HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR. Marți, trei ceasuri rele?

HOROSCOP, 23 noiembrie 2021

BERBEC Pregăteşte-te pentru vacanţă, sărbătorile sunt aproape! Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, te încurcă un pic, dar, banii vin şi se duc, investiţia în bucurie este sănătate curată! In nici un caz astăzi să nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu ne plac melodramele! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt ca un fel de energie, un mijloc, nu un scop în sine!

TAUR Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu cei din jur, ca să eviţi unele momente jenante. Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune.

Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multă vorbă. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării zodiacale care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si poate aduce in viitor dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti.

GEMENI Astăzi trebuie să fii foarte atent la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi/sau posibile accidente domestice. Adică, fereşte-ţi degetele şi braţele! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generală, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie, ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gândul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani şi cărţi de credit. Plimba-te, nu cheltui !

RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după reclame şi promoţii pentru mărfuri proaste. S-ar putea să faci o mare greşeală! Astăzi fii deştept, gândeşte bine şi poţi avea de câştigat. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti într-o perioada creativa. Nu te lua după cei bogaţi, oricum ei nu intră în Împărăţia Lui!

LEU Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că, solo fiind, uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva, undeva. O mică supărare, dar pe total perioada, ziua, iţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii.

FECIOARĂ De dimineaţă, conjunctura pare că-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar este bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor, ale membrilor familiei, poate au o părere obiectivă, realistă. După program relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Nu te băga în sufletul şi problemele altora. Oferă-ţi ajutorul numai dacă este cerut cu insistenţă. Pentru un timp este bine să păstrezi judecăţile de valoare şi sentintele pentru uzul propriu. Dacă eşti obosit, te duci şi te culci, asta este toată filozofia şi Marele secret al Universului!

BALANŢĂ Astăzi, marți, trei ceasuri rele, dar nu se mai știe care, este bine (şi stelele te favorizează) să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Poate, o veste bună de la cineva din jurul tău. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul armoniei cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi.

SCORPION Nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E mai corect să spui cuvintele magice: „uite, dragă, am greşit, iarta-ma”! Încearcă să îndrepţi, sau să compensezi, dar cere-ţi şi iertare! Ai o bună capacitate de concentrare şi un randament bun de muncă. Profită din plin. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie.

SĂGETĂTOR Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Lipsa timpului te obligă doar la activităţile curente. Evită eforturile fizice şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine.

CAPRICORN Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotăriri pripite, urmăreşte ce se întâmplă. Atenţie la vremea melancolică care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Evită eforturile fizice şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Uranus din Berbec iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

VĂRSĂTOR Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce ţi se oferă de viaţă. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi, în acest început de săptămână, este doar marți. Nu te implica în promisiuni. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

PEŞTI Conjunctura este favorabilă, în special la cumpărăturile de roadele toamnei. Cu tact şi calm poţi evita neplăcerile cotidiene. Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat! Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile.