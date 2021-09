HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR.  Ungaria marchează din nou

Pe 30 septembrie s-au născut Euripide, Pompei, Deborah Kerr, Michel Aoun, Hans Geiger, David Oistrah, Udo Jürgens, Monica Bellucci, Iuri Liubimov, Martina Hingis, Constantin I. Brătescu, Ion Vova, Elie Wiesel, Dem Rădulescu, Ricky Dandel, Teodora Enache, Martin Cazacu, Andreea Răducan, Marius Urzică.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei, Ripisima, Gaiani şi alte 32 de fecioare.

În „Kalendar” continuă Berbecarii, sărbătorile Lupilor. Lumea ducea de mâncare, lupilor, în pădure, ca să reînoiască legământul cu ei peste iarna grea ce va să vină. Doamna mitologiei româneşti, Antoaneta Olteanu, spune, în „Calendarele” ei, pentru ziua de 30 septembrie: „Este rău de lupi!”, citîndu-l pe marele Speranţia.

„Evenimentul Zilei” din 30 septembrie 1955, acum exact 66 de ani, a fost accidentul mortal al actorului american James Byron Dean. „The Rebel Without Cause” era la volanul unei maşini de curse, un Porche Spyder 550 şi se deplasa către Salinas, unde avea loc o cursă. Mecanicul lui l-a sfătuit să facă puţin antrenament pe drum, să se familiarizeze mai bine cu volanul.

După ce au luat amendă pe autostradă, pentru exces de viteză, Dean şi mecanicul Wütherich au luat-o pe drumul curselor 166/33, ajungând pe 466, astăzi 46. La intersecţia lui 46 cu 41 un Ford Tudor Coupe i-a taiat calea lui Dean. Accidentul nu a putut fi evitat şi a cauzat moartea lui James Dean şi rănirea gravă a mecanicului Wütherich.

James Dean nu a jucat decât în trei filme mari dar este mai celebru decât actori care au jucat în o sută de filme. Pentru că el nu a jucat decât un rol – rolul lui, al unui rebel imortal! A fost idolul unui tineret care se ridica împotriva sistemului. Astăzi, uitat, ca mai toate valorile importante. Decât o sută de ani ca un bou, muncind din greu pentru sistem, mai bine douăzeci ca un leu! James Dean avea doar 24 de ani!

Dragii mei, ascult şi mă supun! Doriţi mai multe informaţii din cele pe care le primesc de la sursele mele. Foarte bine, iată:

Desi oamenii au invatat sa utilizeze si internetul pentru a asculta radioul si a privi la televizor, timpul pe care il petrec cu acestea nu s-a modificat prea mult in ultimii ani. In schimb, lumea petrece mult mai mult timp pe media online. EBU semnaleaza ca, desi folosirea internetului a crescut cu 70% in Europa de Vest intre 2010-2020, impactul asupra consumului de radio si televiziune ramane limitat. Media online acapareaza interesul publicului care, potrivit estimarilor, va creste fata de aceasta cu 10% pana in 2025. “Vizionarea” este activitatea dominanata a mediei, desi nu se priveste la programele de televiziune, ci la “continuturi” video.

Tendinta este in crestere la tineri de la varste mici, datorita popularitatii de care se bucura clipurile video pe YouTube si retelele de socializare. Ascultarea in direct a radioului reprezinta majoritatea “ascultarilor” in toata Europa, circa 87% in Germania, 79% in Olanda, 71% in Marea Britanie. O crestrere moderata inregistreaza celelalte tipuri de ascultare: radio la cerere, streaming de muzica si clipuri video.Noul raport al EBU referitor la tendintele de “ascultare/ vizionare” arata ca televiziunea si radioul raman preferate mai mult ca oricand, dar se modifica obiceiurile de consum ale oamenilor, în conformitate cu distopia sanitară.

Consumul de electricitate al televizoarelor ar fi mult mai ridicat decat spun constructorii lor, afirma un studiu american. Un televizor de dimensiuni medii, aprins timp de patru ore pe zi, consuma in jur de 160 kWh pe an, adica 25 de euro, sau 5% din factura de electricitate a unei gospodarii din Occident, franța de exemplu. Autorul studiului american este un ONG care se ocupa cu protejarea mediului(NRDC), iar dupa masuratorile sale, cantitatea de electricitate consumata de modelele recente de televizoare (Samsung, Vizio si LG), este mult mai ridicata in realitate decat indica masuratorile oficiale. Studiul incrimineaza deci, in primul rand, metodele de testare.

Autoritatile americane, dar si corespondentii lor europeni masoara consumul electric al aparatelor utilizand o secventa video de 10 minute, ca esantion reprezentativ pentru programele disponibile. Dar NRDC demonstreaza mai multe erori: in primul rand, constructorii utilizeaza o functiune numita ”motion detection dimming” (MDD), care reduce luminozitatea atunci cand ecranul afiseaza scene cu miscare rapida, si pentru a economisi energia electrica, dar si pentru a reduce oboseala vizuala. Dar, acesta functiune care este masurata in timpul testului, nu este la fel de eficace in conditii reale.

