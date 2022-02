HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 7 februarie 2022. Urme pe zăpadă într-o iarnă fără zăpadă

7 februarie

Pe 7 februarie s-au născut Charles Dickens, Thomas More, Juliette Greco, Dieter Bohlen, Dan Hăulică, Dinicu Golescu, Ion Acsan, Teoctist.

Pe 7 februarie sunt Sfinţii Partenie din Lampasc şi Luca din Elada Din nou o zi de muncă în calendarul poporului român.

Doamnelor și domnilor, pentru că este luni, începutul săptămânii de lucru, o să vă povestesc o poveste adevărată. Poate este lungă, dar este interesantă, pentru cine vrea să-şi antreneze intuiția creativă.

S-a întâmplat acum exact, dar exact, 168 de ani, tot pe 7 februarie. O enigmă adevărată, care şi astăzi mai rezistă, nu s-a găsit, până acum, nicio explicaţie valabilă! Eu am o explicaţie, pe care o păstrez pentru cartea pe care nu o s-o scriu niciodată! Dar domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, puteţi să găsiţi o explicaţie? Dacă da, scrieți-mi!

S-a întâmplat acum, repet, exact 168 de ani, în Sudul Angliei. Este vorba de celebra enigmă a „Urmelor Diavolului”! Am mai scris desprea ea, dar repetiția este mama învățăturii.

În noaptea de 7 februarie 1855 a nins abundent în provincia Devonshire, din sudul Angliei; fulgii de zăpadă au început să cadă în jurul orei opt seara şi s-au oprit puţin după miezul nopţii. În ziua următore, 8 februarie, la ora şase dimineaţa, un brutar pe nume Henry Pilk iese din casa sa din orăşelul Topsham, ca să coaca pîinea, brioşele şi cornurile pentru micul dejun. Brutarul admiră curtea, acoperită de o pătură scînteietore şi pură de zăpadă, fără absolut nici o urmă.

Totuşi, prima impresie a brutarului este falsă; în curtea casei sale sunt urme pe zăpadă, care încep din dreptul gardului de lemn înalt de doi metri, se apropie de brutărie şi apoi se pierd din nou în dreptul gardului. Ar părea că sunt urmele unor mici potcoave, sau copite. „Un poney” , se gîndeşte Pilk, dar apoi este surprins de faptul că fiecare dintre micile copite este strict pe aceiaşi linie. Brutarul pune, însă, datoria înaintea curiozităţii şi pleacă la cuptorul său. Vinde pîinea și brioșele pentru micul dejun şi discută cu clienţii şi vecinii săi despre ciudatele urme pe care le-a văzut.

Englezii au o mare înclinaţie către vînătoare şi explorare, iar cei din Topsham nu fac excepţie. Aşa încît în mai putin de o oră, în curtea brutăriei se strîng mai mulţi oameni, dornici să descopere misterioasele urme. Nu lispsesc nici primarul, nici poliţaiul. Grupul îl include şi pe Albert Brailford, învăţătorul din localitate, o persoană de o integritate absolută şi care a depus ulterior la Royal Society (Royal Society of London for the Promotion of Natural Knowledge) un raport, o mărturie scrisă şi parafată de vreo treizeci de martori, despre toată întîmplarea.

Se constată că urmele au forma unor potcoave, sunt lungi de zece centimetri şi late de şase centimetri, cu o lăţime, uniformă de trei centimetri pe toată circumferinţa potcoavei ; distanţa dintre două urme era strict şi constant de 8 inci, adică vreo 20 de centimetri şi erau strict dispuse pe aceiaşi linie. Urmele se continuau şi în afara brutăriei. Spre surprinderea crescîndă a grupului care se mărea la fiecare moment cu noi membri, mai toate casele din Topsham aveau în curţi sau grădini urmele cele misterioase. Se părea că nici un obstacol nu le putea opri. Cînd grupul ajunge însă în faţa unui zid din piatră înalt de patru metri, strigătele şi glumele încetează brusc. Urmele treceau prin zid, apărînd de o parte şi de alta al peretelui de piatră, iar zăpada de pe creastă era absolut intactă. Grupul începe să murmure: numai Diavolul însuşi putea face asemenea ispravă! Şi apoi, nu Diavolul are copite?!

