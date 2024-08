Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 august 2024. La început a fost Astrologia, Astronomia a apărut ca un produs derivat







29 august

Pe 29 august s-au născut Michael Jackson, Bob Beamon, Slobodan Miloşevici, Petre Magdin, Nicolae Dunăreanu.

În calendarul creștin-ortodox este, cu roșu, Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul. Post negru.

Tradiţional, în ”Kalendar” este Crucea Mică, Sf. Ioan de toamnă, Sf. Ioan cap tăiat, Brumariul. „Aduce cu sine o seamă de interdicţii asupra tăiatului fructelor şi legumelor ce au o formă rotundă sau alimentelor ce amintesc de sângele vărsat (vinul roşu, în special)... zi deosebit de periculoasă, ţinută pentru a nu se îmbolnăvi de friguri”. Antoaneta Olteanu, „Calendarele Poporului Român”, 2001, pagina 383.

Se pomeneşte, cu întristare, Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Este post negru. Probabil că vă mai amintiţi din şcoală, de la religie, istoria cu regele Irod, fratele lui Filip şi soţia acestuia Irodiada, pe care o ia Irod. De reproşurile lui Ioan, altfel iubit şi preţuit de Irod, dar duşmănit de regină. De primul strip-tease din istorie făcut de Salomeea, fiica reginei, ca să-i smulgă regelui promisiunea executării lui Ioan. De aducerea Capului Botezătorului pe o tipsie de argint.

Legenda spune că ochii Botezătorului s-au deschis şi capul fără corp a şoptit câteva cuvinte regelui, de nimeni altcineva auzite. Regele a rămas gânditor apoi a plecat din sală. Sfetnicii de taină spun că l-au auzit plângând, dar poate fi doar o părere...

Mel Brooks, în stilul caracteristic al rasei, pentru că numai evreii pot face bancuri bune despre cele sfinte a spus: "nu este bine să-ţi faci duşmancă o femeie care poate s-o pună pe alta mai tânără să se dezbrace!"

De trei ori am fost în Siria, la Damasc, oraşul cel cu şapte porţi şi tot de atâtea ori am fost în Moscheea Omaiazilor unde este un relicvariu, din bronz, care se spune că ascunde Capul Botezătorului. În Islam Ioan Botezătorul este un Profet ca şi Domnul Nostru Iisus Hristos.

Mă tem că flacăra războiului a mistuit nepreţuitele covoare persane de acolo, şi au distrus şi relicvele creştine. La Damasc m-am simţit la fel de bine ca în Teheran, sau în pădurile Virginiei, sau la Paris. Oare de ce nu poate să fie pacea promisă, cea de o mie de ani?

Începe Postul Negru care ţine până la Înălţarea Crucii, 14 septembrie. Postitorii îşi mântuiesc sufletul de cele mai mari păcate din viaţă, omucideri de oameni şi de prunci născuţi sau lepădarea celor nenăscuţi, aprinderi, furturi cu ucidere, lăsarea familiei fără căpătâi. Mâncarea de post nu trebuie tăiată, ci doar frântă de mâna postitorului. Nimeni altcineva nu trebuie să atingă mâncarea de post: numai apă neîncepută şi turtă coaptă pe cărbuni. Idem, pagina 384.

Iluzii de ţărani... niciun păcat mare, capital, nu este iertat, mai ales omuciderea, care este păcat împotriva lui Dumnezeu Tatăl şi nesocotirea poruncilor Fiului. Dar, omul greşeşte...

Nici iertarea Bisericii, ridicolele indulgenţe, sau daruri şi ridicări de lăcaşuri sfinte nu aduc iertarea păcatului omuciderii. Dacă doriţi să vă obţineţi iertarea parțială a cerului şi a oamenilor, împărţiţi toată averea la săraci necunoscuţi şi apucaţi-o pe calea călugăriei!