Daca utilizatorul modifica parametrii de afisaj pentru a obtine modul “cinema” de exemplu, toate functiunile de economisire a energiei sunt dezactivate fara niciun avertisment. Pe de alta parte, imaginile recente, in UHD, care beneficiaza de tehnologia HDR care mareste contrastele, genereaza un supra-consum de 30 la 50%, care nu sunt luate in calcul in timpul testarilor. Biroul European pentru Mediu, un ONG situat in Bruxelles, a cheltuit 400.000 de euro pentru un studiu pe acest subiect, iar primele rezultate vor aparea luna viitoare.

Interogate de “Les Echos”, firmele Samsung si LG se apara si amintesc ca televizoarele lor sunt in conformitate cu normele in vigoare. LG declara chiar ca va colabora pentru dezvoltarea unei noi secvente video si ii va preveni pe consumatori ca, daca isi modifica parametrii de afisaj, isi vor modifica si consumul de electricitate.

Tendinţa mondială este „vizualizarea” adică răsfoirea clipurilor video, mai ales pe YouTube. Câteva minute, acolo, nu mai mult. Video cu pisici şi cu persoane care cad. De tot râsul! Oare? Nu cumva umanitatea este puternic nefericită, disperată, agonizează prelung în ghearele unui sistem fără milă, care le interzice libertatea de mișcare și socializare, un sistem care nu ia prizonieri? Aşa se explică refugiul în frivolităţi idioate şi clipuri cu pisici, nu am nicio îndoială!

Că marea majoritate a populaţiei globului are un IQ sub 90 este un lucru demonstrat ştiinţific. Dar, pe Pământ, proştii sunt trişti! Şi, răspunsul la problemele majore este ştiinţa?!! Ce ridicol, ce patetic! Ştiinţa este răspunsul la problemele spirituale majore, la distopia sanitară, la confruntările religioase şi la nemulţumirea crescândă? Nu vi se spun multe şi este bine aşa, dacă nu ştiţi, nici nu vi se face frică, nici eu nu o să deschid cutia Pandorei, decât un pic, cât să iasă de acolo diavolul informaţiei şi boala cunoaşterii!

Și o ultimă informație din curierul de Bruxelles:

Este posibil ca industria de armament din Ungaria să fi înregistrat o lovitură rară, cele trei ramuri ale serviciilor speciale britanice urmând să comande pușca antimaterial Lynx GM6 manufacturată în Ungaria, potrivit ”Stars and Stripes” și ”Daily Mail” .

Dezvoltat inițial de inginerul Ferenc Földi în ultimii trei ani de comunism, Gepárd („Linxul”) a intrat în serviciul Forțelor Armate Maghiare în anul 1991 și a devenit rapid un succes neașteptat pentru industria armamentelor din țară, pe atunci aproape inexistentă.

Pe lângă Ungaria, arma este utilizată în prezent de Canada, India, Mali, România și Turcia.

Prima variantă, M1 cu alimentare manuală – folosind cartușul sovietic de 12,7×108 mm – avea o autonomie semnificativă și o putere de foc imensă, dar era greoaie la reîncărcat. Variantele ulterioare au fost fie cu acțiune, sau semi-automate (ca Lynx GM6).

Acum vin de calibrul, fie pentru cartușul sovietic original pentru care au fost proiectate, fie pentru cartușul similar .50 BMG folosit de armatele NATO. Are o rază maximă de tragere de 2.500 de metri și, deși desemnată ca o pușcă „anti-tanc” (adică utilizată împotriva vehiculelor ușor blindate), este folosită și ca armă de mare distanță, antipersonal.

Varianta actuală M6 are părți mai puține și mai robuste, greutate mai mică și o lungime mai mică datorită configurației sale compacte, care o fac potrivită și pentru trupele aeropurtate, parașutiști.

„GM6 este fantastic. Este ca și cum ai intra în luptă purtând o piesă de artilerie. Trupele îl numesc ”tunul”. Este o armă cu efect absolut masiv ”, a declarat pentru Daily Mail un membru al forțelor speciale.

Ziarul raportează că SAS (Special Air Service), SBS (Special Boat Service) și Regimentul Special de Recunoaștere din Marea Britanie au cumpărat 150 de astfel de puști, vezi fotografia din titlu, la 9.000 de lire sterline (10.435 €) bucată.

Dar vă rog să mă scuzaţi, am primit, în prag de noapte, vizita neanunțată unui Prieten al Muzicii, venit de la antipozi, de foarte departe. Trebuie să-l ascult ceea ce are de spus, poate vă interesează şi pe domniile voastre.