Detaşamentul se risipeşte imediat, dar spre lauda spiritului de aventură britanic, se reface peste un sfert de oră, de data asta compus aproape exclusiv din bărbaţi înarmaţi pînă în dinţi şi gata să facă faţă oricărei situaţii. Rezulta, după ce grupul cotrobăie tot oraşul, că urmele duceau într-o singură direcţie, dar nu treceau niciodată de două ori prin acelaşi punct, abătîndu-se în stînga sau în dreapta ca şi cum creatura ar fi fost curioasă să vadă diferitele puncte ale localităţii. În timp ce locuitorii din Topsham încep urmărirea peste cîmpuri şi prin grădini, alte comunităţi descoperă urme similare. Vin veşti din Torquay, Newton, Teignmouth, Luscombe, Dawlish, Powderham, Totnes şi din încă alte multe localităţi.

În seara zilei de 8 februarie 1855, punînd cap la cap informaţiile, apare concluzia incredibilă că o făptură sau un grup de făpturi necunoscute, călcînd pe un fel de copite, a lăsat ciudatele urme pe fantastica lungime de 97 de mile terestre, avînd ca limită nord oraşul Topsham şi ajungînd în cel mai sudic punct la Totnes. Urmele se găseau peste tot, pe străzi, prin curţi, pe acoperişuri, pe cîmp, prin grădini. Extraordinar este faptul că nici un obstacol nu întrerupea şirul liniar al urmelor pe zăpadă. La Mamhead, medicul local, pe nume Benson, care de asemenea a făcut un raport scris căte Royal Society, urmărind urmele, constată că apar de o parte şi de alta a unei căpiţe de fîn înalte de şase metri, complet îmbrăcată în zăpadă. Nu erau semne că cidata făptură ar fi trecut prin, pe sub, sau călcînd peste căpiţă. Totuşi, urmele erau acolo, clare, pe zăpada imaculată, ca şi cînd făptura ar fi devenit brusc imaterială la trecerea prin căpiţă, sau ar fi făcut un pas uriaş. Ceea ce surprindea era regularitatea strictă a urmelor, fiecare pas măsura fix 20 de centimetri. Fiinţa respectivă, dacă a fost vorba de o fiinţă, nu se grăbise, nu sărise, nu se oprise, nu se împiedicase niciodată pe parcursul celor aprope o sută de mile ale urmelor.

În plin cîmp, doi esquires, mici proprietari de pământuri şi reputaţi vînători, urmăresc urmele cu îndemînare, ţinînd la îndemînă carabinele Express cu două focuri. Brusc şirul copitelor dispare ca să reapară jumătate de milă mai departe pe acoperişul unei ferme singuratice. Cei doi vînători se uită unul la altul „prietene, astfel de vînat nu am mai urmărit noi niciodată”, îşi freaca a mirare bărbiile şi se întorc acasă uitîndu-se cu mare atenţie în toate părţile. „Brusc, din vînători am devenit vînat – am simţit că urmele acelea reprezentau o forţă care depăşea înţelegerea” – aveau să declare mai tîrziu cei doi boieraşi din Devonshire.

Între Powderham şi Lympstone este estuarul rîului Exe, larg de două mile, cam trei kilometri şi jumătate, care, la acea dată nu era îngheţat. Urmele misterioase duc pe ţărmul de vest al estuarului, dispar la limita apei, ca să apară din nou pe malul estic, urmînd strict aceiaşi direcţie, de la Topsham la Totnes. Creatura pare să fi înotat sau sa fi zburat peste întinderea de apă. Acelaşi lucru se repetă la estuarul Teignmouth, şase mile mai la sud, unde de asemenea urmele dispar în apă ca să apară, ca pe aţă, pe malul opus.

Echipele înarmate urmăresc şirul copitelor fără dificultate; după cum afirmă vînătorii şi fermierii care le-au văzut – urmele nu puteau fi confundate cu alte semne lăsate pe zăpadă de animale sau păsări, fiind absolut diferite, ciudate şi străine. În timpul căutării din ziua de 8 februarie cel puţin o persoană era să plătescă cu viaţa vînătorea Diavolului. De exemplu, în satul Woodbury trăia Daniel Plumer, cunoscut ca Daft Danny, idiotul inofensiv al satului. Obişnuia să se îmbrace în zdrenţe de piele şi fulgi de pasăre, ba uneori chiar cu aripi întregi de păsări. Sătenii îl priveu cu simpatie şi pentru că era inofensiv îl lăsau să sară şi să chiuie. Cei 30 de orăşeni înarmaţi din Topsham nu ştiau acest lucru. Urmărind semnele pe zăpadă au dat peste Daft Danny care tocmai răcnea ca un tigru şi ţopăia ca un păun. Primul lucru care l-au făcut cei plecaţi în căutarea Diavolului a fost să pună puştile la ochi şi să tragă în făptura alcătuită din pene şi piele care zburătăcea în faţa lor. Din fericire niciunul dintre faimoşii vînători nu şi-a atins ţinta, iar pînă să tragă a doua oară a apărut magistratul local Bartholomew, care a lămurit lucrurile, şi bineînţeles, a alcătuit un raport scris al întîmplării. Pe seară tot parcursul amintit era bătut de grupuri de oameni înarmaţi, de ştafete călare şi de poliţişti care încercau să pună ordine în debandada generală. S-au înregistrat mai multe reclamaţii pentru încălcarea proprietăţii, dar au fost retrase după ce şefii echipelor respective şi-au cerut scuze proprietarilor, adăugănd, ca şi cînd ar fi fost vorba de un caz de forţă majoră: „era pe cînd oamenii au pornit să-l urmărească şi să-l vîneze pe Diavol !”.

