HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR , 8 octombrie 2021. Când o să ajungă flota de colonizare a lui Elon Musk pe Marte  

8 octombrie

Pe 8 octombrie s-au născut Juan Peron, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Klaus Kinski, Didi, Ion Voicu, Ionel Budişteanu, Alexandru Andriţoiu, Constantin Abăluţă.

Iar mai nimic în calendarul creştin-ortodox, doar Sfintele Pelaghia şi Taisia. Nimic, dar nimic, în „Kalendar”.

O zi de trecere, frumoasă parţial, poate unde este ziua de naştere a unor actori pe care îi admir, Sigourney Weaver, Antonio Banderas şi Klaus Kinski.

Sigourney, cea din seria „Alien” dar mai ales cea din „Ghostbusters”. Tare aş vrea să văd un film SF, de acţiune, cu Sigourney Weaver, „The Alien’s killer”, versus Uma Thurman, „The Black Mamba”! Bun, acum și artistele au și ele o vârstă nu cred că mai pot fi distribuite în filme gen thriller.

Un actor care joacă cu inteligenţă, din ochi, din atitudini: Antonio Banderas! El rămâne pentru mine al „13-lea războinic”, arabul mintos şi credincios prietenilor şi crezului său, până la moarte şi chiar după. Şi care învaţă limba varengilor, a puternicilor vikingi, doar urmărind conversaţia nordicilor!

Poate unde am avut ocazia să întâlnesc astfel de oameni, arabi, semiţi, persani, în realitate, nu în ficţiune; dar arta filmului îmi aminteşte de ei, care vai, s-au risipit ca valurile lovite de ţărmul timpului. Niciunul nu mi-a înşelat aşteptările, niciunul nu m-a trădat! Cum să nu-ţi aminteşti de astfel de oameni, cum nu mai sunt în lumea de azi!

Iar Klaus Kinski! „Banditul rău” care murea tragic în westernurile spaghetti ale lui Sergio Leone, împuşcat, de cine altul, decât de Clint Eastwood! După părerea mea atinge perfecţiunea, ca joc actoricesc, într-un obscur film horror „Crawlspace” un film uitat din 1986, dar care se află la loc de cinste în filmoteca mea. Şi, apoi, Klaus a mai creat o capodoperă: pe fiica lui, Nastassja Kinski! Bun, care s-a plâns, nu odată, de tatăl ei cel dur şi dictator. Aş fi fost foarte mirat ca actorul de origine germană cu figură lombrosiană să fi fost un iepuraş blând, sau un ursuleţ Teddy!

Îmi plac filmele, îmi place teatrul, îmi place mult opereta. Aici, în sihăstria mea din Prahova, unde sunt pustnic în rodaj, am multe, foarte multe filme şi seriale. Multe, mai multe decât cărţile… Poate unde unele sunt ecranizarea, de mai multe ori, în diferite versiuni, a câte unei cărţi. Acum, mai mult ca oricând, când tăcerea mă asurzește…

Pentru că filmele mele preferate sunt ecranizări de cărţi: pe primul loc, cum altfel, „Gone With the Wind”, pe locul doi „Stalker”, pe locul trei „The Seventh Seal” etc

Sigur, „Star Wars” şi „Lord of the Rings”. Cu toate că, ultima trilogie, ecranizarea, m-a dezamăgit. În general, a impresionat, dar nu a plăcut. Nici mie… Castingul a lăsat mult de dorit. Da, actriţele au fost alese una şi una, exact ca în romane, dar actorii… mai ales Viggo Mortensen nu cred că a fost cea mai bună distribuire.

Voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ce credeţi? Hai să vorbim un pic despre „cultură şi artă” vorba unui bun prieten, aşa trece timpul acestei toamne plină de neprevăzut. Arta a adus oamenii întotdeauna împreună şi asta de când lumea, ceea ce mă face să cred că este drumul către pace.

Până când cei mari şi tari se vor hotărî, iar noi „bucuroşi le-om duce toate, de e pace sau război”, ei bine, până atunci, să vă mai spun despre o poveste adevărată. Când o să ajungă flota de colonizare a lui Elon Musk pe Marte.

Anul 2020 a fost un an bun pentru a observa Marte. Planeta roșie a apărut ca un punct roșu pe cerul nostru nocturn. Dar, deși Marte a început în forță anul 2021 strălucind puternic, această strălucire a dispărut rapid. Și a continuat să fie destul de slabă pe tot parcursul acestui an. În august, Marte a dispărut la apusul Soarelui.

Și cele două lumi ale noastre – Pământul și Marte – au călătorit pe orbitele lor în jurul Soarelui. Și, în sfârșit, acum, Marte este împreună cu Soarele, sau în spatele Soarelui, cum se vede de pe Pământ. Când vei vedea Marte din nou? Și care sunt perspectivele pentru 2022? Bune întrebări!

