HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. A face tot posibilul și I Ching.

13,14 august

Pe 13 august s-au născut Fidel Castro, Sir Alfred Hitchcock, Annie Oakley, Alfred Krupp, Felix Wankel, Micaela Caracaş, Ion Lăncrănjan. Pe 14 august s-au născut John Galsworthy, “Magic” Earvin Johnson, Sarah Brightman, Andrei Finţi, Răzvan Vasilescu, Grigore Bărgăuanu, Petre Andreescu.

Conjunctura indică, în weekend, posibile evenimente negative legate de mulțimi de oameni, concerte, evenimente, trafic etc.

Sinaxar. Pe 13 august, în calendarul creştin-ortodox este Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul. Sfinţii Dorotei şi Dositei. Tot în calendarul creştin-ortodox este pe 14 august Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului şi Sf. Prooroc Miheia.

Legea strămoşească. Tradiţional, pe 13 august, în „Kalendar” astăzi este, din nou, Ziua Ursului. Oamenii străvechi, primii oameni din paleolitic, aveau o frică superstiţioasă de ursul cavernelor, fiară de temut cu care îşi disputau posesia peşterilor, prima „locuinţă” a omului. De aceea, astăzi, în plină perioadă de împerechere a urșilor le, oamenii din vechime, dacii, le duceau de mâncare câte o carcasă de vită sau berbec, ca să nu coboare, nervoși fiind, asupra satelor. Obicei înțelept pierdut astăzi, ca multe alte lucruri bune.

Este interesant că din prietenia omului preistoric cu haita de lupi a rezultat căţelul nostru cel de toate zilele, cel mai bun prieten al omului! Şi multe legende, Lupa Capitolina, Lupul Şchiop, lupul nordic Fenrir. Multe popoare europene pretind că au o origine nobilă, se trag din lupi. Şi noi…

Cu ursul a fost altceva. A fost duşmanul prin excelenţă. O fiară de temut, foarte puternică, greu de ucis şi cu un temperament infect. M-am întâlnit de două ori cu urșii. Prima dată la Observator, lângă Sf. Mănăstire Suzana, într-o zonă cu zmeură și afine. Nu m-a simțit. Vântul bătea de la el spre mine. Fiara stătea în fund și mânca zmeură. Am avut noroc. A doua oară s-a întâmplat pe muntele Zăganul, lângă Cheia. O matahală de urs, rănit sau nu avusese noroc în dragoste mi-a ieșit în față, la nici douăzeci de metri, pe potecă, evident pus pe rele. Am înlemnit și cu un gest ușor am pus mâna pe marele cuțit de vânătoare ”Zanjan” făcut în Iran, mai tare decât oțelul de Damasc. Ursul s-a ridicat în două labe. Se uita direct în ochii mei și îi simțeam mirosul dezagreabil. Era imens și mă gândeam ce ușoară era lupta lui Winnetou cu ursul grizzly prin filme și el nu avea cel mai bun cuțit de vânătoare din lume. Ursul a ridicat botul și a început să miroasă pe o direcție în stânga mea. Apoi s-a lăsat să cadă în patru labe și a dispărut în pădure, ignorându-mă. Mirosise vreo ursoaică? Am avut noroc, iarăși.

Legea strămoşească. Tradiţional, în „kalendar”, pe 14 august sunt Cercurile Sf. Marii, ţinute cu mare grijă, mai ales de femeile însărcinate. Ca să aibă naştere uşoară şi copii frumoşi şi deştepţi! Decurgând din una dintre îndatoririle Marii zeiţe Hera, maternitatea.

Demult, când oamenii erau puţini şi cu adevărat credincioşi, de astăzi, 14 august, începeau, timp de trei zile (mereu în antichitate, la multe popoare europene – evenimentele importante ţineau trei zile) serbările, misterele Marii Zeiţe Hera-Junona.

