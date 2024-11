Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor 7 noiembrie 2024. Madeleine Riffaud, jurnalistă și poetă, s-a săvârșit din viață la vârsta de 100 de ani







7 noiembrie

Pe 7 noiembrie s-au născut Leon Trotsky, James Cook, Marie Curie, Albert Camus, Dorina Lazăr, Mariana Mihuţ, Ion Bănuţă, Paul Georgescu.

Iar nimic în calendar până la Arhangheli, doar cei 33 de mucenci din Melitina şi Lazăr din Muntele Galison şi tot nimica în "Kalendar" pentru că aproape toate sărbătorile creştine s-au suprapus peste sărbătorile vechi, tradiţionale, istorice.

"Evenimentul Zilei" din 7 noiembrie, adică, după calendarul vechi, iulian, 25 octombrie, a fost, în anul 1917, începutul revoluţiei bolşevice.

Pe 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a avut loc Revoluţia din Rusia. Aşa cum a anunţat Nikita Sergheevici Hruşciov, de la tribuna Kremlinului, pe data de 7 noiembrie 1961: „La 7 noiembrie sărbătorim Revoluţia din octombrie!” ceea ce a stărnit oarece râsete, dar avea dreptate. Sigur, suna ca titlul acela din “Scânteia” pentru care editorul a primit mustrare: “Ministrul Cioară s-a întors de la Moscova, pe calea aerului!”

Revoluţia bolşevică... În timpul revoluţiei au murit zeci, poate sute de mii de oameni simpli. Apoi milioane, în sângerosul război civil. Pentru ce?

Prin anii '90, după ce lucrasem la The Coca-Cola Company, am fost invitat, în Cipru, la un fel de „cursuri de perfecţionare”: „Accelerating services breakthrough” ţinute, timp de trei luni de zile, de un fost student și asistent al lui Robert McNamara, apoi, atrăgându-i atenția, am fost invitat la un fel de „colegiu de apărare”: „Enhanced training in democracy and freedom” la Preston şi Quantico. Totuşi, ţin să mărturisesc că şi cursurile, mai vechi, de managemant politic internaţional de la „Academia de studii politice” nu mi-au fost de prisos, au fost superioare. Am toate diplomele, am învăţat din greu, nu fiţi neliniştiţi, acolo şi atunci nu se făcea “copy-paste”!

Mă pregăteam să devin consilierul unui foarte important personaj din Asia. Împreună cu o echipă mică internațională, dar foarte eficientă. ”Clientul” nostru a ajuns președintele unei foarte mari și bogate țări din Asia, împotriva tuturor previziunilor și a sorților potrivnici. Am ”baraka”!

Acolo, la studii, am aflat adevărul, pe care îl bănuiam, dar este altceva să-ţi fie prezentată “dovada”! Despre Revoluţia din Rusia cât şi despre alte „revoluţii”. Săracii oameni săraci! Sărmanii oameni! Au murit şi o să moară în continuare numai pentru interesele celor bogaţi şi puternici! Din nicio revoluţie poporul nu a ieşit câştigat cu ceva, nici măcar din cea franceză. Stăpânii au fost înlocuiți cu alții, mai dornici de îmbogățire și putere. Ce a fost după revoluția franceză? Împăratul Napoleon! QED

Cât despre mica nostră lovitură de stat, dar vioaie, ce să mai vorbim, se vede cu ochiul liber, nu trebuie studii aprofundate. Doar a consfințit pierderea războiului rece și ocuparea țării de către alți străini.

Nimic nu este, ceea ce pare a fi!

Rezistenta Madeleine Riffaud, jurnalistă și poetă, a murit la vârsta de 100 de ani

Această moașă profesionistă s-a alăturat Rezistenței în 1942 în cadrul Francs-tireurs et partisans (FTP).

Rezistența Madeleine Riffaud a murit miercuri, 6 noiembrie, la vârsta de 100 de ani, a anunțat editorul său Dupuis, confirmând informații de la cotidianul L'Humanité, pentru care a fost corespondentă de război. „O eroină a dispărut. Moștenirea ei: un secol întreg de lupte ”, a lăudat L’Humanité pentru care a acoperit războaiele din Algeria și Vietnam.