Conjuncția perfectă a lui Marte cu Soarele vine pe 8 octombrie 2021 (la aproximativ 04:00 GMT ). De aceea – pentru toată luna octombrie 2021 – Marte va dispărea în întregime de pe cerul nostru nocturn. Călătorește împreună cu Soarele, în timpul zilei. Dar Marte se va întoarce înainte de sfârșitul anului 2021. Va apărea în Est înainte de răsăritul soarelui la sfârșitul lunii noiembrie, pentru a începe un nou ciclu de vizibilitate și un an mult mai bun în 2022.

Oscilațiile dramatice ale lui Marte în strălucire fac parte din motivul pentru care primii astrologi au numit Marte, zeul războiului. Uneori zeul războiului se odihnește. Și uneori devine feroce! Face parte din ceea ce face Marte atât de interesant de privit pe cerul nopții.

Pentru a înțelege de ce Marte variază atât de mult în luminozitate, trebuie să înțelegeți mai întâi că Marte nu este o lume foarte mare . Are doar 6.790 km în diametru, ceea ce îl face doar puțin peste jumătate din dimensiunea Pământului (12.750 km în diametru).

Luați în considerare Marte în comparație cu Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Jupiter are un diametru de 140.000 km. Peste 20 de planete de dimensiunea lui Marte ar putea fi aliniate una lângă alta în fața lui Jupiter. Jupiter arată întotdeauna strălucitor, pentru că este atât de mare.

Nu și pentru micul Marte. Variațiile sale de strălucire au legătură cu apropierea (sau depărtarea) față de Pământ.

Marte se mișcă în jurul Soarele pe o orbită exterioară Pământului. Distanțele dintre Pământ și Marte se schimbă pe măsură ce ambele lumi orbitează în jurul Soarelui. Uneori, Pământul și Marte se află pe aceeași parte a sistemului solar și aproape una de alta. Uneori, așa cum a fost cazul pentru o mare parte a anului 2019 și este cazul pentru o mare parte a anului 2021, Marte și Pământ sunt pe părțile aproape opuse ale Soarelui unul față de celălalt, astfel încât Marte pare mic și slab luminat.

Durează un an întreg pentru ca Pământul să efectueze o orbită completă în jurul Soarelui. Marte durează aproximativ doi ani pentru completa o orbită. Opoziția pentru Marte – când Pământul trece între Marte și Soare – are loc la fiecare doi ani și 50 de zile.

Așadar, luminozitatea lui Marte crește și scade pe cerul nostru la fiecare doi ani. Dar acesta nu este singurul ciclu al lui Marte care îi afectează luminozitatea. Există, de asemenea, un ciclu de 15 ani de opoziții strălucitoare și slabe.

Datorită ciclului respectiv de 15 ani, 2018 a fost un an foarte, foarte special pentru Marte, când planeta era mai strălucitoare decât era în anul 2003. Astronomii au numit-o opoziție perihelică (sau apariție perihelică) a lui Marte. Cu alte cuvinte, în 2018, Pământul a mers între Marte și Soare – aducând Marte la opoziție pe cerul nostru – cam în aceeași perioadă în care Marte s-a apropiat cel mai mult de Soare. Cuvântul periheliu se referă la cel mai apropiat punct al lui Marte de Soare pe orbită.

În anii când trecem între Marte și Soare, când Marte este, de asemenea, cel mai aproape de Soare – Pământul și Marte sunt cele mai apropiate. Așa s-a întâmplat în anul 2018.

În 2003 a fost opoziția perihelică anterioară pentru Marte. Planeta roșie a ajuns la 55,7 milioane de km de Pământ, mai aproape decât oricând în aproape 60.000 de ani! Asta a fost cu adevărat ceva.

În 2020, Marte era încă foarte luminos la opoziție. Dar nu a fost la fel de strălucitor ca în 2018 sau în 2003.

Când este următoarea opoziție a lui Marte? Data când Marte va apărea la cea mai strălucitoare perioadă de doi ani pe cerul nostru? Ați ghicit. 2022!

Există un ciclu de 15 ani a lui Marte, prin care planeta roșie este mai strălucitoare și apoi, mai slabă, la opoziție. În iulie 2018, am fost la vârful ciclului de 2 ani – și la vârful ciclului de 15 ani – iar Marte a fost foarte, foarte luminos! În 2020, am fost, de asemenea, în vârful ciclului de doi ani; cu toate acestea, Pământul și Marte erau mai departe una de alta decât au fost în 2018. Totuși, opoziția lui Marte din 2020 a fost excelentă, observațiile au fost foarte bune, au remarcat astronomii de pe DOA.

După informațiile pe care le dețin SpaceX și aliații au în program lansarea unei nave spațiale, sau mai multe nave, pilotate de umani, în ”fereastra” din anul 2022, către Marte. Dar se poate ca măsurile distopiei sanitare ale și penuria de semiconductori să amâne această dată, către următoarea fereastră, în 2024-2025.