Apar şi primele poveşti de vânători şi zvonuri gogonate. O echipă din Luscombe, formată mai ales din tineri, jura că a văzut urmele lucind cu o lumină ca de tăciune aprins. Alţii spuneau cu convingere că au auzit rîsete diabolice rostogolindu-se peste cîmpiile înzăpezite. Iar unii erau absolut siguri că au văzut o umbră uriaşă, cu două coarne, peste vechiul castel de la Powderham. Dacă în timpul zilei ideea că Diavolul mărşăluise o sută de mile în cîteva ore putea fi acceptată ca o ipoteză de lucru, de vânătoare, nu la fel de simple pareau lucrurile la căderea nopţii. Oamenii s-au baricadat în case, aprinzînd cît mai multe lumini şi pîndind de la ferestre, cu armele în mîini, orice mişcare suspectă. Pe străzi şi drumuri patrulau două companii de soldaţi din garnizoana de la Exeter. Zadarnic însă, fenomenul nu se mai repetă, nimic nu tulbură liniştea nopţii. Este de prisos să menţionăm că toate patrulele militarilor nu au dat de nimic. A fost o noapte caldă şi înstelată, cum sunt multe în gloriosul Devonshire. În ziua următoare, 9 februarie, zăpada era pe cale să se topescă, iar urmele nu se mai cunoşteau.

Ce făptură, ce creatură a lăsat acele urme? Ce atribute avea pentru a depăşi obstacolele în felul în care a făcut-o? Cu ce scop? Bune întrebări! La inceput, numai cei din Devon îşi puneau întrebări. În scurt timp, toată Marea Britanie, ca apoi să devină o enigmă mondială. Presa, după ce verifică bine informaţiile, prezintă faptele, furnizînd şi unele explicaţii. Apar articole la 16 februarie în prestigiosul ” TheTimes„, la 29 februarie în „Brighton Guardian„; la la 24 februarie, 3 şi 10 martie apare subiectul urmelor pe zăpadă în „Illustrated London News„. Din nou apare un articol, la 6 martie în „The Times„. Ştirile sunt reluate peste ocean şi pe continent. Se publică sute de articole pe tema urmelor Diavolului, se scriu zeci de cărţi. Se poartă o corespondenţă uriaşă, majoritatea fiind îndreptată către ziarele în cauză dar şi către „Royal Society”.

Reiese că urmele de copite pe zăpadă din Sudul Angliei nu sunt unice. Acelaşi tip de copite liniare sunt descrise de navigatorul islandez Bjom Heriolfson, care le-a observat pe coasta Labradorului în anul 1001; el botează animalul care a făcut acele urme pe zăpadă „unipod”, dar arată că nu a văzut niciunul. Un faimos explorator polar, Sir James Ross, descoperă urme liniare de copite pe zăpada îndepărtatei şi inospitalierei insule Kerguelen, în Antarctica, în luna mai a anului 1840; pe insulă nu exista nicio formă de viaţă. Un naturalist rus afirma că asemenea urme ciudate se întîlnesc extrem de rar în Galiţia, fiind considerate de loclanici (ca şi de cei din Devon) ca aparţinînd Diavolului. Cine întîlneşte astfel de urme, îşi face repede trei cruci şi se duce pe drumul cel mai scurt la biserică, avînd mare grijă să nu treacă peste şirul urmelor.