La 23 august 2024, la împlinirea a 100 de ani, Madeleine Riffaud a publicat al treilea și ultimul volum din Madeleine, Resistance (edițiile Dupuis), memoriile sale de război în benzi desenate, cu Dominique Bertail la desene și Jean-David Morvan la scenariu. Aceasta din urmă i-a adus un omagiu pe Facebook publicând o fotografie cu ea, în vârstă, pozând pe o canapea. „A fost din ce în ce mai adormită în ultima vreme, a fost dificil, A avut o viață de luptă și suferință, dar în această dimineață, pur și simplu a încetat să respire ”, a spus scenaristul pentru Liberation, ieri, 6 noiembrie 2024.

„Rainer” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Născută în 1924 în Somme, această singură fiică de profesori s-a alăturat rezistenței la 16 ani. Moașă studentă la Paris, a devenit agent de legătură cu colegii săi comuniști de la Francs-tireurs et partisans (FTP) la facultatea de medicină. Ea devine „Rainer” – în omagiu adus poetului german Rainer Maria Rilke – pentru a semnifica că „nu este în război împotriva poporului german, ci împotriva naziștilor” .

Masacrul de la Oradour-sur-Glane, un sat al tinereții sale decimat în iunie 1944, i-a provocat trecerea la arme. Pe 23 iulie, ea a împușcat de două ori în cap un ofițer nazist pe podul Solferino din Paris. „Regret, în plus, că l-am ucis pe acest om. Erai acolo. Te uitai la Sena. Poți fi rău când te uiți la Sena? Poate că era un tip bun. Dar asta... ei bine, este război și în război este vorba de uniforme, nu de oameni. Omul pe care l-am ucis purta uniforma care nu trebuia ” a spus ea.

Corespondent de război în Vietnam

După Eliberare, a vrut să intre în armată, dar nu avea 21 de ani. Angajamentul ei militar se termină aici. Fără știri despre prietenii ei deportați, bântuită de amintirea închisorilor, ea se cufundă în depresie așa cum povestește în L-am numit Rainer . Atins de suferința ei, marele Paul Eluard a luat-o sub aripa lui, și a prefațat colecția de poezii Pumnul închis, în 1945. A dus-o la Picasso care a pictat-o ​​- o față mică hotărâtă încadrată de păr brun și gros - și a prezentat-o scriitorului Vercors.

A început să scrie la Ce Soir, un ziar comunist condus de Aragon. Apoi, pentru L'Humanité, ea a acoperit războiul din Indochina, unde Ho Chi Minh a primit-o drept „fiica lui” . Ea pleacă clandestin în Algeria unde scapă de un atac al OAS (Organizația Armatei Secrete). Ea denunță tortura practicată la Paris împotriva activiștilor FLN (Frontul de Eliberare Națională). Apoi s-a întors în Vietnam și a acoperit războiul timp de șapte ani. La întoarcere, a lucrat ca asistentă medicală într-un spital parizian și a denunțat în Les Linges de la nuit, din care a vândut un milion de exemplare, mizeria Asistenței Publice, a spitalelor de stat.

Am întâlnit-o pe Madelaine, la Paris în anul 1970, în familia prietenei mele de atunci, Veronique. Ambii părinți ai delicatei blonde făcuseră parte din Rezistență, așa că prietenia cu Madelaine Riffaud a fost un lucru normal. A vrut să mă cunoască, eram un tânăr de dincolo de Cortină, presupus un comunist. Ea s-a gândit că poate nu mă simțeam bine la ”Le Figaro” care era un ziar de dreapta, tribuna academicienilor și dorea să-mi propună să mă mut la L'Humanité. Spre surprinderea ei convingerile mele erau familia, prietenii, țara și Dumnezeu, mai de dreapta decât ideile marxiste.

Personal o consider pe Madelaine Riffaud o mare personalitate, poate varianta franțuzească a italiencei Oriana Fallaci, dar fără puterea ei politică. Să se odihnească în pace !

Ce părere aveţi? Aveţi păreri? Haideţi să profităm, spuneţi ce vă doare, dacă vă doare, la dom.profesor@gmail.com, pentru că timpul este scurt, poate zile, poate săptămâni... mereu timpul nu ajunge, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 7 noiembrie 2024

BERBEC Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesare. Astăzi poţi să-ţi permiţi fantezii uitate, o raită prin magazine şi telenovele lacrimogene, nu se supără nimeni, dar te simţi bine. Climatul astrologic general este favorabil. Dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti nerăbdarea şi elanul, dinamica ta prodigioasă, ei bine, în acest caz ai numai de câştigat. După cum bine ştii „graba strică treaba”!