Explorarea și colonizarea Lunii, Marte, centura de asteroizi și lunile lui Jupiter nu mai sunt un lux, sau scenarii științifico-fantastice, ci este viitorul imediat al umanității, singura cale corectă pentru supraviețuire! Trăim din nou epoca descoperirilor geografice, la altă scară, cu Elon Musk în rolul lui Cristofor Columb. Marte, în secolul XXI, este America secolului XV!

Ar mai fi multe de spus, multe de pledat, multe de condamnat, dar mă cheamă datoria de commodore al flotei căutătorilor de comori. Cei trei căpitani scandinavi, pe care i-am împăcat acum vreo trei ani, înainte de pandemie, așa cred, au depus la Amiralitate o ”Letter of intent” în care spun, repetat de vreo trei ori, că ies în larg numai și numai dacă sunt coordonați de mine. De la distanță, tehnologia lor este cel puțin egală cu NASA și superioară multor nave militare. Pot să văd și să aud totul, ca și când aș fi acolo, la fața locului, pe puntea de comandă. Este vorba despre un raport confidențial, către o mare firmă de asigurări nautice și de un naufragiu cu cântec. Părerea mea este că au aflat de marea nenorocire în care sunt și vor să mă țină ocupat, în priză, ca și când nu mi-ar ajunge cele șapte cățelușe și câte mai am pe cap.

O să văd ce o să fac, când prințul Saad a cumpărat brevetele de commodore pentru mine și de contra-amiral pentru el, am avut impresia că este o dregătorie onorifică. Se pare că nu este…

Dar se pare, ba cred că pot fi sigur, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 8 octombrie 2021

BERBEC Un procent oarecare dintre nativi pot fi la o răscruce importantă a vieţii lor. Trebuie să te laşi în voia intuiţiei. Situaţia este cum ai văzut-o de prima dată, prima impresie contează! În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

TAUR Pe plan emoţional eşti sprijinit de cei din jurul tău, care au încredere în capacitatea ta şi te încurajează. Doar cu vorba, de fapt tu ai mare nevoie de bani, dar este bine şi aşa! Trebuie să te comporţi, la serviciu, acasă mai subtil, mai diplomat. Dacă poţi, trebuie să descurajezi pe potenţialii ostili. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” – păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare!

GEMENI Viaţa ta pare a fi o cursă prin munţi, fără frâne! O clipă de neatenţie şi… gata, ţi-a luat altcineva banii! Astăzi nu te lăsa pradă comodităţii, fii atent, se apropie o curbă periculoasă! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta.

RAC Toamna îşi intră în drepturi şi tu regreţi timpul frumos, dar astăzi reuşeşti să prevalezi şi să convingi prin afirmarea dorinţelor de armonie şi pace care te caracterizează zodiacal. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie.

LEU Dedică ziua lucrurilor obişnuite, cotidiene, de rutină şi mai ales nu te împrumuta, nu da bani cu împrumut, evită băncile şi pariurile! Toată lumea ştie că eşti generos, unii pot profita! Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în peisaj!

FECIOARA Este ziua ta norocoasă, mai ales în planul sentimental. Conjunctura îţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

BALANŢA Te îndrepţi spre o perioadă cu reuşite, în care prietenii iţi vor fi sprijin, iar familia ajutor! Ai încredere, tot ce a fost greu a trecut! Viitorul îţi e favorabil, nu mai sta pe gânduri! Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut! Timpul se recuperează în dauna altui timp, din nefericire…

SCORPION O zi întreagă de întrebări şi răspunsuri? Posibil! Dialectica aceasta te poate duce la unele certitudini! Sigur, dacă şi faci ceea ce trebuie, bate şi ţi se va deschide, caută şi poţi găsi! Amână orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

SĂGETĂTOR Ai tendinţa să încerci să convingi, să seduci, ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii! Ai marea calitate să poţi să o iei mereu de la început, fie în profesie, fie în dragoste. Câştiguri neaşteptate urmate de unele veşti pe care le consideri bune. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat.

CAPRICORN Concentrează-te pe problemele zilnice, nu te risipi în direcţii utopice. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, eşti pe drumul cel bun. Afacerile simple sunt cele mai profitabile! Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! În orice caz, nu de la bănci, cămătari sau cooperative de credit! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

VĂRSĂTOR Nu prea îţi place ce se întâmplă, ai vrea să critici pe cei din jurul tău! E o acţiune riscantă, mai bine propune soluţii mai bune decât cele cu care nu eşti de acord! Fii constructiv! Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel.

PEŞTI Vrei să fii ascultat, ca să ştii dacă ai dreptate, dar nu ţi se dă atenţie. Vorbeşte mai tare, spune bancuri, fă pe clovnul… puţin teatru, sau cabaret, nu a stricat niciodată! Nici astăzi! Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca şi să-ti organizeze viaţa.