HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 9 septembrie 2022.  „Dar ce de aventuri ai avut, Rahman ben Al-Kitab!”  

Pe 9 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Lev Tolstoi, James Hilton, Cesare Pavese, Hugh Grant, Gina Gogean, Dana Dumitru, Domnica Filimon.

În calendarul creştin-ortodox, pe 9 septembrie sunt Sfinţii: Ioachim şi Ana. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău. Sf. Părinți de la al III-lea Sinod Ecumenic. În ”Kalendar”, Cercurile Mariei. Pe 10 septembrie, duminică, sunt Sfintele Minodora, Mitrodora și Nimfodora.

La mulţi ani! Celor care poartă numele de Ana sau derivate. Un nume frumos, vechi, puternic!

Se vede că s-au terminat concediile, că au început şcolile şi mulţi dintre cei care mă citesc se adună pe la casele lor. Creşte volumul corespondenţei primite. Mă certaţi că nu vă mai spun poveşti din Orient. Nicio problemă, vine Orientul la domniile voastre. O să vă spună migranţii la poveşti…

Dar, m-am uitat în jurnalul meu şi am văzut că întâmplarea pe care aş dori să v-o povestesc s-a întâmplat exact acum mai mult de treizeci de ani, de ani, tot într-o zi de 9 septembrie. Mai curând, în noaptea de 9 septembrie…

Poate v-am spus-o şi altădată… cu siguranţă v-am spus-o în altă zi de 9 septembrie, dar repetiţia este mama învăţăturii!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să vă povestesc încă o istorie adevărată. Într-o noapte, acum mult timp, în Iran, în deșertul Dasht-e-Kavir, adică deșertul de sare, mergeam cu maşina prin deşert, pentru că noaptea este o temperatură suportabilă, mă îndreptam spre Observatorul Astrologic Nur-e-Dasht, ei bine, la un moment dat m-am rătăcit, am pierdut pista. Pe atunci nu erau GPS, sau telefoane mobile, iar pe undeva, prin văile deşertului albeau oasele unor din situaţia mea.

Aşa că am oprit maşina şi am dat la maximum casetofonul. Am pus o casetă cu muzică iraniană, cânta frumoasa Homeira, Dele Divune și alte melodii superbe – interzise de regimul islamic, dar adorate de popor. Muzica persană are o anvergură, o amploare, o deschidere de zbor de albatros. Se înalţă, se înalţă, apoi viorile spun că este doar o poveste, o muzică frumoasă! Casetofonul avea un amplificator de 200W… îl folosea și molahul din Saveh la rugăciuni, când chema credincioșii la moschea din șantier. În deşert muzica se poate auzi şi de la o sută de kilometri, noaptea, în liniştea ciudată întreruptă doar de glasul nisipului. Speram că cineva mă va auzi, oricum, era aproape Lună plină şi se vedea destul de bine.

Aşa s-a întâmplat! Peste mai mult de o oră, preț de o casetă și ceva, două fulgere negre veneau spre maşina mea. Doi călăreţi, pe cai negri, înfăşuraţi în haine largi negre. Au oprit brusc în faţa mea, la nici un metru, împroşcându-mă cu pietricele. Şi au rămas nemişcaţi.

Erau belucii, un popor misterios care migrează prin toată Asia Centrală. Nu ţin seama de frontiere, de state, au propriile lor legi şi propria conducere. Când autorităţile le-au vrut „binele” adică să-i lege de un loc, să le dea case, să-i pună la taxe şi impozite, belucii şi-au strâns corturile negre şi au dispărut într-o noapte.

Le-am spus călăreţilor în puţina farsi pe care o ştiam că m-am rătăcit şi că vreau să ajung la Nur-e-Dasht. Când am pomenit de Nur-e-Dasht cei doi călăreţi s-au uitat unul la altul, apoi unul a spus scurt „berim”, adică mergem.

După jumătate de oră de mers după coada cailor am ajuns la „satul” nomazilor. Vreo treizeci de corturi mari, negre, mulţi copiii şi mulţi ochi sclipitori de femei, ca doar atâta se vedea din ele.

M-au primit în cortul şefului. M-au descusut ce căutam la Nur-e-Dasht. Le-am povestit despre karga Saveh, unde ridicam un baraj de 127 metri înălțime ca să aibă Teheranul apă, de pasiunea mea pentru documente vechi și astrologie, despre Madrasse Omar Khayyam și despre observatorul astrologic Nur-e-Dasht, Lumina Deșertului, ultimul din lume. Se pare că răspunsurile mele i-au satisfăcut deoarece dădeau încet din cap a aprobare şi şuşoteau între ei, în limba lor imposibilă, dar melodioasă şi sonoră. M-au servit cu ceai, cum nu am mai băut niciodată. Şi cu zahăr candel. Am văzut privirea pofticioasă a copiilor şi am refuzat zahărul. Probabil că treceau prin mari lipsuri. A două zi, după un somn binefăcător, în liniştea perfectă a deşertului, am cerut să mi se indice direcţia către Nur-e-Dasht.

Spre surpriza mea „reiss”, şeful, a scos de undeva de sub hainele largi, negre o… busolă, mare, militară, de o precizie remarcabilă. S-a uitat la busolă, apoi la Soare şi mi-a indicat o direcţie. L-am întrebat pe şef la ce-i trebuie busola. „Ca să aflăm în ce parte este Mecca, noi ne mişcam mult, dar ne rugăm de cinci ori pe zi!”

Pe înserat, am plecat. M-au escortat tinerii călări, o întreagă armată, ca să nu greşesc drumul. Mă simţeam ca Lawrance al Arabiei. Când am ajuns la pistă, toţi călăreţii, ca la un semn, au întors caii şi mi-au spus: „Drum bun, pacea fie cu tine, Rahman ben Al-Kitab!”

Aşa mi-a rămas numele în Asia: „Fiul cărţii, cel milostiv”, cărturarul cel bun la suflet. Am uitat să vă spun că vaneta Toyota Hilux pe care o conduceam (cea mai bună din lume pentru drumuri accidentate) era plină de provizii pentru Nur-e-Dasht, cumpărate din banii mei, din Bazarul din Teheran. Aşa că le-am lăsat şi copiilor beluci trei saci cu căpăţâni de zahăr şi şefului două cartoane de ţigări „Bahman” şi multe, vreo două sute, de conserve de miel.

Când am ajuns la Nur-e-Dasht, cei de acolo m-au întâmpinat cu: „Dar ce de aventuri ai avut, Rahman ben Al-Kitab!” La fel şi la Teheran, sau la Saveh, la Isfahan, Bandar Abbas sau Qom. Oare cum comunicau belucii la sute de kilometri fără mobile şi cum întreţineau herghelia aceea de cai arabi, frumoşi cum nu am mai văzut de atunci, în mijlocul deşertului? Numai Dumnezeu ştie, cu siguranţă…

La Nur-e-Dasht, Lumina Deşertului, ultimul observator astrologic din lume, am învăţat să fac horoscoape adevărate! Acolo mi s-a spus că fiind un „rūmi” care locuieşte în Europa, trebuie să fac horoscoapele după metoda astrologiei creştine a cardinalului Pierre d’Ailly şi cu ajutorul cheilor de interpretare ale papei Urban. Acest tip de horoscop are pentru fiecare zi două parţi: o parte fixă, care se cam repetă în fiecare an şi priveşte poziţia Soarelui în gradul de zodie respectiv şi o parte mobilă, aspectele în respectiva zi, planetele în case şi zodii, configuraţiile, foarte rar stelele fixe. Conjuncturile sunt importante.

Cred că este o problemă de orientare. În viaţă trebuie să ai o busolă!

Trăim vremuri istorice, viaţa noastră este pe cale să se schimbe, radical, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Civilizația actuală trece prin multe crize, care se cumulează.

Pentru că, eu cred, sunt ferm convins că pe Pământ au mai existat patru civilizații, înaintea noastră, pe Pământ. Există multe dovezi materiale și mai toate religiile istorice pomenesc acest lucru. Cred că astrologia s-a transmis civilizației actuale de unul sau mai mulți reprezentanți ai unei civilizații anterioare. Mai multe surse istorice și religioase spun acelși lucru: medicina, chimia, matematica, astrologia etc au fost aduse oamenilor de către titani, sau îngerii căzuți, furate din cunoșterea divină, ca să îmbunătățescă traiul mizerabil al oamenilor din vârsta de fier, cea de a cincea civilizație, cea de astăzi. Se poate specula că cei veniți din cer, cu puteri imense, au fost echipajul unei nave spațiale întoarsă pe Pământ după eoni, din cauza efectului relativității, astronauții nemaigăsind propria civilizație, distrusă, ci o alta, la început, primitivă. Mai mult, sunt cercetători, savanți serioși, care afirmă acest lucru și aduc dovezi și eu nu am motive să nu-i cred!

Vă supun atenției o dovadă. În astrologia antică petele în Soare erau prevestitoare de nenorociri și pierderi. Așa scrie pe plăcuțele de lut ars, cu cuneiforme, de la Nimrud, acum peste 5.500 de ani, așa scria și faronul Ramses al II-lea, acum 4.500 de ani, așa apare și în Evul Mediu. Ce nenorociri, ce pierderi? Acest lucru a devenit evident nu de mult timp. Petele în Soare sunt asociate cu mari erupții solare care aruncă în spațiu cantități enorme de radiații. O parte ajunge și pe Pământ, perturbând comunicațiile, derglând sateliții și mai toată electronica. Ați realizat, nu? Ca să ai pierderi și nenorociri trebuie să ai un nivel tehnologic, telecomunicații, spațial și electronic cam ca cel actual. Deci cei care au observat și au enunțat faptul că petele în Soare provoacă pierderi și nenorociri, aveau un nivel tehnologic cel puțin egal cu cel din ziua de astăzi! O civilizație anterioară, fără nicio îndoială! QED

Au fost și de curând niște erupții solare, modeste, pe 4 și 5 septembrie, Soarele este într-o perioadă de activitate modestă, totuși. Nu s-au înregistrat fenomene extraordinare, nici măcar interesante, mi se transmite de la Observatorul Mauna Kea. Totuși, moartea unei regine, parcă e ceva… probabil, coincidențe, până când cineva va vedea conexiunea!

O să vadă, nu am nicio îndoială, dacă nu acum, atunci în civilizația viitoare, doar mereu, mâine, este o altă zi!

HOROSCOP 9 septembrie 2022

BERBEC Trebuie să obții un echilibru just între efort și odihnă. Mai mult, este necesar, neapărat, să-ți găsești echilibrul interior, pacea sufletească, de care ai atâta nevoie ca să progresezi. Astăzi trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reuşitei in viaţă: sa te comporti ca si cand totul ar fi absolut perfect! Aşa poate vei atrage şi norocul de partea ta. Ai o perioadă bună în care se pare că ai depăşit obstacolele, întârzierile, piedicile şi capcanele puse la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Se pare că eşti liber, în fine mai liber, să iei deciziile care îţi convin în viaţa ta profesională ceea ce te motivează să te implici în proiecte de anvergură. Fă-o cu curaj, ziua îţi este favorabilă.

TAUR Zodiacul benefic, cu Venus favorabilă, te îndreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! Atmosfera la serviciu nu este dintre cele mai plăcute: umblă diferite zvonuri care de care mai gogonate! Tu vezi de treburile tale, zâmbeşte şi nu te lăsa provocat sau antrenat în discuţii. Mai ales că ai aşa o poftă de râs şi de spus bancuri. Veselia ta este contagioasă şi poţi antrena prietenii pe drumul bucuriei. Nu uita că în faţa haosului, a nimicului, a prostiei – râsul este ultima redută, râsul este ultimul antidot în lumea otrăviţilor. Proştii sunt întotdeauna solemni şi sunt siguri că au dreptate!

GEMENI Ai o atitudine bună, pragmatică şi încerci să te adaptezi din mers la noile date şi realităţi. Graţie unei discipline a cheltuielilor şi a unei planificări bune reuşeşti să faci economii. Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai, sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe săptămâna viitoare ceea ce poţi lăsa. Dar să nu uiţi de ele! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun, sau la un concert, mai pe seară.

RAC Astăzi ai tendinţa să te gândeşti la trecut mai tot timpul. Îţi faci istoria şi bilanţul vieţii tale sentimentale şi peste tot dai numai de impasuri, amânări şi… visuri, năvalnice visuri! La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes sau să-ţi faci viţa mai liniştită şi comodă. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie.

LEU Trebuie să profiţi de ocazia pe care o întâlneşti astăzi. Nu imediat, mai bucură-te de deliciile pânditului şi ale vânătorii. Dar nici nu mai amâna, că vine elefantul şi îţi suflă afacerea! Astăzi este una din zilele acelea in care ţi se spune ca nu ai tact, ca vorbeşti prea mult şi te crezi prea tare. Şi ce dacă, tu te simţi aşa de bine! Ai una din acele zile în care străluceşti şi crezi ca eşti făcut din pulbere de stele. Eşti sanatos şi vesel, iar viaţa este frumoasă. Bucură-te din plin! Râsul tău puternic şi bine modulat răsună peste capetele celor din jur ca răgetul leului în junglă. Eşti, din nou, stăpân! Stăpân, în primul rând pe tine, pe fiecare fibră şi sentiment din tine. Bravo, meriţi un premiu!

