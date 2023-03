HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   9 martie 2023. Teorema lui Georg Cantor și experiențele în apropierea morții

9 martie

Pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca, Radu Boureanu.

În calendarul creştin-ortodox, zi marcată cu o cruce neagră, sunt cei 40 de Sf. Mc. de la Sevastia şi Sf. Urpasian. Dezlegare la ulei și vin.

Tradiţional, în „Kalendar” pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele.

Se dă de pomană. Zi de lenevit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese – nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă! (Olteanu).

Pe stil vechi, în calendarul iulian, fiind echinocţiul de primăvară, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fertilitate. Magii de primăvară. Se mai spune că acum, pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor ofrande și sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care, iniţial, aveau formă de om, de albină, sau păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru… infinit!

Tot astăzi stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Nu ştiu dacă am fost suficient de precis şi clar: echinocţiul de primăvară era pentru popoarele vechi europene şi mai este şi astăzi, pentru multe popoare din Asia, principala sărbătoare din an, adică Anul Nou. Sigur, acum echinocţiul de primăvară este la 20 martie, schimbarea calendarului din cel iulian în cel gregorian (nici acum o sută de ani, ceea ce pentru istorie este o clipă) a produs confuzie în popor, care este prin definiţie, conservator.

Vorbeam despre infinit, ascultând ”Infinity”, a lui Guru Gosh, apoi muzică epică, Two Steps From Hell, ”Blackheart”. Apoi o să pun ”The Flight Of The Silverbird” care mereu și mereu îmi amintește de legendarul zbor în jurul globului pământesc al păsării de argint solare, ”Solare Impulse 2”. Sigur, ascult muzică de pe fișiere audio, la mine muzica digitală nu are ce căuta. Fișierele audio ocupă mult mai mult spațiu, dar ce diferență! Vedeți, epic music este mai mult, mult mai mult, decât un gen minor pentru game & trailer. Odată cu LP-ul din 2010, ”Invincible” al lui TSFH a devenit muzica simfonică a secolului XXI. Nu, nu este muzică electronică, sau New Age, este muzică compusă de muzicieni profesioniști, cu conservatorul făcut, interpretată de mari orchestre simfonice și de coruri numeroase, care cântă, mereu, în limba latină. Ceea ce o deosebește de orice este linia melodică, plăcută, chiar fredonabilă, populară, dar și tonul marțial, energizant, uneori chiar amenințător, plin de alamuri și de tobe mari.

Music Makes You Braver spun cei doi de la TSFH, Thomas Bergersen și Nick Phoenix. Așa spun și Prietenii Muzicii. Da, muzica ne face mai curajoși, ascultați epic music, pentru că în lumea care va să vină, o să aveți mare nevoie de curaj!

Daaa… infinitul! Am citit, în noaptea trecută, un eseu, pe multe pagini al lui A.W. Moore, profesor plin de filosofie la Universitatea Oxford. Se numea ”Why some infinities are bigger than others”. Măi să fie, sunt mai multe feluri de infinituri? Sigur că da, cum poate exista și o Europă cu mai multe viteze!

Filosofii și matematicenii pot să facă orice, să spună orice, atâta timp cât aduc demonstrații în sprijin! Cine a auzit, sau își mai amintește de teorema lui Cantor – care mi-a adus un 10 mare, în anul trei de Politehnică. Teorema matematicianului german îmi căzuse pe bilet, la examenul oral de matematici speciale, examen cu formidabilul Marius Stoka, care avea să plece în Italia, definitiv, câteva luni mai târziu. Știam începutul teoremei și unde trebuia să ajung. Așa că am inventat, am dezvoltat ecuațiile așa cum m-am priceput mai bine. Am scris pe o foaie de hârtie, în bancă, cât timp colegii dinaintea mea își prezentau subiectele. Apoi m-am uitat la colegii mei, care se cam încurcaseră la tablă. Ai terminat, m-a întrebat conferențiarul Marius Stoka. Da, am spus și i-am întins biletul și foaia pe care scrisesem. Dar asta nu e teo… și matematicianul s-a oprit, s-a așezat și a început să urmărescă febril, cu stiloul lui, ecuațiile mele. Aveo figură uimită și nedumerită. I-a întins foaia unei fete frumoase, parcă Rodica Trandafir o chema. Cred că era asistenta lui personală, la noi venea alt asistent. Ea și-a pus ochelarii și a rămas cu frumoasa ei guriță rujată deschisă. Marius Stoka mi-a cerut carnetul, mi-a trecut un 10 (zece) mare, mai mare decât căsuța în care trebuia scris, apoi, lucru rar, a dat mâna cu mine! De multe ori am vrut să îmi amintesc ce am scris pe foaia de hârtie, care a rămas la Marius Stoka, a fost imposibil! Pe scurt, teorema lui Cantor, opera unui geniu matematic, descrie infinitul. Mai mult, arată că există un infinit care poate fi mai mare, sau mai mic ca altul, infinituri mai mici, mai mari, mai calde, mai reci, mai cu mai multe viteze, ca și Europa. Dacă îmi amintesc bine, ecuațiile mele duceau la concluzia că există un infinit de infinituri!

Gregory Shushan este un cercetător al experiențelor din apropierea morții și al vieții de apoi din diferite culturi și de-a lungul istoriei. Este autorul lucrărilor Conceptions of the Afterlife in Early Civilizations (2009), Near-Death Experience in Indigenous Religions (2018), The Historical Anthology of Near-Death Experiences (apariție) și The Next World (2021). În prezent, are sediul în Santa Fe, New Mexico. A scris un eseu, un extras din cărțile lui. Iată:

În anul 1881, un nativ american pe nume Squ-sacht-un din tribul Squaxin Island din teritoriul Washington s-a îmbolnăvit și, după toate aparențele, a murit. Soția sa a început pregătirile pentru înmormântare. După cum a povestit mai târziu Squ-sacht-un:

Mi-a încetat respirația și am murit. Deodată am văzut o lumină strălucitoare – o lumină mare – încercând sufletul meu. M-am uitat și am văzut că trupul meu nu avea suflet – m-am uitat la propriul meu corp – era mort.

Sufletul lui, conform unei relatări, se urcase într-o casă unde un om l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu. În interiorul casei, a întâlnit o fotografie cu el însuși care a dezvăluit cumva toate faptele rele pe care le-a comis în viață. Apoi a văzut oameni pe care îi cunoștea arși într-un cuptor. În cele din urmă, l-a întâlnit pe Dumnezeu și i s-a dat de ales între a se întoarce pe Pământ pentru a predica creștinismul sau a merge în iad. Înainte de trezire, lui Squ-sacht-un i s-a arătat o lume frumoasă, luminiscentă, în care a experimentat sentimente de pace și confort. Squ-sacht-un a fost transformat de experiență, explicând: „Am văzut o mare lumină în sufletul meu din acel pământ bun; Am [înțeles] tot ce vrea Hristos să facem. Înainte să înviez, am văzut că sunt [un] păcătos.”

Acesta este un exemplu a ceea ce mai târziu va fi numit ca o experiență aproape de moarte (NDE). NDE-urile au fost recunoscute popular în Occident de la mijlocul anilor 1970, dar oameni de la cele mai mari imperii până la cele mai mici societăți de vânători-culegători le-au avut de-a lungul istoriei. Relatările se găsesc în texte sacre antice, documente istorice, jurnalele exploratorilor și misionarilor și rapoartele etnografice ale antropologilor.

Printre sutele de mărturii se numără cele ale unui conducător de provincie chinez din secolul al VII-lea înainte de Hristos , ale unui soldat grec din secolul al IV-lea înainte de Hristos, ale unui Sfânt belgian din secolul al XII-lea, ale unei prințese mexicane din secolul al XV-lea, ale unui amiral britanic din secolul al XVIII-lea, ale unui general din secolul al XIX-lea și un bărbat sovietic care aparent se sinucise, dar a fost reînviat în timpul procedurilor de resuscitare. NDE-urile se pot întâmpla adepților oricărei religii și celor ale niciunei religii.

Descrierile NDE din întreaga lume prezintă adesea asemănări izbitoare cu miturile călătoriilor din viața de apoi în diferite religii. În poveștile din vechiul Sumer și Egipt până în India și China și nu numai, un suflet părăsește corpul, călătorește printr-un loc întunecat către un alt tărâm luminos, este întâmpinat de rudele decedate, este supus unui fel de evaluare bazat pe viața cuiva pe Pământ, întâlnește o zeitate sau o altă entitate care este adesea descrisă ca radiantă de lumină și așa mai departe. Este important să rețineți că aceste trăsături comune se găsesc în ciuda intervalelor vaste de timp și spațiu care separă aceste culturi.

Nu numai că aceste religii au fost întemeiate pe NDE, ci au servit la democratizarea NDE și le permite adepților lor să le experimenteze fără să fie nevoie să moară.

Este posibil ca acest tip de experiență extraordinară, care este universal asociată cu aproapierea de moarte, să fie o sursă fundamentală de credințe despre viața de apoi? Pentru multe societăți, nu este nevoie să speculăm. În relatările istorice, precum și în cele moderne, se spune adesea că NDE-urile conduc direct la noi credințe, inclusiv credința că, conștiința se poate separa de corp și că aceasta continuă și după moarte. S-au descoperit peste 70 de povestiri NDE ale amerindienilor care datează din secolele XVI-XIX, iar în peste 20 dintre ele s-a afirmat că experiența a fost o sursă de cunoștințe despre viața de apoi. De asemenea, din insulele Pacificului, 19 dintre cele 36 de relatări NDE aveau afirmații similare.

Într-un exemplu fascinant din 1634, innuii din estul Quebecului și Labradorului i-au spus misionarului iezuit francez Paul Le Jeune că cunoștințele lor despre viața de apoi au venit de la doi dintre oamenii lor care au călătorit în lumea spiritelor și s-au întors. NDE-urile lor i-au împuternicit pe innu să conteste afirmațiile lui Le Jeune despre raiul și iadul creștin, pentru că, conform dovezilor oamenilor lor care au avut NDE, toată lumea a mers pe același tărâm după moarte.

NDE-urile au fost chiar fundamentale pentru întregi mișcări religioase. Unele mișcări bazate pe NDE au promovat o revitalizare – o renaștere simbolică – a culturii locale. Un exemplu major este religia Ghost Dance fondată de șamanul Paiute de Nord Wodziwob în urma NDE și a altor experiențe vizionare. Dar aceste mișcări au avut loc în întreaga lume. În Brazilia, Guyana și Venezuela, Religia Aleluia a poporului Akawaio și-a avut originile în NDE și viziunile fondatorului său. Învățăturile rezultate ale unor astfel de tradiții au inclus practici rituale (cum ar fi tobe și dansuri repetitive sau consumul de droguri halucinogene) pentru a produce experiențe vizionare similare NDE. Nu numai că aceste religii s-au întemeiat pe NDE ale indivizilor, ci au servit la democratizarea NDE și le permite adepților lor să le experimenteze fără a muri.

Unele religii mai mari, cum ar fi budismul Pământului Pur din Asia de Est, valorifică NDE și includ numeroase relatări despre ele în textele lor sacre. Într-un exemplu din anul 705, un guvernator asistent al districtului Miyako din Japonia, numit Hirokuni, se pare că a murit timp de patru zile, dar apoi a reînviat. El a descris cum mesagerii i-au condus sufletul peste un pod și l-au dus într-un palat de aur unde l-a întâlnit pe regele lumii celeilalte. El a văzut pedepse aplicate tatălui său pentru greșelile sale pe Pământ și i s-a spus cum să evite o astfel de soartă:

Cei care au recitate scripturi budiste vor locui în palatul de aur din est și se vor naște în cer conform dorinței lor; cei care au făcut imagini lui Buddha se vor naște în Țara Pură de Vest a Vieții Nelimitate; cei care eliberează ființele vii se vor naște în Tărâmul Pur Nord al Vieții Nelimitate.

Nu se știe dacă astfel de relatări au o bază în vreo NDE istorică reală, deși ele demonstrează modul în care fenomenul este văzut în mod obișnuit într-un context religios sau spiritual. Ca și în cazul numeroaselor exemple din Europa medievală și de la mormonii din secolul al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea, povestea lui Hirokuni a fost scrisă în mod evident pentru a promova învățăturile religioase, deoarece, la fel ca mulți oameni care au avut o NDE, el a fost transformat de experiență și a devenit un model de comportament pios în cadrul tradiţiei sale.

Este important de menționat că NDE-urile nu apar întotdeauna dintr-un context religios și că impactul lor asupra credințelor spirituale nu se limitează la persoanele care sunt deja religioase. Ateii convinși își pot modifica, de asemenea, convingerile și viziunile asupra lumii în urma unei NDE. După revenirea din NDE, filosoful logic pozitivist britanic AJ Ayer i-ar fi spus medicului său: „Am văzut o ființă divină. Mă tem că va trebui să-mi revizuiesc diferitele cărți și opinii.”

Experiențele din apropierea morții pot face rațional să crezi într-o viață de apoi, rămânând în același timp ateu.

De asemenea, trebuie să avem grijă să nu exagerăm asemănările interculturale cu privire la NDE. Deși împărtășesc teme similare oriunde apar, nu există două NDE-uri exact la fel. Ca în orice altă experiență, ele sunt filtrate prin straturile noastre complexe de cultură, limbă și individualitate. Având în vedere că era un creștin convertit, NDE lui Squ-sacht-un a prezentat imagini creștine și instrucțiuni pentru a predica religia la întoarcerea lui la viață. În exemplele estice, oamenii care au avut NDE sunt adesea trimiși înapoi în corp din cauza unei identități greșite: entitățile din altă lume au primit persoana greșită. În relatările occidentale, totuși, este mai des pentru a îndeplini o sarcină pământească, cum ar fi îngrijirea unui copil. Cu toate acestea, un lucru comun al diferitelor NDE este că ele sunt, practic, întotdeauna înțelese ca dezvăluind „ce se întâmplă când murim”.

Astăzi, fenomenul NDE continuă să joace un rol major în credințele noastre despre suflete, trupuri, moarte și nu numai. Este atât un element de bază al culturii populare, cât și o parte fermă a multor spiritualități alternative. Există chiar și grupuri și societăți NDE în care membrii caută să-și renegocieze spiritualitatea în lumina unor astfel de experiențe. Aceste grupuri au multe în comun cu mișcările religioase, ridicând pe cei care au avut NDE la un statut mai înalt, adesea asemănător unui guru și încercând să codifice și să disemineze credințele derivate din experiențe. Ele oferă o modalitate pentru persoanele „spirituale, dar nu religioase”, sau ”credincios fără biserică” neafiliate de a găsi o comunitate cu anumite credințe comune. Mărturiile oamenilor care au avut NDE oferă, de asemenea, mângâiere celor care îndurerau pierderea celor dragi și celor cărora le este frică de moarte. Aceste beneficii vin fără angajamentele aferente și potențialele compromisuri filozofice implicate în afilierea religioasă principală. La urma urmei, a crede într-o viață de apoi bazată pe experiența personală nu necesită să credem în miturile zeităților și în presupusa lor preocupare pentru viața noastră de zi cu zi. Experiențele din apropierea morții pot face rațional să crezi într-o viață de apoi, rămânând în același timp ateu.

Au existat multe explicații pentru ce unii oameni nu cred deloc într-o viață de apoi. Filozofii afirmă că credințele vieții de apoi au fost descrise ca o invenție „morcov și băț” a clasei conducătoare pentru a controla comportamentul cu amenințări cu pedeapsa finală și promisiuni de recompensă eternă. Alții susțin că astfel de credințe au apărut din observațiile ciclurilor naturii de moarte și întoarcere – apusul și răsăritul Soarelui, scăderea și creșterea Lunii, renașterea anuală a plantelor și copacilor. Sau poate provin din dorințele noastre de dreptate după o viață de dezamăgiri pământești și sunt în esență fantezii de împlinire a dorințelor. Cel mai recent, știința cognitivă a sugerat că suntem de fapt pregătiți să credem intuitiv într-o viață de apoi.

Fiecare dintre aceste teorii ar putea juca un rol în explicarea anumitor aspecte ale anumitor credințe în anumite societăți. Dar toți ignoră singura experiență umană, cel mai evident relevantă pentru credințele într-o viață de apoi: experiențele din apropierea morții. Oricare ar fi adevărata sursă a NDE – biologice, psihologice sau metafizice – nu există nicio îndoială că fac parte din experiența umană, că pot influența convingerile noastre despre viața de apoi și că pot chiar contribui la formarea de noi mișcări religioase. Fenomenul NDE întărește ceea ce oamenii par deja predispuși să creadă: că, de fapt, nu murim.

Când Squ-sacht-un s-a întors de la NDE, el și-a îndeplinit promisiunea pe care și-a făcut-o în lumea spiritelor și a început să predea creștinismul – deși cu un caracter marcant indigen. Aceasta a fost fundația Bisericii Indian Shaker, numită așa din cauza convulsiilor extatice ale membrilor săi în timpul ceremoniilor. În timp ce Shakers se considerau creștini, ei nu au favorizat Biblia ca sursă revelatoare – bazându-se în schimb pe mărturia lui Squ-sacht-un, care era cunoscut și sub numele de John Slocum. Louis Yowaluch, șeful Bisericii în 1893, a remarcat rolul fundamental al NDE la începutul Bisericii: „Am auzit că există un Dumnezeu de la John Slocum… Nu auzisem niciodată așa ceva ca un om care moare, apoi învie și aduce mărturie că există un Dumnezeu.”

În aceste zile sunt conectat direct la UE. Se pregătesc multe lucruri, la Bruxelles și Strasbourg, nu numai banchetele masonice pentru echinocțiul de primăvară.

Dar până una alta, o să mă apuc de teoria infinutului, este o treabă de pustnic în rodaj, apoi o să văd de necazurile mele, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 9 martie 2023

BERBEC Discuţiile pe care poţi să le ai pot fi dificile, dar şi necesare. Dă dovadă de realism şi astăzi nu promite nimic, nu te implica, alătura, cauzelor dubioase, care sunt deja pierdute. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.

TAUR Astăzi înţelegi că nu trebuie să te schimbi după cum bate vântul, că noul cu orice preţ, schimbarea, e doar un procedeu de vânzări, de marketing. Interesele tale sunt fixe, fă-le reale! Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

GEMENI Cooperând, în echipă, poţi să înregistrezi unele progrese. Este una dintre zilele acelea rare în care eşti sprijinit în realizarea proiectelor, visurilor tale. Lumea crede că o să reuşeşti! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut!

RAC Astăzi nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi victorii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist. Îţi este greu să faci compromisuri, dar eschiva e principala ta lovitură. Nu e rău! Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc, este vreme frumoasă şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copii care se joacă în parc aveţi nevoie de un viitor.

LEU Ai nevoie de o sursă pozitivă. O zi mai puţin favorabilă, în care primeşti unele veşti discutabile. Sau pur şi simplu eşti sătul de „sistem„, de la care primeşti mereu numai veşti negative! Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, repet, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine!

FECIOARĂ E multă agitaţie şi tensiune în jurul tău. Ai vrea să joci rolul omului invizibil, ca să poţi să-ţi vezi de treburile tale, să nu fii deranjat tot timpul. Muzica bună la căşti, e o soluţie! Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, nuuuu, eşti un maestru al miniaturilor – dar nu pierde poza, generalul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

BALANŢĂ E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să vrei să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale! Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară în gînd pana la zece și zâmbeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

SCORPION Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Trebuie să ai o clarificare corectă şi calmă, ca apoi să te poţi concentra numai pe problemele tale. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de răbdare ! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este creșterea prțurilor, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

SĂGETĂTOR Discuţiile interminabile, inutile, îţi consumă prea mult timp, timp pe care nu-l ai. Ori, după cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani! Eşti prea tensionat şi bănuielile tale te obsedează! Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat cumpărături este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci la mall, sau supermarket, în înghesuială şi cu mitocani care îţi strănută în faţă. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură – şi te joci cu pisica. Daca nu ai, poţi să adopţi una. Nici nu ştii ce minune este un ghemotoc de blăniţă torcător şi plin de gheruţe!

CAPRICORN În plan personal, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Astăzi ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este constantă şi cu un viitor clar. Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de pământ care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

VĂRSĂTOR Semnalele ostile pe care le primeşti astăzi pot să fie doar reacţii hormonale, paranoia şi furia cotidiană. Mesajul, însă, trebuie descifrat şi înţeles. Nu provoci sentimente negative degeaba! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!

PEŞTI O parte din proiecte, ambiţii, visuri, se derulează convenabil. Ai intuiţie, dar nu ai energie, aşa că mai bine planifică secvențial, decât să te epuizezi cu o activitate prea densă. Afaceri și afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! O parte dintre nativii din zodia Peştilor pot pleca, însă, într-o călătorie scurtă, câteva ore, poate o deplasare de serviciu, stelele sunt binevoitoare. Sănătatea este bună, banii – constant. Pe total, o zi buna!