĂTOR Trebuie să rămâi în anonimat, nu ieşi în evidenţă, rămâi ascuns în fluxul principal al vieţii! Aşa poţi să eviţi situaţii în care eşti pus degeaba la treabă, sau ţi se cer explicaţii! Ziua ta se divide în două părţi, dominate de Venus şi respectiv, Mercur. Nimic rău, nimic trist sau negativ, cele două planete sunt binevoitoare. Dragostea şi comunicarea sunt avantajate! O anumita tensiune poate domnește la serviciu, sau in in familia ta, dar e bine sa nu dai importanta si sa-ti vezi linistit de treburile tale. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie şi multă înţelepciune ca să eviţi conflicte inutile, care n-ar fi avut nici învingător nici învins.

CAPRICORN În duo, dragoste mare! Solo, ai câteva oportunităţi, fii atent la FB, mobil. În afaceri ai încredere numai în ceea ce faci tu, perfecţionismul tău obişnuit. Nu te laşi tu pe mâna altcuiva! Ai o cale profesională avantajată, luminoasă. Laude şi aprecieri îţi confirmă acest lucru. Încrederea e reciprocă în relaţiile tale sentimentale. Toate drumurile sunt deschise, ai o zi bună! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă. Din nou se discuta despre criza, de fapt despre schimbarea la care suntem condamnaţi şi cum poate să se descurce familia ta. Ca să obtii o solutie buna trebuie sa privesti lucrurile ca si cand ai fi la distanta, sa ai perspectiva şi obiectivitatea necesare. Dacă poţi!

VĂRSĂTOR Astăzi străluceşti în arta de a te face plăcut, de a spune fiecăruia ceea ce vrea să audă şi de aceea primeşti relativ uşor ajutorul de care ai nevoie. Atenţie, nu cere bani, doar servicii! Faci mari eforturi să rămâi în termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie. Aşa vei evita nişte momente mai tensionate sau chiar nişte decepţii, pe care, haide să fim drepţi, nu le meriţi! Nu lua de bun tot ce apare în presă! Verifică, verifică, verifică! Nu călătorii după căderea nopţii. Astăzi parcă nu trebuie să călătoreşti neapărat cu trenul sau avionul, dar dacă nu ai încotro, măcar fii foarte atent cu lucrurile tale!

PEŞTI Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele sau întârzierile. „Rotunzeşte” lucrurile, ia partea lor plăcută, poate fi ziua ta de naştere şi e păcat să o umbreşti cu supărări! Începi o etapă de iluminare spirituală. Evită să faci confidenţe, unii oameni nu pot înţelege evoluţia psihică, ba chiar se simt vexaţi. Trebuie să le protejezi ignoranţa, nu vorbi inutil! Nu trebuie să deschizi discuţii nesfârşite şi inutile despre filozofii şi curente religioase. Caută cu grijă prilejurile să te afirmi profesional, dacă eşti la serviciu, pentru că stelele te avantajează spre o rapidă ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care, în secret, sperati. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.