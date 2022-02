HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 9 februarie 2022. Zgomotul medical. Ce caută televizoarele în saloanele de neurologie ale unui spital de urgență?

Pe 9 februarie s-au născut Alice Walker, Joe Pesci, Josef Masopust, Cicerone Theodorescu, Constantin Baciu, Mircea Radu Iacoban, Dan Valentin Vizanty.

În calendarul creştin ortodox, Sfinţii de santinelă la hotarul neantului: Nichifor, Marcel şi Pangratie.

Nimic în „Kalendar”.

O notă specială pentru comandorul Dan Valentin Vizanty, de la a cărui naştere se împlinesc astăzi 112 ani. L-am redescoperit pe celebrul căpitan din Aviaţia Regală Română, acum câţiva ani, în corespondenţa de dragoste a tatălui meu, pilot pe FW-190 A6/R1 Panzerjaegerflugzeug, detașat ca ofițer român de legătură la Prima Armată a Aerului, la escadrila germană Luftwaffe Otto, nom de guerre, Harry.

Domniile voastre trebuie să știe, că, pomenit de mine acum câțiva ani, a prilejuit o frumosă prietenie epistolară cu fata lui Dan Vizanty, Ana Maria Vizanti. O demnă fiică a unui tată celebru, pe măsura personalităţii pilotului. Ana-Maria, îţi mulţumesc din suflet pentru că, datorită ţie, amintirea comandorului Dan Vizanty este vie! Nu am uitat de sticla de şampanie! O să vină și rândul ei. Poate că promisiune făcută mă ține în viață. Şi mi-a prilejuit şi mie, prin multele mărturii primite de la urmaşii celor care l-au cunoscut, să-l redescoper pe tatăl meu, pilotul pe avioane de asalt care distrugea tancurile bolșevice.

Domnule primar general, Nicușor Dan, vă mai amintiți de mine? Nu trebuie să vă amintiți de mine, dar faceți în așa fel ca bucureștenii să-și amintească de eroii neamului care au salvat Bucureștii de la distrugere. Cei care au spus, ca mulți alții: pe aici, nu se trece! Comandorul din aviația regală, Dan Valentin Vizanty – merită să-i poarte numele o stradă din București, că doar Bucureștii i-a apărat, cu prețul vieții! Una nouă, ca să nu facem bucureștenilor neplăceri cu schimbarea documentelor de identitate! Se construiește atâta, apar așa de multe străzi și alei. Imi fac datoria să vă aminesc și anul acesta și o să vă amintesc mereu, măcar atâta să fac și eu pentru cel care l-a învățat pe tata arta cea mai înaltă a zborului, să fie cel mai bun în aer, cum să scape viu din război!

Dar, ca întotdeauna despre altceva doresc să vă informez. Iată:

7 februarie 2022, ora 08:30. Sunt la o clinică cochetă din Vălenii de Munte pentru o programare. Este ocupat. Aștept pe la recepție, pe un coridor de trecere. Medicii întârzie. Se simte aglomerația. Cred că nu am aer. Eu port o mască. Mă chinui să respir. Sunt nerăbdător. Oamenii trec pe lângă mine. Sunt prea aproape. Încerc să ies de pe coridor. Am nevoie de spațiu, aer, liniște. Cineva se lovește de mine. Oamenii vorbesc, vorbesc, vorbesc, de la cabinetul stomatologic se aude un șuierat, turbina dentară. Un fiset de fier se deschide și se închide cu mult zgomot. Un scaun cu rotile scârțâie pe lângă mine. Am ratat întâlnirea? Ascult cu atenție numele meu. Nu pot auzi pentru că este mult zgomot.

În timpul pandemiei, aceste sunete de spital au devenit zgomot pentru mine pentru prima dată, pentru că eram copleșit și eram conștient de incapacitatea de a mă îndepărta de ceilalți oameni. Această experiență personală a confirmat punctul meu de vedere filosofic: definițiile și măsurătorile zgomotului diferă în timp și loc, inclusiv – potențial – pentru aceeași persoană.

Spitalele produc mult sunet. Aceste sunete variază, cresc și scad în funcție de ora din zi, de locul în care vă aflați în spital și de ceea ce faceți. Acestea fiind spuse, spitalele sunt de obicei ocupate, producătoare de sunet, medii de muncă și îngrijire 24 de ore pe zi . Această cacofonie spitalicească a fost adesea etichetată drept „zgomot” de către cei care încearcă să se odihnească, să recupereze sau să se concentreze. Cu toate acestea, zgomotul este definit diferit de mulți oameni care petrec timpul în spitale. Este important să înțelegeți cum, când și de ce sunetele devin zgomot. Gândindu-ne la sunet și zgomot într-un cadru spitalicesc, putem înțelege „problemele de zgomot” moderne, în general.