De-a lungul celor aproape, fix, o sută şasezeici și opt de ani care ne despart de întîmplare, s-a încercat , mereu şi mereu, să se dea o explicaţie urmelor pe zăpadă din Devonshire. Zoologii, naturaliştii şi biologii s-au înverşunat, de-a lungul anilor să furnizeze o explicaţie ştiinţifică plauzibilă. Că urmele ar fi fost ale unui poney sau măgar – această posibilitate a fost îndepărtată încă de la început, deoarece nici un animal sau pasăre, nici un biped sau patruped, nu lasă urme strict dispuse pe aceiaşi dreaptă. De altfel nici forma sau mărimea pasului nu corespunde nici unui animal cunoscut. Apoi s-a avansat explicaţia că urmele ar fi putut fi făcute de o pasăre – o lebădă, de exemplu cu o malformaţie la labele picioarelor. Partizanii acestei teorii au renunţat însă repede la ea cînd s-a adus în discuţie faptul că o lebădă nu merge pe jos 100 de mile, cînd poate foarte bine … să zboare! S-a mai spus că putea fi vorba de un stol întreg de gîşte sau lebede. Oricum lîngă urmele pe zăpadă nu s-a găsit niciodată un fulg sau o pană şi pînă la urmă semnele de copită sunt foarte departe de cele lăsate de lăbuţele palmate ale lebedelor sau ale gîştelor. Zoologii au ţinut cu tot dinadinsul să facă ca urmele de copite din Devonshire să aparţină, fie unui iepure ciudat, fie unui comun şoricel de pădure gigant. Aceste animale lasă, într-adevăr, urme liniare cînd ţopăie prin zăpada proaspătă. În anumite condiţii, săritura unui şoricel de pădure, foarte mare, cînd zăpada este în curs de topire, poate lăsa urme care amintesc de copitele din Devonshire. Reputatul zoolog care a propus această soluţie a pierdut însă, din vedere, că un şoricel nu poate traversa un estuar lat de peste trei kilometri sau trece printr-un zid de cărămidă.

Pe de altă parte, fermierii şi vănătorii din Devonshire, cărora li s-au alăturat naturalişti şi ofiţeri, văzuseră cu siguranţă nenumărate urme lăsate prin zăpadă de şoricei şi iepuri. Este greu de crezut că puteau confunda şirul de copite cu nişte banale urme lăsate de rozătoare, fiind ca toţi englezii de la ţară, oameni familiarizaţi cu tainele naturii şi mari amatori de vînătoare. Un cangur, ba nu, un dromader scăpat de la circ, cîţiva pinguini scandalagii, o focă ciudată, o zebră, sau un struţ şchiop – au fost alte propuneri zoologice pentru rezolvarea ştiinţifică a urmelor Diavolului.

În ultimii ani, amatorii de SF cu orice preţ au făcut din „unipod” o sondă extraterestră. Obiectul fabricat de o civilizaţie mult superioră tehnologic este trimis pe Terra periodic ca să înregistreze progresele omenirii şi să se constate dacă s-a atins baremul pentru a fi primită în „Marele Cerc” un fel de UE, ONU şi NATO galactic. Sonda spaţială respectivă este prevăzută cu o şenilă unică şi un motor gravitaţional sau antigravitaţional care îi permite să facă toate giumbuşlucurile arătate în întîmplarea din secolul XIX. O întrebare de bun simţ, ca de exemplu: da‘ de ce mai are nevoie de şenilă, dacă are motor antigravitaţional, a fost îndepărtată ca o muscă supărătoare de amatorii de extratereştrii: da‘ de unde ştii tu cum construiesc „ei” şi la ce foloseşte sonda extratereştrilor? Clar!

Nu mi-a fost prea clar ce căuta sonda omuleţilor verzi prin Antarctica, decît doar dacă nu voia să constate rezultate negative ale integrării pămîntenilor în Galaxie. Adică, uite dom’le aştia nu au făcut nimica cu banchiza, în timp ce noi ne-am mai depărtat de ei cu trei milioane de ani lumină. Dacă o ţin tot aşa, nu o să-i primim niciodată în Marele Cerc! Mare pagubă, ştim noi alte „cercuri” în care am fost băgaţi de nu mai avem aer!

Dacă totul nu a fost decît o imensă glumă ?! ”Fake news” păcaleală turistică de secol XIX? Am văzut pe „Discovery” că cercurile din holdele de cereale, s-au dovedit a fi opera a doi bătrînei puşi pe şotii şi nu locurile de aterizare ale OZN-urilor sau încercări de comunicare ale cine ştie cărei civilizaţii extraterestre.