Misterele serbărilor feminine din antichitate au fost mult mai strajnic păzite. Femeile nu au vorbit, precum guralivii bărbaţi care la un riton de hidromel, sau de vin tare dacic, sau la berea cea vikingă începeau să aibă gura slobodă şi spuneau mai mult decât trebuie!

Oare câţi mai ştiu astăzi de Marea Zeiţă Hera? Şi de misterele ei dedicate fecundităţii, sexualităţii, maternităţii, familiei şi copiilor? Din fericire creştinismul a calchiat mâine Adormirea Fecioarei, a Maicii Domnului, peste serbarea Reginei zeilor şi a oamenilor, soţia lui Zeus.

Dar nu despre folclor și mitologie doream să vă povestesc ci despre I Ching.

Despre I Ching, I King sau Yi Jing am luat cunoștiință în anul 1976. Eram în vacanță la Mânăstirea Suzana împreună cu Denise. Când vine Răzvan Ionescu, actorul, pe atunci, cu o figură de conspirator și ne arată o carte trasă le Xerox, un samizdat, I Ching. Așa am aflat despre ”Cartea Schimbărilor”. În anul 1983 am cumpărat de la Atena un exemplar din Yi King, în traducerea lui Richard Wilhelm și Etienne Perrot, un volum bine legat de 802 pagini pe care am dat 4494 drahme, adică 214 franci. Am consultat oracolul, prin metoda celor trei bănuți de argint, la intervale foarte mari de timp, cel puțin câțiva ani. Unele informații le găsiți la https://en.wikipedia.org/wiki/I_Ching, cu toată reticența mea față de Wiki, nu am găsit ceva mai bun. Dacă vreți unele lămuriri, nu ezitați să-mi scrieți.

Am mai primit un eseu, semnat de Mavis Biss, care este profesor asociat de filozofie la Universitatea Loyola din Maryland. Vi-l povestesc, este legat și de Cartea Schimbărilor.

În cel mai bun scenariu, ai fi cel mai bun. Dar dacă nu poți face asta, atunci ar trebui să faci cel puțin tot posibilul . Acest sfat este peste tot – mai ales în mintea unei persoane care încearcă să treacă printr-o perioadă dificilă: pot transforma această situație prin propria mea determinare? Bună întrebare!

După ce am lăsat, recent, o perioadă foarte dificilă, în urmă, sunt în sfârșit capabil să privesc direct consecințele de a face tot posibilul în viață pentru puținul timp care mi-a mai rămas. Spre deosebire de scrisul meu, de sfaturile mele, de grija pentru cățelușe, sau chiar de grădina mea, situația pare a nu răspunde efortului meu, oricât și orice aș face. Efortul meu a început să-mi compromită logica, lăsându-mă cu un dublu eșec. Deși nu mi-am pierdut interesul pentru angajamentul meu, de-a lungul vieții, am devenit precaut față de impulsul de a „face tot posibilul”.

Sunt atât un eu care se străduiește, cât și un observator care studiază concepțiile despre auto-dezvoltarea morală. Din ambele perspective, „a face tot posibilul” a început să pară greșit ca un mod de a gândi progresul în eforturile pe fluxul principal al vieții. Discuția despre a face „mai bine” descrie de obicei efortul pe termen scurt sau unidimensional, în timp ce munca de auto-dezvoltare morală – ca și cea a oricărei relații apropiate – necesită învățare iterativă, efort susținut și reînoit pe perioade lungi de timp și diferite forme care pur și simplu nu sunt bine descrise în termeni de efort. Eșecul de a se aprecia pe sine însuși în mod corespunzător, despre care sunt prea familiarizat, nu este un eșec de efort și nu poate fi corectat prin forța voinței.

Însăși ideea de a face tot posibilul invită la o gândire mioapă, în timp ce ne concentrăm asupra unui obiectiv definit îngust. Dezvoltarea morală este ceva multidimensional care implică atât acțiuni, cât și neacțiuni. Iar dezvoltarea însăși schimbă constant posibilitățile sinelui, astfel încât ceea ce ar conta drept „cel mai bun” al cuiva se transformă în moduri care sunt în același timp reale și nevăzute. Ar trebui să renunțăm la imperativul „fă tot posibilul”. În schimb, ar trebui să facem mai bine .

