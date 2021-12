HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile

28 decembrie

Pe 28 decembrie s-au născut Woodrow Wilson, Denzel Washington, Richard Clayderman, Laurenţiu Cazan, Nicolae Kirculescu, Gheorghe Berceanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt cei 20.000 de mucenici arşi la Nicomidia. Şi Sf. Glicherie. Şi noi avem arşii noştri, mucenicii noştri. Sunt 64 la număr, dar sunt ai noştri, rugaţi-vă pentru ei, pentru sufletele lor plecate înainte de vreme şi familiile îndurerate pentru totdeauna!

Tradiţional, în ”Kalendar”, Îngroparea Crăciunului. “Obiceiul “îngropării Crăciunului”, de fapt a anului vechi, care a trecut, are o vechime considerabilă, fiind unul dintre cele mai arhaice elemente surprinse de calendarul popular.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 561.

Obiceiuri vechi de care ar trebui să ne amintim în această prăpastie în care am fost aruncaţi de istorie și de cei puternici. Trebuie să ne ţinem de ceva, să ne agăţăm, să nu ne prăbuşim în neant şi în uitarea popoarelor. Acest lucru poate începe cu folclorul, cu obiceiurile, cu tradiţia. Legea strămoşească. Sunt repere fixe, să ne amintim cine am fost cândva, ca să putem să fim “cineva” în viitor.

În apropiere de Anul Nou, oricând ar fi căzut, mai toate popoarele europene aveau obiceiul de a întreba zeii, divinităţile, apoi pe bunul Dumnezeu, ce se va întâmpla cu ei în anul ce va să vie. Sărbătoare care se numea în diferite feluri, dar care are o vechime aşa de mare că nu se ştie de când, de unde, cine şi ce a produs-o. S-a uitat… Doar Lupul Şchiop mai ştie!

Şi uitând, ne pierdem, cădem. Ne pierdem dreptul asupra lucrurilor, pe care nu mai ştim cum le cheamă pe adevăratul nume și așa nu le mai stăpânim, ne pierdem dreptul asupra pământului pentru că nu mai ştim cine suntem şi nu mai ştim cine a sângerat de moarte ca să apere pământul ăsta, pentru că era al țării. Cădem…

Haideţi, oameni buni, oameni frumoşi, nu pot să vin la fiecare acasă ca să vă zgudui şi să vă pun oglinda trecutului în faţă. Haideţi, oameni întristaţi, fiţi veseli şi amintiţi-vă cine sunteţi! Smulgeţi perfuzia toxică a uitării din vena neamului şi amintiţi-vă de unde veniţi, cine sunteți şi ce puteţi. Lăsați frică, teroare este artificială! Încă nu este prea târziu… Suntem în pragul unui an nou. Am calculat că este relativ bun, dar trebuie să vreți și domniile voastre să fie bun! Amintiți-vă de anii buni!

Lăsați smarturile și tabletele, uitați-vă în ochii celor dragi, mângâiați copiiii, jucați-vă cu animăluțele, nu sunteți anexele unor dispozitive informatice, pierdeți prea mult timp pentru comunicare și socializare, sunteți niște gâște îndopate cu ”fake news” și reclame, ca gâștele îndopate și îmbătate criminal cu coniac pentru ”foie gras” – sper că procedeul gavajului prin care se obține ”delicatesea” a fost interzis, nu prea este politic corect! Nu? Ca să vezi…

Dragii mei, trebuie să știe domniile voastre, că, nu știu de ce, dar astăzi mi-am amintit cu lux de amănunte de redacția ”Tinerama”. Am avut o poziție ingrată. Eram și nu eram. Nu am fost niciodată angajat la redacție, nici nu știu dacă am avut un contract de colaborare. De fapt aveam propria firmă, eram partener la ”SC Soft” o firmă legendară, a avut al patrulea certificat de funcționare ca întreprindere mică, țin minte că în februarie 1990 când a fost înregistrată, în prima zi, eram câțiva aiuriți, capitaliști, la intrarea B de la CC unde se dădeau certificatele respective. Mai mult, ”SC Soft” a dotat pe cine dorea și pe cine nu dorea cu computere 386 și câteva din noile și scumpele 486 – un tren întreg de computere am adus din Occident. La început cu monitoare monocrome, înlocuite repede cu cele color.

Entuziasmul și dorința de a le aduce alor noștri jucăriile din Vest mi-a jucat o festă. Ceilalți doi asociați nu au avut nicio vină, erau doar specialiști în informatică de mare clasă, unul dintre ei s-a întors din Vest, parcă din Franța, fusese angajat la Dell Europa, celălalt era un guru din platformă, de la calculatoarele ”Felix”. Eu eram specialistul în comerț exterior, dar m-a luat ingineria și patriotismul pe sus. Nu am făcut toate calculele, nu am prevăzut unele cheltuieli suplimentare, nu am avut timp, eram tot timpul fie pe avion, fie în vamă și abia am reușit să nu aducem bani de acasă. Dar, un tren întreg de computere noi și performante pe atunci, era în România!