Apoi o să dau niște telefoane, arma ungurescă Lynx GM6 îmi pare a fi o copie, până la ultimul șurub, a armei românești ”Zimbrul 01” intrată în faza de prototip în vara lui 1987. Apoi a venit revoluția, sau lovitura de stat, depinde la ce televiziune te uiți și… nu se mai știe nimic! Poate aflu, pentru că am ”baraka”! Până mâine, mai aveţi răbdare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 septembrie 2021

BERBEC Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacolele ridicate de viaţă. Munceşti, te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu multă încredere la viitor! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poate o să ajungi unde iti doresti.

TAUR Nu te poţi concentra la mijlocul unei săptămâni de lucru obositoare. Eşti distrat şi confuz. Conjunctura iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat, dar te trezeşti că totul s-a scumpit şi că trebuie să faci economii la coşul zilnic. Seară mai romantică, poate culturală, poate acasă, poate la un spectacol, online. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Nu te mai chinui, te întrebi degeaba ce să faci!

GEMENI Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente negative. O zi de joi care trece repede, mai târziu te întrebi ce ai făcut! O zi care trece şi mai repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.

RAC Cam obosit, fără chef. Toamnă monocordă şi nostalgică e de vină! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, simţăminte noi, dar şi oameni şi locuri pe care nu le-ai mai văzut, poate prieteni vechi, colegi de şcoală, camarazi din trecut. Dimineaţa zilei este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate.

LEU Te identifici prea mult cu ceea ce faci. Eşti prea pasionat, şi consumi prea multă energie ca să fii admirat. Nu te consuma pentru gloria şi banii altora, nimeni n-o să-ţi ridice statuie! O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca şi niciun chef.

FECIOARĂ Ziua regăsirilor! Fie o persoană pe care nu ai văzut-o de mult timp, fie regăseşti un obiect care înseamnă ceva pentru tine, fie îţi aminteşti de o trăire, ceva care îţi încălzeşte sufletul! Conjunctura, aspectele planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, sau la o cafea şi o prăjitură cu prietenele, poate undeva la curte.

BALANŢĂ Găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi şefului la serviciu, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Dacă ai un prag de trecut, atunci astăzi poţi să ai succes, foloseşte-ţi imaginaţia. Noi idei par să se contureze. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, cu partenerul, cu vorbe multe la o cină veselă şi sănătoasă.

SCORPION O zi favorabilă pentru scorpionul cel înţepător. Iţi prieşte o discuţie cu cei dragi, familia şi faci planuri. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i rogi de mai multe ori. Veşti bune. Astăzi poţi să prevalezi printr-o mai bună organizare, dar şi prin odihnă suficientă. Vitaminele şi mişcarea, sportul, te pot ajuta, de asemenea. Mijlocul săptămânii pare să fie liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de joi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut săptămâna viitoare, sau programarea distracţiilor din weekend. S-ar putea să ai nevoie de ajutor calificat!

SĂGETĂTOR Eşti în plin proces de schimbare, de reaşezare a valorilor tale. Totul pare amestecat şi greu de rezolvat. Nu o lua pe scurtătură, dă importanţă etapelor succesive ale drumului tău! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul sentimental şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

CAPRICORN Poţi să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva, în probleme de muncă, de serviciu. Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Atenţie la o posibilă dispută în familie, la serviciu sau cu partenerul de viaţa. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă şi rupe contactul, cum se zice in armată. Uneori te inşeli în privinţa oamenilor, pentru că iţi faci păreri preconcepute. şi, pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai mânca toate prostiile în oraş!

VĂRSĂTOR Ceva neprevăzut. Trebuie să iei atitudine la serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Pe seară poate meriţi ceva distracţie, nu? Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă! Nu mai da sfaturi, mai ales la serviciu, daca nu ţi se cer şi nu mai vorbi atâta numai despre tine. O parte dintre prietenii tăi te gaseşte obositor si incepe să te ocoleasca! Deci, trebuie să te descurci singur!

PEŞTI Spune, ce ai de spus! Într-o lume în care fiecare îşi vede numai de egoismul lui patetic, trebuie să-ţi anunţi interesele tale. Şi apoi, dacă nu vorbeşti, nimeni nu poate ghici ce vrei tu! Astăzi ai înclinaţia să fabulezi inutil şi să înfloreşti lucrurile. Revino la datele de bază, lasă imaginaţia pe altă dată, sunt chestiuni serioase. La serviciu umblă zvonuri de reorganizare şi nu prea aveţi de lucru. Semn rău! O masă de prânz obişnuită, dar ceva mai insufleţită. Urmată de o după amiază monotonă în care te uiţi la televizor şi nu vezi nimic. Nimic notabil, nimic memorabil, nimic important. Cum să nu fii frustrat?