Eticheta de „zgomot” este atașată sunetelor dintr-o gamă largă de motive. Un sunet liniștit poate deveni zgomotos în timp, deranjează uneori doar o persoană care este frustrată că nimeni altcineva nu-l poate auzi: un ceas care ticăie, de exemplu, sau zgomotul unui aparat de aer condiționat. Sunetele puternice pot fi eliminate prin familiaritate. „Oboseala de alarmă” este adesea semnalată de către membrii personalului care lucrează în medii de înaltă tehnologie.

Zgomotul este foarte personal și puține sunete sunt în mod inerent sau sunt doar zgomotoase. O definiție interesantă a zgomotului a dat-o un savant de la Universitatea din Bristol, istoricul de mediu Peter Coates: „Zgomotul înseamnă a suna ceea ce duhoarea este a mirosi (și ceea ce este buruiana pentru cultivatori) – ceva disonant, nedorit, deplasat și invaziv”. Este posibil ca diferiți oameni să nu fie de acord asupra sunetelor „invazive” și „nedorite”. Sunetele spitalului sunt semnificative pentru personal, pacienți și vizitatori în moduri specifice. Sunetele pot fi trăite în mod diferit – sau transformate în zgomot – pentru aceeași persoană în anumite stări emoționale, cum ar fi anxietatea și plictiseala.

În anii Serviciului Național de Sănătate, înființat în anul 1948, în Marea Britanie, au existat dezvoltări arhitecturale semnificative care au schimbat modul în care sunetul spitalelor, inclusiv forma spitalelor și materialele cu care sunt construite. Există materiale de izolare fonică mai eficiente și geamuri duble, cu izolare de sunet, dar au fost introduse noi sunete ca parte a controalelor de mediu. Au apărut alte surse de zgomot. După cum spune istoricul de arhitectură David Theodore , arhitectura modernă a spitalului „produce simultan sunete nedorite și încearcă să le atenueze”.

Zgomotul de fond al spitalului s-a schimbat dintr-o gamă largă de motive, dincolo de mediul construit. Sunt mai mulți pacienți care trec prin spitale, în timp ce orele de vizită s-au extins. Există noi tehnologii, inclusiv alarme și noi tipuri de specializări medicale de înaltă tehnologie, cum ar fi terapie intensivă. A existat o creștere a tehnologiilor de divertisment și comunicare, urmată de o trecere la forme mai personale de ascultare; anii 1980, de exemplu, au adus popularitate maximă pentru pagere și Walkman. Traficul a crescut, în special în afara spitalelor urbane.

Secolul al XX-lea a adus noi moduri de măsurare a sunetului și noi definiții cantitative ale zgomotului. La începutul secolului al XX-lea , aparatele de măsură au permis, pentru prima dată cuantificarea sunetului, oferind modalități aparent obiective de a identifica zgomotele ca o problemă de zgomot. Contoarele de zgomot au fost folosite pentru a identifica spațiile cu probleme din spitale, care au fost adesea abordate cu măsuri de reducere a zgomotului. Această strategie a fost folosită în mod obișnuit de arhitecți și ingineri, care au tratat zgomotul ca pe o problemă materială care trebuie rezolvată prin mijloace materiale.

În perioada postbelică, a existat un interes din ce în ce mai mare pentru experiențele pacienților din spitale și pentru utilizarea anchetelor pentru a culege date calitative. Organizații precum organizația de caritate King’s Fund au distribuit chestionare despre zgomotul spitalului. În răspunsurile la aceste chestionare, „zgomotul” se referea adesea la sunetele oamenilor „neconsiderați” – un concept modelat de sexul, etnia și vârsta lor – sau la sunete „inutile”. Fondul Regelui l-a însărcinat pe caricaturistului Fougasse (mai bine cunoscut pentru lucrarea sa din timpul războiului „Vorbirea neglijentă costă vieți”) să realizeze o serie de afișe pentru a combate zgomotul spitalelor, care recunoaște în mod explicit acești factori. Exemplul a răspuns la plângerile sondajului despre asistente și a subliniat că „valoarea neplăcută a sunetului are adesea o mică legătură cu intensitatea acestuia”.