Așa se face că în martie 1990 primesc un telefon, pe fix, bineînțeles, de la un anume Max Bănuș. Max Bănuș de la ”Europa Liberă” întreb eu. Nu, Max Bănuș din România, mi se răspunde, cu vocea lui calmă și ușor voalată. Mă invită la un prânz. Mă duc și aflu că Max dorește să scoată un ziar, un săptămânal tare, care să se numească tot ”Tinerama”. Mă solicită dacă nu pot să-i vând foarte ieftin 20 de sisteme de calcul și două-trei imprimante cu ace, acelea erau pe atunci. Glanda patriotică mi s-a umflat, nu făcusem pe atunci toate calculele și i-am dat pe GRATIS lui Max 20 de sisteme Compaq cu monitoare cu tub Sony, tastaturi și mouse-urile respective. Sisteme complete, noi, nu second hand. Imprimante nu aveam, așa că i-am spus să ia din altă parte. De atunci datează colaborarea mea cu Max și ”Tinerama”. În capul meu este un amestec de nume și figuri, Bogdan Teodorescu, Petre Berteanu, Radu Pascal, Lia Trandafir, Radu Caranfil, Rodica Dumitrescu, contabila Mirela, șefa de la tehnic Rodica Sebe, Malaxa – Doamne, ce umor avea, Nuți Marinescu, Irina, Claudiu, Marius Costineanu, Papașa, Itu și mulți alții ale căror nume le-am uitat, dar le știu figurile, fete frumoase și inteligente și băieți cu talent. Poate o parte din ei au adormit, s-au săvârșit din această viață, dar nu mă interesază, ei sunt vii, tineri și zâmbitori în amintirile mele. Nemurirea o conferă amintirile celor încă în viață.

Din timpurile acelea datează prietenia cu Bogdan Teodorescu care s-a concretizat în ”Multimedia SA” fabuloasa firmă de marketing politic care a câștigat o bună parte din alegerile pentru CD în anul 1996. Și cu Petrică Berteanu care s-a concretizat în faptul că am devenit realizator/producător la ”Europa FM” după mandatul lui de consilier prezidențial.

Din vara lui 1991 am început să lucrez pentru ”The Coca-Cola Company” făceam studiul de fezabilitate și la ”Tinerama” nu lipseau Coca și Fanta, le treceam pe protocol. Tot cam de pe atunci am început să scriu la ziar, sub îndrumarea lui Radu Pascal, care îmi corecta fiecare literă din articol. ”Știu că ai scris la ”Le Figaro”, ai talent, dar faci greșeli, mă admonesta picior-de-fier, dar aici este vorba de prestigiul tău și al ziarului, nu trebuie să faci greșeli!” Greșeli fac și încă mari și în ziua de astăzi, este, poate, un omagiu adus acelei redacții de aur din care nu am făcut parte, dar pe care am admirat-o ca pe Mona Lisa.

Țin minte că, odată, am nimerit la o ședință de redacție, de machetă. Max mi-a făcut semn să iau un scaun. M-am așezat și am urmărit discuția. Era vorba despre o nouă grafică și noi rubrici ale săptămânalului. O rubrică nouă era cea de ”Horoscop”. Radu, nu zici nimic, mă întreabă Max. Ce să zic, cred că rubrica este pentru mine, dar mai întâi doresc să vă întreb de ce ”Europa Liberă” nu a avut horoscop. Era ceva interzis în România, dar în Occident era în fiecare ziar și la fiecare post de radio, ca o expresie a libertății de exprimare și a respectului față de public, satisfacerea unei griji sociale. Ar fi fost ceva interesant și captivant pentru români. Și mai ales oferirea a ceva interzis! Max a zâmbit cum făcea el, cu toată fața, dar ochii nu zâmbeau, asta am observat la toți foștii deținuți politici, și a spus că nu știe, dar că probabil nu a fost spațiu, la ”Europa Liberă” se certau prietenește pe fiecare minut de emisie. Și, că nu au avut un astrolog, ca mine!

Domniile voastre aveți un astrolog, așa că puteți consulta horoscopul făcut de mine după toate regulile artei. Iată, uitați-vă bine astăzi, pentru că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 28 decembrie 2021

BERBEC Sectorul negustoriei este avantajat, aşa că poţi reface convenabil proviziile consumate în excesele alimentare de Crăciun. Conjunctura poate să iţi dea dureri de cap, dar şi inspiraţie. Ai o idee, un proiect important, sau la care ţii foarte mult şi eşti nerăbdător să-l vezi realizat. Stăpâneşte-ţi grabă, pentru că după cum ştii, graba strică treaba! Ai nevoie şi de ajutor! Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală, deci, solicită ajutorul fiind sigur că-l vei primi – stelele îţî sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. În mod sigur cumpărăturile sunt avantajate, Mercur îţi este favorabil. Surprize plăcute, mai pe seară.