Doamnelor și domnilor, astăzi îl pomenim pe Michael Jackson, au trecut destui ani de la moartea lui. Nu mi-a plăcut, cât a trăit, nu am ascultat niciodată muzica lui, nicio bucată întreagă, sau un video. Negrul care voia să devină alb, omul care voia să devină zeu! Ce patetic, ce mahala de negri! Dar exemplul lui de prost gust, sfidarea împinsă dincolo de limite, toate atitudinile lui excentrice şi bizare au avut rolul lor în lumea aceasta. Probabil că acum râde de noi, dacă drăcușorii i-au mai lăsat mutrişoara chirurgicală de Mozart-copil şi mai are cu ce să râdă!

Michael Jackson a fost un geniu! Filosofic, nu mă refer la muzică. Prin toată viaţa și muzica lui a demonstrat animalitatea acestei lumi, prostia şi lipsa de discernămînt a marii majorităţi. Ia gândiţi-vă, puţin! Mie, acum, îmi lipseşte, ca termen negativ de comparație! Muzica lui, rudimentară, dansul lui tribal, tobele africane, ritmul care înlocuia melodia, muzica simplă care îmbia la sex și violență - muzica a fost repede uitată, ca orice lucru fără valoare, o modă trecătoare, o efemeridă în consumismul accelerat. A fost ajutat de o întreagă echipă de PR care l-a pus să cânte pentru pace și înțelegere globală. Dar, din sutană i se vedeau codița și cornițele!

În altă ordine de idei, vedeţi, şoferii noştri de automobile şi camioane nu sunt obişnuiţi cu prezenţa motocicliştilor. Tot în general, cu tot respectul şi fără să se supere nimeni, românii, statistic vorbind, nu prea sunt dotaţi pentru condus. Nici statul, nici măcar maşina! Nu au o vedere panoramică, nu anticipează, nu corelează spaţiul cu timpul de frânare şi viteza, sunt neatenţi şi beau, beau alcool, în continuare, la volan! De aceea e un masacru pe şoselele noastre! Nu trebuie asprite pedepsele, ci doar aplicate cele prezente! Sigur, mai sunt şi excepţii: dacă vezi un Logan venind cu 40 la oră şi înăuntru sunt un ginere şi-o mireasă, doar nu o să le pui alcoolmetrul. Evident că au băut așa că le indici cel mai apropiat hotel!

Asta nu înseamnă că în România nu sunt câţiva băieţi foarte buni, apţi pentru cursele de formulă. Bunul meu prieten, Radu Grozea, care m-a părăsit fără să-mi ceară voie, plecând într-o lume unde pistele de alergări sunt din pulbere de stele, ca "om liber şi de bune moravuri" ei bine, fostul director din TVR şi marele om de automobilism, matematicianul de excepţie, îmi spunea că un pilot de formulă nu se naşte în trafic! Avea dreptate bunul meu prieten...

Din nou, problema sportului, a sportului fiecăruia dintre noi! Nu mă interesează echipe de celeşti, sau de zei, recordurile uneia, sunt afaceri, este o industrie, sunt pariuri, e vorba de parale multe, eu vreau să facă sport, mişcare, fiecare dintre noi! Numai aşa ne putem păstra sănătatea ameninţată din toate părţile!

Cred că este o problemă naţională, poate chiar una de securitate naţională. Domnilor politicieni, cine vreţi să apere ţara asta, sau să producă ceva, sau să facă copii - nişte graşi cu doza de băutură în mână?

Nu este nimic discriminatoriu şi eu sunt acum un gras, dar numai după ce am renunţat de câţiva ani, de fapt, mai mulți ani, la sport! Şi mă simt al dracului de rău... Doamne, iartă-mă, nu vreau să se simtă şi alţii!

Dar astăzi revenim la marea mea pasiune, astrologia. Mă voi referi un pic la istoria astrologiei. Se fac greșeli, în presă, cu siguranță, din neștiință. Nimeni nu mai are timp să studieze ceva de plăcere, cum ar fi istoria astrologiei, ci toată lumea este înregimentată în maratonul pentru câștigarea banilor. Nici eu nu am studiat istoria astrologiei de plăcere, ci era un curs de trei semestre la școală, la Madrasse Omar Khayyam. Iar profesor era un neamț al dracului, Doamne iartă-mă, ca un gestapovist, nu-ți ierta nicio greșeală!

O să trec, zâmbind, peste originile divine tradiționale ale astrologiei. Le-am tot spus!

Există o părere greșită, larg răspândită în public și susținută de savanți și oameni de știință: ”Astrologia este fata nebună a unei doamne onorabile, astronomia!” Adică se pune căruța înaintea cailor, astronomia, înaintea astrologiei. Vorba asta proastă nu a fost spusă de Bailly, de Voltaire, de Newton, nici măcar de... Stalin! Cineva a avut timp de pierdut și a urmărit pe firul timpului această afirmație atribuită atâtor oameni celebri, care, vai, nu a spus-o nimeni, niciodată.

Prima dată a fost menționată într-un articol despre eclipsele de soare în numărul din 15 septembrie 1878 al prestigiosului ”London Times”. Articol semnat de un anume John Smith, evident, nume de redacție. ”Fake News”.

Nu o să mai dau citate și trimiteri la cărți, ar trebui să scot prea multe cărți din bibliotecă. Dar tot o să vă spun despre o carte. Modestă, broșată, cenușie: ”La început a fost Sumerul” scrisă de marele savant Vojtech Zamarovský, o carte in quarto de 272 de pagini, apărută la Editura Albatros în anul 1981.

M-am răzgândit, tot o să vă dau un citat din carte, de la pagina 158.

”Cerul și pământul erau, în concepția sumerienilor, legate fatal; ceea ce se petrecea pe pământ era numai o reflectare a ceea ce se întâmpla în cer, iar oamenii și orașele puteau să-și afle soarta din stele, uneori chiar anticipând. Astfel bolta înstelată reprezenta în ochii sumerienilor o carte mare scrisă cu litere de stele, în care savanții puteau citi destinul întregului ținut și al fiecărui individ în parte. O lume macro-microscopică. Astfel a luat naștere astrologia, adică știința de a prezice evenimentele viitoare din mișcarea stelelor. De la religia sumeriană, trecând prin astrologie, am ajuns din nou pe un tărâm mai real, la realizările sumerienilor în sfera științelor naturale. Cunoștiințele astronomice constituiau de cele mai multe ori numai un produs derivat al prezicerii din stele”.

Această afirmație despre întîietatea astrologiei făcute în era dictaturii comunismului. În timpul supremației impuse a ateismului și a concepției masterialist-științifice despre lume cred că este suficientă. Mai am multe alte surse, dacă trebuie...

De exemplu, Sir Max Mallowan, cel de al doilea soț al Agathei Christie, un eminent arheolog, un distins sumerolog, scria: ”... acum mai mult de cinci mii cinci sute de ani, poate chiar șase mii de ani, astrologia era, în Sumer, cea mai avansată știință și religia îmbrățișată de toată lumea. Soarele, Luna, planetele, simbolizau zeii cei atotputernici, iar astrologia oferea interpretarea voinței lor. Akkadienii credeau că planetele sunt ochii zeilor. Stelele care nu clipesc niciodată și privesc mereu la muritori ca să-i supravegheze dacă sunt supuși și ascultători.”

Mult timp regele, împăratul, oamenii, în general, erau interesați doar de aspectul pragmatic, social, al Astrologiei, de la care așteptau soluții și preziceri pentru problemele lor, prezente sau viitoare. Nu îi interesau absolut deloc ce distanță este de la Pământ la Soare, descrieri și date cu care s-a ocupat mult mai târziu, Astronomia.

Astrologia și Astronomia, de fapt, au fost amestecate până în secolul XVI. Despărțirea lor a fost făcută prin suprimarea catedrelor de astrologie din toate universitățile europene, pe la sfârșitul secolului, sub influența raționalismului științific al Renașterii. Și, înlocuită cu astronomia. Atunci au fost desființate și catedrele de alchimie și homeopatie în favoarea științelor exacte, chimia și farmacia. De fapt, gurile rele spun că a fost o mișcare generală antisemită, din întâmplare, sau pentru că erau deștepți și erudiți, șefii catedrelor respective erau, mai peste tot în Europa, evrei!