Reducerea zgomotului în spitale are o istorie lungă. Măsurile inițiale au inclus punerea paielor pe drum, în afara spitalelor pentru a liniști zgomotul cailor care trec, în timp ce instrumentele mai recente au inclus absorbția acustică și intervenții sociale pentru a încuraja un comportament atent. La începutul secolului până la mijlocul secolului XX , reducerea zgomotului a căutat să delimiteze spații de lucru moderne, eficiente, caracterizate de sunet nereverberant. Mai recent, experiențele pacienților cu mediile spitalicești au devenit esențiale pentru discuțiile despre peisajul sonor al spitalului.

Designul sunetului și reducerea zgomotului se estompează în designul acustic centrat pe pacient, ceea ce înseamnă eliminarea sunetelor neplăcute și introducerea altora noi care să le înlocuiască. Muzica de fundal a fost folosită în spitale încă din anii 1960 pentru a încerca să „umanizeze” anumite spații, cum ar fi sălile de așteptare. Cu toate acestea, gustul muzical este diferit de la persoană la persoană și au existat chiar și campanii împotriva muzicii de fundal, din cauza suferinței pe care aceasta le poate induce persoanelor cu autism și persoanelor cu aparate auditive. Unele spitale s-au orientat în schimb către sunete „liniștitoare”, inclusiv sunete naturale, cum ar fi cântecul păsărilor, care încearcă o contrabalansare acustică a mediilor „de înaltă tehnologie”. Desigur, și acest lucru va fi receptat ca zgomot, de unii.

Alții au încercat să abordeze diversitatea experienței și percepției senzoriale, recunoscând că „liniștirea” unei persoane este zgomotul altei persoane, iar „pacea” unei persoane este „izolare” a alteia. Yoko K. Sen, de exemplu, a adus recent perspectiva unui muzician asupra problemei și experimentează cu design-uri de sunet pe care indivizii le pot crea singuri. Toate aceste eforturi urmăresc să îmbunătățească peisajul sonor al spitalului. Scopul reducerii zgomotului spitalicesc nu a fost niciodată eliminarea completă a sunetului. Ea însăși este o idee construită social, tăcerea din spital a fost mult timp considerată ca fiind ciudată și mortală.

Zgomotul spitalului nu este o problemă care poate fi rezolvată în totalitate. Un motiv este că zgomotul nu este o problemă rezolvată; semnificațiile sale sunt interpretate personal și istoric. Un alt motiv este că noile sunete le înlocuiesc constant pe cele vechi. Spitalele sunt, de asemenea, spații aglomerate de muncă și îngrijire, precum și medii de înaltă tehnologie în care unele sunete nu pot fi niciodată eliminate. Sunt spații extrem de emoționale, în care chiar și sunetele relativ liniștite pot provoca anxietate sau stres semnificativ.

În loc să încercăm doar să eliminăm zgomotul, am putea încerca, de asemenea, să-l ascultăm mai îndeaproape: ce sunete sunt percepute ca zgomot și de ce? Dacă sunetele spitalelor sunt auzite nu ca o cacofonie, ci ca o amestecare de sunete cu scop și importante, ar putea fi mai puțin supărătoare? Bune întrebări !

Nimic din toate acestea nu înseamnă a nega că spitalele pot fi medii cu adevărat zgomotoase și stresante. Știu din experiență personală că este dificil să te relaxezi, să te odihnești sau să te recuperezi în contextul supraîncărcării senzoriale. Totuși, cred că este util să recunoaștem zgomotul ca fenomen individual și social, precum și ca unul acustic. Identificarea a ceea ce se simte deplasat și invaziv pentru fiecare dintre noi și de ce, ar putea fi un pas valoros spre transformarea zgomotului înapoi, în sunet.

Am scris rândurile de mai sus după ce am citit-o pe Victoria Bates, ”Making Noise in the Modern Hospital” 2021, și anul trecut am stat aproape două luni prin spitale. Pentru prima dată în viață, nu mă mai duc niciodată, prefer să mor singur. Să vă pun o singură întrebare: ce caută televizoarele în saloanele de neurologie dintr-un spital de urgență? Pentru mine a fost o tortură îngrozitoare, zgomotul (așa recepționez televizorul) îmi compromitea odihna și vindecarea. Mai sunt multe de spus, o să le spun încet-încet pe măsură ce trece timpul și obiectivizez subiectul.

Pentru că, mai am ceva timp, nu-i așa, mâine este o altă zi!