Dar, dacă, a fost, totuşi… Diavolul?! Doamne, iartă-mă, în oraș divolul apare în multe ipostaze: bani, mărfuri scumpe, bijuterii de aur, femei frumoase, politicieni, ecologiști, afaceriști care îți propun afacerea secolului care o să te umple de bani etc etc. În pustnicia mea nu are pe cine să trimită, așa că vine în persoană. Dar nu a nins aici, în Prahova submontană, lângă Castrul roman Fulmen și Rumi Dava, ca să-i văd urmele… dar poate ninge mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 7 februarie 2022

BERBEC Aspectele planetare favorizează cumpărăturile de completare după consumul din weekend, este doar luni! Evită halele pline de mărfuri dubioase şi de mâncare fără gust şi caută magazinele producătorilor români. Familia şi prietenii te sfătuiesc, ascultă şi foloseşte cu inteligenţă informaţiile date. Cine se trezeşte de dimineaţă aceluia îi este foarte somn. Asta este toata filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele începand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie.

TAUR Astăzi ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează ideile, perfecţionează-le şi pune-le în aplicare după program, dacă este vorba despre distracţii! Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici, să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi nesiguranţa dată de un efort îndelungat. Evită să mai aprinzi ţigaretă, după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Sigur, dacă fumezi. Seara plăcută şi relaxantă.

GEMENI În această zi de luni nu te pierde în amănunte şi nu fugi după doi iepuri deodată! Eşti uşor de ofensat şi vulnerabil la ironii, altele decât ale tale! Nu pleca la drum lung, odihneşte-te! Nu promite nimic, nu poţi să ajungi în două locuri în acelaşi timp. Trebuie să te zoreşti ca să recuperezi timpul pierdut. Trebuie, de asemenea, neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare.

RAC Nu e uşor să iei decizii în acestă primă zi de lucru a săptămânii. Mai ales când orice hotărâre ai lua, nu schimbă problema. Eşti într-un cerc vicios! Nu forţa, aşteaptă să treacă timpul. Timpul rezolvă totul! Nu trebuie să exagerezi, dar nici să treci cu vederea. În general, continuă perseverent pe drumul actual! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Raci este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă.

LEU Mizezi pe fantezie şi imaginaţie, ceea ce aduce o nuanţă tinerească. Cei din jur sunt surprinşi, dar apreciază schimbarea! Profită şi fă-le program de distarcție, mai pe seară. Programul tău! O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

FECIOARA Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă ziua. Evident, exagerezi, ei ştiu foarte bine să se ocupe de interesele lor. Oferă ajutor numai dacă este cerut, fii cumpătat! O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice prostii considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate. Marile personalităţi s-au ilustrat cu fraze scurte devenite celebre. „Vechea Gardă moare, dar nu se predă!”. Ba bine că nu, s-a predat! Aşa că o să găseşti şi tu ceva de zis ca şi căpitanul Titanicului. Ce a zis nu se ştie, că nimeni din jurul lui nu a supravieţuit. Nici el. Bun căpitan!

BALANŢA Conjunctura stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Un Leu sau o Leoiacă te poate ajuta foarte mult. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

SCORPION În această zi de luni fugi de rutină, de programul obişnuit, de locurile comune. Conjunctura arată că ai nevoie de noutăţi, de lucruri noi, de surprize plăcute, de emoţii noi – de o schimbare! În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata ta rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau din prostie. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, nu primi nicio provocare, mai bine relaxează-te, odihneşte-te. Ai mare nevoie de somn.

SĂGETĂTOR În mintea ta totul pare clar! Dar, când este vorba să transformi gândurile în vorbe… ai o problemă! Astăzi eşti ceva mai rapid decât cei din jur, trebuie doar să comunici! O bagatelă! Fii pragmatic, cu picioarele pe pământ. Astăzi, se pare că ai de suferit din cauza timpului care trece prea repede, dar şi din cauza unor situaţii obiective. Luna declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin. În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate. În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere.

CAPRICORN Problema ta este timpul! Dă curs impulsului sufletului. Uneori, astăzi, de exemplu, este mai important să stai cu cei dragi, decât să te uiţi, pierzând timpul, la tv. Fără supărare! Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. O zi obositoare, dar până la urmă chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi îţi va face mare placere şi de asemenea celor dragi.

VĂRSĂTOR Nimic nefavorabil, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Ai posibilitatea să clarifici lucrurile cu cei dragi, cu un prieten, sau un membru al familiei. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale. Vorbeşte, dacă aşa eşti fericit!

PEŞTI Astăzi cei din jur cred că eşti confuz şi dezorientat, dar tu ştii foarte bine ce cauţi! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil la răceală, la viroze. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Şi nu uita vorba veche: „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”