Grozav, s-ar putea să vă gândiți, ce ușor este! Dar ideea pe care vreau să o subliniez este că să încerci mai bine este cel puțin la fel de dificil ca, și foarte probabil, mai dificil decât să încerci tot ce poți.

A face tot posibilul înseamnă doar că ai încercat „foarte din greu” sau că ai încercat în felul în care știai cum și cu energia pe care o aveai în acel moment? Poate că nimeni nu s-ar putea aștepta în mod rezonabil la mai mult de la tine. Poate ai țipat când nu era nimeni prin preajmă, ți-ai mușcat buza și nu ai putut dormi noaptea. Mi-am strâns toată ființa într-un pumn pentru a-mi menține rațiunea și viața, dar mișcarea către mai bine mi-a cerut să renunț la efortul care mă despărțea de binele meu.

Toate problemele noastre cele mai importante ne cer să încercăm cu înțelepciune, răbdare, sinceritate, încredere și creativitate. Aceste moduri de efort pot fi la fel de dureroase din punct de vedere emoțional și, în acest sens, la fel de „greu”, precum „cel mai bun efort” al nostru, dar ele sunt diferite prin faptul că admit adevărul că eul și situațiile sale sunt fundamental în desfășurare și nu pot fi înțelese din punct de vedere al superlativelor generice.

Cele mai proeminente personalități ale auto-dezvoltării morale din tradiția occidentală folosesc un limbaj care poate ascunde dimensiunile mai subtile ale efortului moral. Aristotel a scris, în Etica Nicomahică , că, ar trebui să „încordăm fiecare nerv pentru a trăi în conformitate cu cel mai bun lucru din noi”. La fel, Immanuel Kant a susținut că avem datoria de a ne desăvârși moral, susținând Filipeni 4:8: „Dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, străduiți-vă pentru aceasta”. El chiar ne-a instruit să „fii sfinți”, deși o voință sfântă este, după propriile lumini ale lui Kant, o voință pe care un om nu o poate avea. Sfințenia funcționează aici ca un ideal, un concept care stabilește o sarcină care nu poate fi niciodată complet realizată. La fel ca noi ceilalți, Kant credea că nimeni nu este, sau nu poate fi perfect, dar credea că putem face progrese către perfecțiune.

Cred că Kant a avut dreptate în privința asta. Dar munca interioară a autoperfecțiunii este atât de dificil de conceptualizat încât poate chiar deruta savanții de talia lui Kant. Sfatul de a „face tot posibilul” sau „fă mai mult bine” aplatizează concepția bogată a lui Kant despre efortul moral, care combină efortul și receptivitatea. Mai mult, efortul moral necesită multe acte interioare care nu sunt vizibile pentru alții și, prin urmare, nu se potrivesc noțiunii noastre tipice de a face.

Pentru o abordare a autodezvoltării care pune în prim plan munca interioară asupra atitudinilor cuiva, care rămâne în mare parte implicită în filosofia morală a lui Kant, cititorii ar trebui să consulte textul chinez antic Yijing ( I ​​Ching , sau Cartea Schimbărilor ). Înțeleptul Yijing –ului avertizează adesea elevul că „inferiorii” – adică părțile inferioare alor lor înșiși – pot încerca cu aroganță să forțeze un rezultat, să stârnească conflicte sau să-i judece greșit pe alții. Alte teme recurente includ nevoia de a-și corecta atitudinea, de a renunța la îndoială și de a-și aștepta timpul succesului cu încredere. Sunt cu siguranță momente coapte pentru decizia de a „trece marea apă”, adică schimbarea dramatică a cursului cuiva printr-o conversație dificilă întârziată, începutul unei noi relații sau schimbarea carierei. Totuși, traversarea apei mari fără o pregătire interioară adecvată poate fi periculoasă.

Imaginea de acordare a proceselor pe măsură ce acestea se desfășoară, prezentată în Yijing , schimbă încercarea de a face tot posibilul cu o abordare complet diferită.

Acceptarea, deși nu este o acțiune în sine, este obositoare din punct de vedere emoțional. Nu este relaxant și nu este pasiv. De fapt, poate fi atât de dificil încât mulți oameni ar prefera să facă tot posibilul la aproape orice altceva. Din experiența mea, este de aproximativ un milion de ori mai ușor să evadezi în proiecte de muncă sau să găsești pe cineva cu care să te întâlnești pentru o legătură efemeră decât să te raportezi la propria ta durere și singurătate.

Când sunt prins într-o buclă de efort greșit, mă imaginez ca o insectă mecanică tropăind într-o cutie, sărind pe pereții de carton până când bateria se epuizează. Momente ca acestea sunt când trebuie să recitesc hexagrama Hsü („În așteptare”). Înțeleptul Yijing -ului știe că uneori o persoană se găsește într-o stare periculoasă și orice încearcă să facă va înrăutăți situația. Carol Anthony, autorul unui studiu influent pentru Yijing, și-a început studiul textului în timpul unei crize, când avea 41 de ani. Anthony a observat că, atunci când viața noastră scăpa de sub control, „încă ne agățăm de ideea că progresul depinde de efortul extern”. Pentru a folosi o imagine dintr-o altă hexagramă, Chien („Dezvoltare” sau „Progres treptat”), vrem să „înălțăm ca o plantă pe mlaștină”, mai degrabă decât să devenim „înrădăcinați ferm” printr-o muncă lentă asupra atitudinilor noastre interioare.

Citim argumentul filozofului Richard Kraut pentru afirmația că pur și simplu nu poți ști dacă trăiești cea mai bună viață. Cum ar putea cineva să aibă o înțelegere a tuturor posibilităților lor practice, morale și spirituale? Bună întrebare! S-ar părea că „cel mai bun” al cuiva este de necunoscut, sau poate o contradicție, deoarece sinele în curs de dezvoltare este un proces dinamic și nu o stare fixă ​​care ar putea pluti cât poate, până la schimbare. Transformarea pe care am inițiat-o încercând altfel relația mea cu mine însumi nu este completă și nu seamănă cu nimic din exterior. Dar este mult mai sincer față de valoarea mea decât modurile obișnuite de a încerca tot ce pot, pare mai normal și mai sincer.

Ori de câte ori ne gândim că facem sau încercăm să facem tot ce putem moral, ne-am putea descrie mai exact ca, căutând „o cale către sinele neatins”, pentru a folosi un pic din comentariul filosofului Stanley Cavell despre Ralph Waldo Emerson și Henry David Thoreau. Cavell folosește termenul „perfecționism moral” pentru a se referi la o dimensiune sau o tradiție a vieții morale, care pune poveri uriașe asupra relațiilor personale și asupra posibilității sau necesității de a se transforma propria persoană și a societății sale – tulpini care merg de la Platon și Aristotel la Emerson și Nietzsche și trec prin momente de contrarii precum Kant și Mill.

Toți acești gânditori și-au îndemnat cititorii către „eu următor”. Am putea extinde cu ușurință studiul lui Cavell asupra perfecționismului moral pentru a include vaste tradiții de filozofie din China, Japonia, Tibet și din întreaga lume.

Hexagrama Hsü („Așteptare”) evocă imaginea norilor care se ridică la cer: „Când norii se ridică pe cer este un semn că va ploua. Nu e nimic de făcut decât să aștepți până cade ploaia. La fel este și în viață când destinul este la lucru.” Dacă a face tot posibilul nu a funcționat pentru tine, recomand cu căldură să aștepți ploaia! Să aștept, sau nu? Altă întrebare bună!

