Horoscopul lui Dom’ Profesor. Marți, trei ceasuri rele. Nativii acestor zodii trebuie să amâne orice plan

BERBEC Lucrurile se aranjeză, parcă. În această zi de marți, trei ceasuri rele, cei în duo trebuie să-şi consolideze bine relaţia. Celibatarii, cei solo, aşteaptă Crăciunul, pentru ca să fie siguri de rezultat! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi.

Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri de vacanţa de Crăciun, care, iată, abia a început!. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rau să vizitezi un muzeu sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că îţi trebuie bani mulţi ca să cumperi „exponatele”, drept cadouri de Crăciun!

TAUR Astăzi eşti în faţa unei situaţii. Poate unde ziua este incertă şi nu te poţi hotărî ce fel de brad să cumperi: natural sau ecologic, din plastic? Ecologic, lasă zvonurile interesate! Seară culturală. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil. Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare şi de evaluare pentru cadourile de Crăciun.

GEMENI Un weekend inspirat şi norocos, prin prezenţa unei conjuncturi favorabile. Mai ales pentru promovarea intereselor tale. Evită să vorbeşti mult şi să amesteci plăcutul cu utilul! Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, nu în această perioadă trebuie să faci planuri pentru că a început vacanţa. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie în această perioadă de graţie dinaintea Crăciunului.

RAC Eşti mereu în căutarea armoniei şi a liniştii obţinute greu, dar trebuie să stabileşti ce faci cu vacanţa de Crăciun! Ca de obicei, ai lăsat totul în ultima clipă. Dar, aşa este felul tău! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin nu acum când, pentruunii din zodie, a început vacanţa de Crăciun şi când aspecte favorabile (unele doar) te avantajează, din nou. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

LEU Unii dintre lei, cei care îşi permit, sunt în vacanţă! Bagajele, caţelul şi/sau pisica – la drum! Trebuie sa laşi în urmă nemulţumirile şi să faci planuri pentru viitor, pentru un an mai bun! Un Leu iarna, se ştie, nu are nicio placere, il dor picioarele, se zgribuleşte, aşteaptă să fie luat în braţe, sau măcar bătut pe spate. După-amiază apare oportunitatea de a sta la cald cu o cana de vin fiert şi un prieten, exact ceea ce îţi trebuia. Iar seara, înapoi în sălaşul Leului, liste de cumparaturi şi bârfe, mondene sau politice. Cu banii nu prea merge lin, atenție, dar o să te descurci, ca deobicei!

FECIOARĂ O zi un pic mai complicată. Evită mişcările bruşte şi deciziile pripite. Nu refuza nimic, amână, doar! O perioadă mai dificilă, mai greoaie. Însă, seară plăcută, poate la un film, premieră. Dacă ai vreo idee de vacanţă de Crăciun, pune-o în aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. Apare un aspect malefic, o cuadratură, dar se poate să fie doar o influenţă negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispoziţie, ca sa zicem aşa, şi mai putin un necaz concentrat astăzi. Banii sunt mediocru aspectati, in special cei obtinuti prin comert. Se încasează cu intarziere si in general activitatea treneaza. Totusi, in a doua parte a zilei umblă vorba pe unde lucrezi că ai o ocazie mare sa-ti umplii buzunarele sau ai o incasare arierata. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune.

BALANŢĂ Zi de marți favorabilă planurilor, stabilirii de priorităţi. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că trebuie să faci aranjamentele de Crăciun! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial. Astăzi, neapărat, până la miezul nopţii, trebuie să cumperi bradul de Crăciun!

SCORPION Astăzi desfăşori multă energie ca să rezolvi o parte din probleme. Drept urmare, listele de cumpărături s-au terminat, urmează cadourile şi bradul! Seară de marți, trei ceasuri rele, cu vorbe şi lucruri plăcute. Pentru tine, nici sfârşitul anului nu prea mai conteaza, eşti aşa de satisfacut de ceea ce ai realizat, incat nu te gandeşti decat la rezervari de hotel, la zboruri, ce parfum sa mai incerci şi ce îmbrăcăminte de firmă să porţi. Din pacate, nu este si parerea perechii tale care vrea altceva, si pentru ca nu stii ce vrea, iţi piere cheful de plecare. Dar totuşi – numai drumul e interesant, vorba cântecului. Atentie la dulciuri şi la grăsimi, vremea cere, ieri a fost Ignatul, dar încă este post – tu trebuie sa-i spui NU. Parţial. Merge şi o cană de ceai – tare, astăzi!

SĂGETĂTOR După conjunctură, astăzi te bucuri de influenţe favorabile în sensul că nu poţi să ai niciun necaz mare! Încearcă să faci cumpărăturile de Crăciun direct de la producători. Dacă mai există! Aspectele disarmonice se referă la anturajul de la serviciu şi la un eveniment pe care-l aşteptai şi-l doreai, dar care se lasă aşteptat. Sănătatea este bine aspectată, trebuie însă să eviţi elementul aer – probabil stelele se referă la aerul rece, aducător de răceli şi gripe şi la fumat, care încă o dată, este o plăcere şi un rafinament – nu o obligaţie automată sau un tic nervos. Fă-ţi rezerve de bună dispoziţie şi apoi poţi să te scufunzi cu submarinul stării de bine.

CAPRICORN Ai de rezolvat un sortiment variat de probleme. De la cumpărături de Crăciun, la comisioane de familie. Cere ajutor de la cei dragi, semne de foc! Trebuie sa gaseşti un vinovat pentru că toate ţi se întâmplă numai ţie! Şi vine Crăciunul! Doar l-ati aşteptat cu atata pasiune, inchipuindu-ţi că oamenii vor deveni mai buni şi războaiele vor înceta. Ei bine, nu, nu, nu – nu acum şi nu ca sa-ţi satisfaca ţie nevoia speciala de dramă – drept pentru care te gandeşti ce sa faci în loc de altceva, ce nu poţi să faci şi cu cine sa te certi. Cu vecinul, nu, ca are câine! Nu-i o idee bună să te cerţi, lasă-te cuprins de Spiritul Crăciunului, mai bine gandeşte-te pe cine ai putea ajuta dezinteresat, măcar cu o vorba bună!

VĂRSĂTOR Dimineaţa nu ar trebui să ai motive de frustrare sau îngrijorare, decât dacă ţi le fabrici singur! Unii din nativi sunt în vacanţă, iar alţii doar cu sufletele, dar toţi vor să se bucure! Posibila migrena pe seara, din cauza încordarii. Ajuta un masaj uşor făcut de persoana iubita. În lipsă de personă iubită, du-te la sală. Pui sângele în mişcare şi elimini principiile negative. Dacă pleci la drum nu uita să închizi apa şi să nu laşi ceva în priză. De Crăciun şi de Anul Nou sunt, din nefericire, multe accidente şi incendii. Drum bun!

PEŞTI O zi de marți plată, multe telefoane si planuri pentru Crăciun. Te pândeşte o răceală, ai nevoie de un întăritor, poate usturoi şi mai mult somn. Cineva încearcă, fără succes, să te enerveze! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Ai o listă lungă de cumpărături. În această perioadă mai multe marketuri închid foarte târziu. Dacă ai insomnie, de oboseală, fă cumpărăturile la miezul nopţii!