Să respingi astrologia catalogând-o ca fiind doar o păcăleală de șarlatani dovedește prostie și ignoranță. Cu toate că dacă mă uit la televizor, le cam dau dreptate celor care denigrează astrologia. Îmi vine și mie, ca lui Goebbels, sau Göring, mereu îi încurc, să trag cu pistolul. Nu, Doamne ferește, de altceva, decât să fac zgomot ca să nu mai aud inepțiile debitate de ”astroloagele” de pe micul ecran. Una a depășit cu mult măsura obișnuită de prostie spunând că Luna este retrogradă. Bun, unele sunt sexy, așa că vă puteți uita, mute.

Am întrebat, mai demult, pe un proprietar de multe televiziuni de ce o ține pe icsuleasca, care este de o prostie cosmică. Boierule, mi-a răspuns, nu toți sunt dăștepți ca și clienții tăi, regi, președinți, bogătani. Marea majoritate este la fel de proastă ca și icsuleasca. Se înțeleg bine, proasta spune prostii proastelor, are o audiență uriașă!

Cu acesată mentalitate nu m-am împăcat, este unul dintre motivele pentru care m-am pustnicit. Să oferi în mod voluntar, premeditat, ceva de proată calitate publicului, numai pentru că ai impresia că publicul este prost și consumă orice! Astrologia este doar o mică parte, un exemplu, până la urmă comic, dar toată viața domniilor voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți este guvernată de aceste principii. Vi se oferă nimicuri, calitate inferioară, prostii, pentru că ”cineva” a hotărât că sunteți proști și asta meritați!

Aș vrea să ridic, să declanșez revoluția autentică, să pun un pic lucrurile la punct. În decursul timpului am fost cel care am formulat, primul, multe concepte. Fără o ordine anume, mi-aduc aminte acum de ”mișcarea de rezistență” pe care am formulat-o pe când aveam emisiuni zilnice la două tv, acum vreo zece ani. Și multe altele, dar o să povestesc altădată, cu mare plăcere, deja imbecilii se uită la ceea ce am scris despre familia mea și despre întâmplările din viața mea ca la un dragon ce scoate flăcări pe nări! Dacă nu îmi fură ceea ce am scris, cum s-a întâmplat cu ”Masa de Crăciun din anul 1937” a bunicilor mei. Este familia mea, viața mea, întâmplări prin care am trecut, istoria alor mei, de care sunt mândru! Și cu multă plăcere o să vă mai povestesc din amintirile mele, după cum mulți dintre domniile voastre solicitați.

Acum, să recapitulăm, istoric, a fost mai întâi astrologia, astronomia a apărut ca un produs derivat. Mâine o să trecem la altceva, poate din nou despre astrologie, să vedem ce mai aduce pisica, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC În general eşti un artizan al gloriei altora, care ocupă un postament nemeritat. Iar ţie iti ramân migrenele, spatele rupt şi portofelul gol. Astăzi rupe tradiţia, refuză să mai fii folosit! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. Apare un aspect malefic, o cuadratura, de fapt sunt mai multe. Dar doar una interesează în special zodia ta. Dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Fa un tur de telefoane pe la prieteni şi nu numai. Tine-ti prietenii aproape si potenţialii ostili şi mai aproape! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul!

GEMENI În dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental, sau te poţi bucura de un avantaj. Atenţie la neatenţie, mai ales mai pe seară, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă. Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

RAC Trebuie să lucrezi ceva în plus pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Astăzi trebuie să te interesezi de perfecţionări, de studii suplimentare. În criză, dosarul contează! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata ziua, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iţi fac nici o placere… Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte in analiza atentă a descrierii faptelor!

LEU Eşti pe drumul cel bun! Înlături din calea ta obstacolele, în special propriile limite. Munceşti, te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te al activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La figurat...

FECIOARĂ Aspectele iti indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele par importante. Zvonurile circula repede si deformate. Nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iţi pasă de mutrele lor lungi, şi lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Multă prudenţă, mai ales în afaceri sau la telefon. După mijlocul zilei totul pare că este echilibrat – profită din plin! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv şi intelectul la negativ trebuie să te laşi animat de sentimente dulci şi plăcute. Lasă războiul pe mâine! Sau mai bine pe altă dată...

BALANŢĂ Intrigile, bârfele, le laşi astăzi celor care nu au de lucru! Eşti foarte ocupat şi nu ai timp de frivolităţi. Se apropie nişte termene autoimpuse şi eşti întârziat, în criză de timp! Vei primi un semn de viaţă mult aşteptat de la o persoană dragă, care însă te-a dezamăgit în trecutul apropiat. Nu lăsa orgoliul să intervină, ascultă-ţi intuiţia, a greşi este omeneşte. Pe seară vei avea de ales: fie să onorezi o invitaţie la o cafea şi un pahar de vorbă, fie să încerci să pui ordine în treburile restante de pe acasă. Un sfat: dacă treburile au putut fi amânate, înseamnă că nu sunt aşa de importante, aşa că profită de şansele unicat!

SCORPION Treci printr-o perioadă puţin mai dificilă, obositoare, cu toate pe capul tău! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat, ca să-ţi fie de ajutor! Astăzi astrele avantajează domeniul decizional: vei lua hotărâri de viaţă mult mai uşor decât de obicei. Profită de acest lucru şi schimbă-ţi stilul conflictual care îţi domină atât relaţiile de lucru, cât şi cele sociale. Nu este nimic mai satisfăcător decât să faci pace cu tine însuţi şi cu cei din jur! Totodată, mare grijă la stresul acumulat. Puţin sport, în special înotul, te poate ajuta să îţi descarci energia negativă.

SĂGETĂTOR Prea multe discuţii, prea multe dezbateri, vorbe multe pentru un amănunt. Tragi concluzia că Napoleon avea dreptate: dacă voia să realizeze ceva, numea un general, dacă nu voia - o comisie! Atât în relaţiile sociale, cât şi în cele profesionale sau de afaceri, evită, însă, să ai de a face cu Balanţele, semn de aer, care, astăzi, te vor da peste cap, vrând-nevrând. După-amiază, un Rac te va amuza copios cu viziunile sale despre viaţă, complet diferite de ale tale. Încearcă, totuşi, să nu intri într-o dispută ideologică, nu uita că fiecare are dreptul la propria sa opinie. Este o ţară liberă! Oare?

CAPRICORN Ai ceva de reproşat partenerului, unei persoane apropiate. Încercă să comunici indirect nemulţumirea ta, fără să fie un reproş. Dacă înţelege, o să-ţi aprecieze delicateţea! Dacă nu... Cu toate acestea, ar fi bine să-ţi dai jos de pe ochi vălul orgoliului şi al maniei persecuţiei şi să ai mai multă încredere în oameni. În a doua parte a zilei vei primi o ofertă care nu-ţi va părea tentantă la prima vedere, însă îţi poate deschide multe uşi. Nu refuza nimic, înainte să cântăreşti cu atenţie ce oportunităţi indirecte îţi poate aduce!

VĂRSĂTOR Te pui pe treabă, acţionezi, dar încă cu prudenţă, tatonând atent reacţiile. Te aştepţi la rezultate rapide, dar conjunctura te avertizează să ai răbdare, Roma nu s-a construit într-o zi! Mai multă grijă la investiţiile pecuniare. Ai grijă pe ce iţi cheltuieşti banii, astăzi ai tendinţa de a realiza achiziţii nefolositoare, pe care le vei regreta până la următorul salariu. Totodată, fii mai zgârcit cu sfaturile adresate persoanelor pe care nu le cunoşti foarte bine, poţi fi ţinut răspunzător pentru eşecuri care nu îţi aparţin!

PEŞTI Chiar dacă ai dreptate şi spui numai adevărul, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci deplasate despre colegii sau prietenii tăi. Trebuie să-ţi ţii gura şi să fii elegant în exprimare! Bârfele nu au folosit niciodată nimănui, îţi vor face numai deservicii. În mod paradoxal, în a doua parte a zilei tu vei fi cel despre care se va vorbi vrute şi nevrute, atât adevăruri şi neadevăruri. Va trebui să dai dovadă de mult tact şi diplomaţie pentru a ieşi cu reputaţia nepătată dintr-o situaţie provocată, parţial, chiar de tine!