Am timp să mă hotărăsc, pentru că, mâine, este, în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 13,14 august 2022

BERBEC Sâmbătă fii foarte atent dacă cumperi ceva, mai ales la E-uri și la valabilitate. Duminică bună pentru domeniul familie sau al cuplului. Norocul are regulile lui şi trebuie să le respecţi! Viaţa e o permanentă înfruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică – obstacole şi enervări! Ce ne vine împotrivă – un tren cu locomotivă, aşa încât nu insista să-l arunci de pe linii, reaminteşte-ţi că cel mai inteligent, cedează! Adică poţi avea o discuţi cu cineva din anturaj atât de încăpăţînat ca o locomotivă. Probabil alt Berbec sau Peşte, aceste zodii au monopolul încăpățânării.

TAUR În weekend te grăbeşti cu multă tenacitate ca să-ţi atingi obiectivele propuse. Dar, trebuie să mai schimbi câte ceva din distracții și frivolități, să dai puţină strălucire şi picanterie! Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru tăuraşul Ferdinand, prototipul sentimental din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

GEMENI Reduci acceleraţia vieţii, îndulcești ritmul, este doar weekend. Ocupă-te de ceea ce îți faci plăcere, mici, sau mai mari pasiuni, hobby. Așa îți încarci bateriile pentru o nouă săptămână! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât ca grup social cât şi în dragoste. Călătorii scurte şi prietenii trecătoare. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere. Sfatul horoscopului este să mai aşteapţi o perioada de timp.

RAC Viaţa ta sentimentală seamănă cu un maraton. Dacă rezişti, termini cursa! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se poate răzbuna, în weekend. Ai dori să obţii „ceva” de la „cineva”! Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu anturajul – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creşte proportional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

LEU Câteva veşti, surprize, situaţii care evoluează spre întorsături neaşteptate, sunt deliciile weekendului. Dar tu mergi înainte fără să ţii seama de obstacole şi greutăţi, de maimuţe şi hiene! Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ, doua zile bune.

FECIOARĂ Formă fizică bună și Mercur în zodie! Poţi face faţă situaţiilor sentimentale. Dar tu te-ai fript cu ciorba, aşa că acum sufli şi-n iaurt şi adopţi o atitudine prudentă! Trebuie să fii punctual şi politicos, se pare că faci sau primeşti vizite. Un weekend pe fugă, cu drumuri şi spectacole, în care ajungi peste tot în ultima clipă. Dar… ajungi! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

BALANŢĂ Gândeşte-te de trei ori şi vorbeşte o dată! În weekend trebuie să-ţi stăpâneşti dorinţa de revanşă, alege cu grijă metodele, momentele de agresivitate. Urmează-ţi interesele prin iscusinţă! Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Balanțele ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

SCORPION În weekend eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de viitor. Duminică poţi primi o veste favorabilă pentru una dintre problemele care te obsedează. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

SĂGETĂTOR Preferi să te ocupi de distracțiile de weekend şi laşi drobul de sare pentru alţii! Eşti optimist şi vrei să ai o viaţă lipsită de griji! Dar, eşti atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi teritoriul!

CAPRICORN Sâmbătă îţi faci planuri bune şi câştigi timp, fie că eşti în vacanţă, fie la muncă. Duminică, mai multe date şi semnale te fac încrezător în forţele proprii şi în viitorul intereselor tale! Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face griji! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

VĂRSĂTOR Micile tracasări cotidiene, faulturile de joc, te enervează în weekend, disproporţionat. Încearcă să nu porți mult această povară psihică negativă, calmează-te şi zâmbeşte către cei dragi! Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine… atât, restul, odihnă şi relaxare!

PEŞTI Ai tendinţa, naturală, să dai vina pe alţii! Bravo, după ce ieşi basma curată, vezi să-ţi îndrepţi cu eleganţă şi iscusinţă greşelile comise. Mai ales în familie, sau faţă de partener(ă)! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar, atenţie la ce-ti doreşti!