TAUR Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie. Dar şi o zi optimă pentru orice intuiţie subită. Pe plan profesional este bine să navighezi un pic pe axa timpului, să iei în considerare ultimele luni, sigur, dacă nu au fost toate de vacanţă, şi să decelezi oportunităţile pe care nu le-ai văzut atunci, sau le-ai desconsiderat. După cum spunea un economist, laureat al Premiului Nobel: „...în vremuri de criză, luăm şi de pe jos”!.

GEMENI Astăzi este una dintre puţinele zile în care nu te deranjează nimeni. Ritmul zilnic este posibil să se accelereze mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Nu te lăsa să fii folosit! Climatul astrologic este dinamic, te favorizează în domeniul social să găseşti înţelegerea de care ai atâta nevoie. Trebuie doar să ştii să te opreşti în această cursă către recunoaşterea identităţii proprii. Pe plan mental dai dovadă de o curiozitate de nestăpânit, care, bine direcţionată poate avea valenţe pozitive. „Cunoaşterea este putere!”.

RAC Dacă ai face un efort şi ai ieşi din cochilie, din fortul tău, din defensiva ta permanentă? Astăzi îndrăzneşte, riscă puţin şi poate poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Pe plan sentimental încrederea şi determinare de care eşti capabil sunt atuurile tale majore în jocul dragostei. Îndrăzneala ta, mai ales faţă de un partener mai exitant, poate aduce rezultate.

LEU Pari bine dispus şi gata să fii generos. Oare o să îndrăznească cineva să-ţi ceraă o favoare? Drept pentru care poţi să visezi la o seară în oraş, poate la un film, relaxat şi senin. Pe plan profesional apar noi dezvoltări, noi informaţii îţi atrag atenţia. Dacă lucrezi într-un domeniu de vârf atunci trebuie să iei în serios ultimele date.

FECIOARĂ Manifeşti o abilitate suspectă către comunicare, dar numai către o anumită persoană. Eşti convingător şi irezistibil aşa că poţi să obţii acordul necesar, fie că e vorba de afaceri sau amor. Pe plan sentimental te gândeşti la aspectele practice, materiale ale vieţii tale amoroase. Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Toamna, iată, încă este generoasă, dar, fără să-ţi ceară voie - mai este puţin şi se transformă în iarna cea geroasă!

BALANŢĂ Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Stelele îţi indică să te odihneşti şi să-ţi menajezi sănătatea. Mai multă relaxare, somn suficient, puţină mâncare de calitate, evită alcoolul! Pe plan mental eşti vulnerabilă sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Pe plan profesional nu sunt recomandate călătoriile lungi, delegaţiile, mai ales cu maşina sau autobuzul. Sprijinul il gaseşti tot la familia ta de acasă.

SCORPION O zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese cu mare uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest şi să vezi câţi bani îţi mai trebuie pentru sezonul rece. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează astăzi. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil!

SĂGETĂTOR Eşti cam somnoros şi distrat! O stare plăcută te învăluie şi eşti gata să pleci la Tropic ca să te întinzi la soare. Totuşi, ai serviciu, şef, probleme, rate de plătit - trezeşte-te! Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Atata timp cat Mercur, chiar retrograd, face aspecte bune cu zodia ta, ai o perioadă bunicică şi cu ceva bani din negustorii. Pe plan profesional ziua de astăzi te gaseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la capriciile vremii şi la inccidente!

CAPRICORN Ai abuzat cam mult de energia ta. Pune ambele picioare pe frână, în termeni auto! Azi trebuie să-ţi acorzi o pauză de relaxare, neapărat şi obligatoriu! Însă se profilează o seară plăcută! Este, însă, o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

VĂRSĂTOR Eşti tare obosit, dar te-ai şi distra cât poţi. Vitaminele, mâncarea naturală şi relaxarea te pot ajuta să depăşeşti punctul mort şi să te bucuri în continuare de această toamnă târzie! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate în carieră. Nu te lăsa impresionată de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, încercă acum, astăzi, chiar dacă şansele sunt mici. Nu pierde timpul!

PEŞTI Astăzi, joi, eşti ceva mai neatent, probabil din cauza grijilor. Deşi toate problemele tale din ultimul timp te-au făcut să neglijezi propriul confort, astăzi iţi vei putea îndrepta atitudinea. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.