TAUR Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile încep să-şi arate rezultatele. Nu schimba nimic din ce ai stabilit. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filosofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună. Te bucuri de o bună intuiţie care te ajută, atăzi, la rezolvarea problemelor cotidiene. Soluţia unei probleme personale este la îndemâna ta. Concentrează-te şi așa poți reuşi!

GEMENI În această perioadă totul este un prilej de bucurie şi distracţie. Dă curs puterii cosmice, simte-te bine şi fii plăcut cu cei din jur. Din nou o zi relativ favorabilă intereselor tale personale. Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total, sau parţial, lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie cu prietenii, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu.

RAC Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul de cheltuieli post Crăciun. Fiind un Răcuşor isteţ, trebuie să te foloseşti cu iscusinţă de banii pe care îi ai de la părinţi, fraţi, surori, mătuşi… Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Discuţiile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi – sau acasă dacă ai vacanţă, ai o opinie corectă despre un coleg, corespunzător, un membru al familiei. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, poate o petrecere ad-hoc, care pote deveni distractivă sau profitabilă, după caz, numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

LEU Astăzi, atenţie mărită la bani. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Eşti generos, dar nu fii naiv, nu te lăsa folosit de cei care te consideră un bancomat! Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri. Aşa intri sigur în depresie, pentru că nu ai nicio soluţie. La sfârşitul anului vin facturile, drept felicitări. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului. Eşti un leu liber şi independent din savană care a luat împrumuturi sau leasing. Ţi-ai pierdut libertatea. La zoo cu tine! Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem – asta este toată filosofia la care ai fost obligat. Îţi place? Nu îţi place, sunt sigur, dar mârâie şi continuă. O să vină şi norocul de partea noastră. Fii sigur de asta!

FECIOARĂ O greutate pare că te apasă astăzi, ceva imposibil de definit. Este sfârșitul anului, nu este nimic material, aşa că lasă grijile deoparte şi zâmbeşte. Domeniul relaţiilor umane este avantajat. Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau la sală. La serviciu, dacă nu eşti în vacanţă, dai dovadă de nepăsare, de “poker face” care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi mergi mai departe. Ai dreptate! Totul este să te opreşti la timp, să nu exagerezi.

BALANŢĂ Ce faci cu viaţa ta? Tocmai astăzi nu trebuie să te întrebi. Ieşi din casă şi distrează-te cu familia, prietenii, fă o vizită, du-te la un film, nu te gândi la nimic important. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli cu zâmbetul pe buze, vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament.

SCORPION În niciun caz nu sta singur astăzi, dă nişte telefoane, ieşi din casă, ia masa cu prietenii, du-te la sală, sau la stilist, flirteaza cu nonşalanţă. Ziua este bine aspectată pentru aşa ceva. Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reuşeşti, schimbă modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia! Totul apare destul de neclar si confuz. Doreşti mai multă claritate şi lumina. Ai răbdare, timpul rezolva totul…

SĂGETĂTOR Nativii din primele două decane din zodie sunt avantajaţi la cumpărături. Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O seară plăcută. Concentrează-te pe problemele importante, cele care te interesează personal! Toate trebuie să iasă astăzi. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri.

CAPRICORN Conjunctura arată că te simţi atras de o călătorie în doi, cu tot ce trebuie, la munte poate, pentru o gură de aer tare şi o ochiadă aruncată zapezii. Toate drumurile îţi sunt deschise. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari, oboseala ta se pare că a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji. Un procent din zodie poate pleca la munte pentru o calătorie în doi, drumurile şi planul sentimentalor sunt favorabile.

VĂRSĂTOR Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. O întâlnire, o veste neaşteptată! Astăzi poţi să prevalezi printr-o mai bună organizare, dar şi prin odihnă suficientă. Vitaminele şi sportul te pot ajuta, de asemenea. Horoscopul tău este favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci, mai ales după excesele alimentare și bahice de Crăciun. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere.

PEŞTI Înainte de Revelion, după multele perioade grele din anul acesta, orizontul tău se limpezeşte şi ţi se uşureaza sufletul. Ce a fost greu, a trecut, începi să găseşti soluţii pentru probleme. Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Bea mai multă apă, ceai fierbinte, poate. Refuză invitaţiile pentru excursii de weekend şi odihneşte-te cât poţi mai bine! Da, este bine să refuzi orice te scoate din programul obişnuit! Eşti obosit şi intoxicat după excesele de Crăciun! Regim, adică dietă ușoară şi relaxare. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea la frig. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel.