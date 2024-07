Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 iulie 2024. Magdalena Hrozínková, de la Radio Praha, raportează







9 iulie

Horoscop Pe 9 iulie s-au născut Nikola Tesla, Hassan II, Tom Hanks, Ottorino Respighi, Angela Similea, Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer, Marcel Budală, Daniel Iordăchioaie, Alexandru Graur.

Nimic în "Kalendar" iar în calendarul creștin-ortodox este Sfântul Pangratie. Câteva zile de muncă apoi încep iarăşi marile serbări ale verii din jurul pomenirii Sf. Ilie, Dabatopeios, cel dibaci, zeul focului şi al făuririi armelor la traci, daci, dar şi sărbătoarile unor zei cabiri.

„Evenimentul zilei” din 9 iulie 1922 a fost că Johnny Weismuller a reuşit, pentru prima dată în istorie, să înoate suta de metri sub un minut, în numai 58,6 secunde.

Tânărul de 18 ani, american născut în România, etnic german din Timișoara, avea să fie celebru, mai târziu, prin rolul „Tarzan” din filmele de la Hollyood. Personal mă uit şi astăzi la filmele alb-negru cu Tarzan. Şi nu sunt singurul: „The best Tarzan money can buy„ a spus recent excentricul regizor Quentin Tarantino despre Johnny Weismuller.

Magdalena Hrozínková, De la Radio Praha, raportează:

Producția industrială din Republica Cehă a scăzut cu 3,2% în luna mai

Producția industrială a continuat să scadă în Republica Cehă în luna mai: a scăzut cu 3,2% față de anul trecut, față de scăderea de 0,4% în aprilie trecut. Producția a scăzut în special în industria de automobile, din cauza scăderii producției de automobile.

Declinul a afectat, de asemenea, producția de mașini agricole și echipamente industriale de refrigerare și aer condiționat, a declarat Biroul de Statistică Ceh. De la lună la lună, producția industrială a scăzut cu 2,2% în mai.

Mai multe persoane rămân internate în spital după o busculadă la un festival de muzică

Aproximativ treizeci de persoane au fost tratate în acest weekend la spitalul Jihlava, în regiunea Vysočina, în sud-estul Cehiei, după o busculadă care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unui festival de muzică. Potrivit informațiilor furnizate luni de spital, majoritatea persoanelor au fost rănite ușor. Cu toate acestea, un minor și doi adulți rămân internați, unii la terapie intensivă.

Incidentul s-a produs la ieșirea dintr-un cort gonflabil, a cărui structură a început să se miște în urma ploii abundente și a unei furtuni.

Poliția a deschis ancheta. Organizatorii festivalului Vysočina susțin că au respectat toate măsurile de securitate necesare.

Muzică: lansarea operelor complete ale lui Bedřich Smetana

Cu ocazia bicentenarului nașterii lui Bedřich Smetana (1824-1884), casa de discuri Supraphon a lansat o cutie de 17 CD-uri cu operele complete ale marelui compozitor ceh, inclusiv ”Mireasa vândută”. Ultima ediție a operelor sale pe discuri de vinil datează din 1984.

Setul de cutie conține o broșură de 40 de pagini, fotografii și un link către broșurile în cehă și engleză pentru descărcare. Înregistrările sunt disponibile și în format digital la calitate Hi-Res, a informat Supraphon, luni.

Olimpiada de la Paris: 113 sportivi vor alcătui delegația cehă

Aproximativ 113 sportivi vor alcătui delegația cehă la Jocurile Olimpice de la Paris, a anunțat luni Comitetul Olimpic Ceh (ČOV). Validată deja în urmă cu o săptămână, lista includea atunci 111 nume. A fost completat apoi de săritorul în lungime Petr Meindlschmid și de alergătorul Tomáš Habarta, finaliști la Campionatele Europene de Atletism de la Roma.

115 sportivi cehi au participat la ultimele Jocuri Olimpice de vară desfășurate la Tokyo în 2021, unde Cehia a câștigat 11 medalii.

Dar timpul şi spaţiul se termină repede. Gândul, niciodată! Hai să facem o pauză în gândurile noastre până mâine, când vom continua, pentru că, nu-i aşa, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 iulie 2024

BERBEC Astăzi te confrunţi cu o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poate vei găsi soluţia optimă la problemele tale. Aştepţi un termen, un rezultat, o hotărâre. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi vor aduce rezultate fructoase. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani, sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun!

TAUR Lumea este superficială, aşa că astăzi trebuie să arăţi bine ca să te simţi bine. Nu exagera, dar nici nu face economie când nu trebuie, e indicat sa te îngrijeşti şi să te îmbraci bine. După ce constaţi că arăţi bine, realizezi că eşti un om bun şi competent! Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână!

GEMENI O zi mai liniştită decât de obicei. Aştepţi o veste, un termen, sau un călător. Nu îţi faci iluzii, dar nici nu eşti dispus să pierzi. Primeşti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Întotdeauna, nu uita, întotdeauna există o a doua şansă! Pune-te sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia nişte termene sau concediul. Fă-ţi ordine în lucrurile tale! Nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii, aşa că mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. După masă evită întîlnirile de afaceri sau sentimentale, fă-ţi un program de "cultură şi artă".

RAC Ai ceva de sărbătorit, poate este şi ziua ta de naştere. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul natural al grupului, cel care aduce armonia şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta. Iniţiativă care pot fi şi invitaţia la ziua ta, dacă este ziua ta de naştere! Faci paşi importanţi în direcţia dorită de tine. Ai intuiţia că planurile tale pentru vara aceasta se pot desfăşura cum le-ai dorit. Dar, eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri.

LEU Noi posibilităţi, dar cam acelaşi lucru. Nimic nu este nou sub soare, doar nuanţele se schimbă. Astăzi ţi se pun unele obstacole în cale de către colegii "binevoitori". Fă-te că nu vezi! Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă, după ce se spune sau ce apare în presă, se ştie că Leul este generos, însă nu fii naiv! De asemenea, Mercur retrograd şi Jupiter la fel de retrograd, spun că este cazul ca se te cruți mai mult!

FECIOARĂ Ca rezultat la efortului trecut şi al hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre un examen, probă, obstacol pe care l-ai trecut cu succes. Sau o veste bună la serviciu, sau unde activezi. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, la serviciu şi acasă. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de afacerile familiei, partenerului, ce trenau, întârziau de mai mult timp.

BALANŢĂ Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, energic, curios şi gata să acţionezi! Creezi armonie in jurul tau şi de aceea eşti acceptat şi popular la serviciu, şi/sau acasă! Toată perioada zilei de astăzi stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează, dar nu te motivează. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Mâine o să ai alte interese, alte probleme!

SCORPION Saturn, retrograd, din ultimul grad în Capricorn, pe lânga o oarecare întarziere generală, îţi poate aduce astăzi posibilitatea rezolvării unei probleme de familie ce nu putea fi soluţionată până acum. Nu eşti în cea mai bună dintre zile, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simti bine. Emoţional, este o perioadă nesigură şi încerci să compensezi prin achiziţii şi cumpărături. Banii au încercat întotdeauna să ţină loc de altceva, dar nu prea reuşesc niciodată în totalitate!

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor, fie că este vorba despre vacanţă, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte realiste în ce direcţie vrei să o iei în viaţă. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorile stelelor, dar fără să exagerezi!

CAPRICORN Atitudinea ta deschisă şi corectă atrage astăzi posibili aliaţi. Ai o formă bună fizică şi psihică, aşa că nu mai aştepta, acţionează! Eşti mai energic, alert şi gata să rezolvi situaţiile! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este edificatoare, este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Este momentul să asculţi oamenii cu atenţie şi binevoitor, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la faţă, la propriu şi în gânduri, la figurat.

VĂRSĂTOR Ai primit unele veşti. Că au fost bune sau rele, este mai puţin important. Astăzi trebuie să te concentrezi pe ce faci de acum încolo. Ziua de astăzi este prima zi din restul vieţii tale! În perioada zilei de astăzi afacerile, fie cu bani sau cu amor, sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi. Mai aşteaptă să se lămurească, să se clarifice lucrurile. Nu pescui în apă tulbure...

PEŞTI Ai foarte mult de lucru, eşti preocupat şi obosit, aşa că nu prea ai dori să accepţi programul de timp liber propus de anturaj, familie, de cei dragi. Totuşi, fă un efort, doar pe ei îi ai! Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te relaxează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu te grăbi! Aşteaptă valul vieţii şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru, dar cu minimum de efort personal şi de resurse.