FECIOARĂ Conjunctura te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Poate, nişte vitamine cu minerale! Decât un calif bolnav, mai bine un cerşetor sănătos, se spune în Orient. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Evită cheltuielile extravagante. De astăzi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandeşti mult mai pragmatic si sa te frămânţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică! Lucrează cu atenţie fiecare muşchişor din tine, în aer curat, sigur, dar nu te apuca să fugi ca năucul prin parc cu câinii după tine! Alergatul prin parc, spune Cristi Răchitan, este ca “junk food” – o superstiţie de om prost din America!

BALANŢĂ Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de bunătatea ta. Mai multă prudenţă nu strică, cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosească de tine. Tot ce faci în dimineaţa asta poate să îţi aduce pagubă şi necazuri. Statistic vorbind. Sunt şi Balanţe bogate cărora nu le pasă de tine, nu le pasă de nimic. Cel mai probabil este că, tot statistic vorbind, o să te întrebi mult unde sunt banii tăi pe care abia i-ai primit ca salariu. Şi că mai ai puţini bani după ce ai terminat cu aprovizionarea de toamnă şi de începutul şcolii. Nu mai întreba atâta, banii sunt în buzunarul cui trebuie! Treci la muncă ca să îmbogăţeşti şi mai mult pe bogaţi. Că niciodată bogatul nu o să creadă săracului!

SCORPION Concentrează-te pe problemele urgente, care te pot face să pierzi bani, dar nu exagera cu efortul, dacă nu reușești, lasă și pe săptămâna viitoare! Seară plăcută, poate ieși în oraș. Ai mici probleme de rezolvat, la serviciu, sau la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii, colegii binevoitori şi părinţii. Fii mai plăcut decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare. „Tu ascultă şi socoate…” – cum zicea poetul. Şi vezi ce se poate face!

SĂGETĂTOR O zi bună, nu te mai doare nimic, la propriu, sau la figurat, iar cu puţină gândire pozitivă poţi rezolva şi problemele cotidiene de vineri, cum ar fi cumpărăturile şi plecatul în weekend. Şi, în mod întâmplător, oare este ceva întâmplător, interesele tale se suprapun peste interesele altora. Totuşi, în viata este ca in supermarket : ai de unde alege, dar nu gaseşti ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este scumpă şi de prostă calitate! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile şefilor si ale colegilor, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totuşi dreptate. Retrage-te acasă în siguranţa camerei tale şi fă-ţi planuri peste planuri pe care o să le amâni mereu şi nu o să le respecţi niciodată!

CAPRICORN Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viata personală, suferă din cauza întârzierilor indicate de Saturn. Totuşi, astăzi poţi avansa în rezolvarea unor problemele sentimentale. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive, sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Reorientarea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine, în ordinea bună!

VĂRSĂTOR Eşti adus în situaţia de a lua unele decizii, mai delicate. Eşti obligat şi asta nu îţi place deloc! Minte-te frumos că este în interesul tău şi a celor din jur! De fapt, chiar aşa și este! Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de astăzi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, intelegeri. Mai pe seară evenimente sociale şi din sfera culturii şi a artei. Trebuie să-ţi dai opinia într-o problemă importantă. Fii mai tare în susţinerea propriilor idei şi interese, sigur, în spaţiul cultural!

PEŞTI Astăzi ai energie şi te agiţi ca să acoperi mai multe domenii, să rezolvi cât de multe probleme poți. Totuşi, cei din jurul tău nu sunt în stare să-ţi aprecieze efortul și competența! Ziua de astăzi este o perioadă a zvonurilor. Care pot fi adevărate sau false. Normal! Filozofia şi teoria zvonisticii ne arată că de câte ori piaţa este saturată de zvonuri – se întâmplă ceva, sau cineva important are un interes de promovat. Adică acelaşi lucru, până la urmă. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Ai o zi profitabilă. Cu toate cuadraturile, dimineaţa este favorabilă comunicării, aşa că te poţi aştepta la informaţii şi întâlniri care să-ţi aducă avantaje. Totuşi, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi/sau nu raspund la telefon!