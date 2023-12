Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6 decembrie 2023. Chiron poate avea două inele

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6 decembrie

Pe 6 decembrie s-au născut Joseph Louis Gay-Lussac, Dave Brubeck, Gunnar Myrdal, Alexandru Stark, Henri Catargi, Gheorghe Păun.

Sinaxar, Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni.

Sărbătoare creştină deosebit de importantă, ea deschide şirul celebrărilor grupate în jurul solstiţiului de iarnă. „Moş Nicolae” este protectorul şi dăruitorul copiilor. Dar şi al corăbierilor, al oştenilor şi chiar al tâlharilor. Exista obiceiul vechi, românesc, ca în această zi şeful statului să graţieze un deţinut, un hoţ, un tâlhar. Dar Herr Klaus Werner Johannis von Hermannstadt este un corp străin în fruntea țării, un alopat, nu știe datinile și obiceiurile românești.

Sf. Nicolae este un Sfânt cu Puteri mari date de Dumnezeu, un Sfânt bătrân, cum este şi anul. Protector al Soarelui şi gestionar al iernii, se spune că ninge doar când vrea Moş Nicolae – „îşi scutură barba”.

Este un exemplu că bătrânii nu sunt deloc „expiraţi” că au locul lor în economia Lumii şi a Universului și nu obiectul batjocurei și sac de box pentru infractorii tineri. Un loc important, dacă dau dovadă de înţelepciune, generozitate şi iubire de oameni…

Sf. Nicolae mai are o semnificaţie profundă. El era bogat şi provenea dintr-o familie bogată, dar nu-i era ruşine să ajute pe cei săraci şi disperaţi. Cu discreţie şi în secret, fără să se laude! Şi îi ajuta şi pe hoţi, le cumpăra libertatea. Dar nu orice fel de hoţi, ci doar pe aceia care furau de mâncare, sau cărţi, aşa de rare şi de scumpe, împinşi de sărăcie şi de foame. Dar şi de dorinţa de a cunoaşte. Hoţ de cărţi! Ce meserie ciudată şi aproape acceptabilă, în sensul că poate fi înţeleasă şi iertată mai uşor. De către mine, de exemplu. Politic corect este tot o infracţiune, dar când am fost eu politic corect?!

Sf. Nicolae era dat exemplu bogaţilor zgârciţi, împreună cu Luca 18:24,25 : „Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.”

Episcopul Nicolae a fost şi un exemplu de inteligenţă şi înţelepciune. Un politician versat şi iscusit. Pentru că religia era politică şi politica era religie. Poate, şi astăzi… în unele țari, în spațiul musulman, cu siguranță. A participat la marele consiliu de la Niceea din 325, după mine și după mulți alții, cel mai important consiliu din istoria creştinătăţii.

Scopul acelui consiliu era adaptarea dogmei creştine în aşa fel încât să poată fi religie de stat în Imperiul Roman. Sunt multe de spus, poate odată o să le scriu, dar, pe scurt, Sf. Nicolae era adeptul unui Iisus „născut, nu făcut, din aceiaşi substanţă cu Tatăl” iar Arie ţinea la ideea că Iisus este un „evreu care a făcut minuni”. Era evident că romanii nu ar fi acceptat un zeu… evreu!

Aşa că Nicolae îl ia la palme pe Arie, la propriu, îl întrerupe şi îi spune episcopului Osie de Cordoba, care conducea sinodul, să pună la vot pentru că Arie a renunţat la cuvântul său, pentru că se ţinea de falcă! Şi a câştigat cu o majoritate bună! Alte surse istorice, Eusebiu de Cezareea, de exemplu, spun că Ep. Nicolae l-a ciomăgit pe Arie cu toiagul episcopal în care se sprijinea, Nicolae având la Niceea o vârstă oarecare, s-a săvârșit din această viață în anul 342 în vârstă de peste 80 de ani. În orice caz, Arie a luat bătaie de la Nicolae!

Cred că este un exemplu foarte bun, pentru că uneori trebuie să dai dovadă de fermitate! De unde şi partea ameninţătoare a lui Moş Nicolae, care promite copiilor neascultători – un băţ!

Despre Chiron și alți Centauri

Un obiect bizar care se apropie uneori la fel de aproape de Soare ca orbita lui Saturn și alteori se retrage până la Uranus, s-a descoperit că are în jurul său un disc de praf care își schimbă forma și poate chiar imita inelele.

Planeta minoră 2060 Chiron este ceea ce este cunoscut sub numele de Centaur, care sunt obiecte cometare capturate care călătoresc în jurul Soarelui pe orbite în buclă între Jupiter și Neptun. Chiron are o lungime de doar 218 kilometri (135 mile) și ocazional are izbucniri ca o cometă. Până în prezent, însă, nicio navă spațială nu a vizitat vreodată un Centaur.

În 2011, Chiron a trecut prin fața unei stele slabe din punctul nostru de vedere aici, pe Pământ. Astfel de evenimente sunt denumite „ocultări stelare” și pe baza modului în care un obiect precum Chiron blochează lumina unei stele, forma și dimensiunea obiectului ocultant pot fi determinate prin deducție. În timpul ocultării din 2011, s-a observat că lumina stelei s-a redus ușor – de două ori înainte ca Chiron însuși să ascundă steaua și de două ori după ce Chiron a trecut de stea. Această observație a fost interpretată ca Chiron având un sistem de praf cu inele duble.

Apoi, Chiron a ascuns o altă stea pe 28 noiembrie 2018, într-un eveniment de care a profitat de Amanda Sickafoose, care este om de știință senior la Institutul de Științe Planetare din Tucson, Arizona. Deoarece umbra lui Chiron aruncată de stea este atât de mică, a traversat doar o regiune îngustă a Pământului, tăind sudul Africii. Prin urmare, Sickafoose a condus o echipă care a folosit telescopul de 1,9 metri de la Observatorul Astronomic din Africa de Sud din Sutherland, Africa de Sud, pentru a observa ocultarea.

Rezultatele lor, publicate exact cinci ani mai târziu, spun o poveste puțin diferită față de 2011.

„Am detectat scăderi în lumina stelelor, deoarece aceasta a fost blocată de nucleul lui Chiron, precum și de materialul situat între 300 și 400 de kilometri de fiecare parte”, a spus Sickafoose într-un comunicat.

Mai exact, pe măsură ce Chiron s-a deplasat deasupra stelei, echipa lui Sickafoose a observat scăderi ale luminii stelare produse de materialul praf la raze de 352, 344 și 316 kilometri (aproximativ 219, 214 și 196 mile) de centrul Chironului. Cu alte cuvinte, aceasta se afla la aproximativ 100 până la 130 de kilometri (60 până la 80 de mile) deasupra suprafeței Centaurului. După ce Chiron s-a îndepărtat de stea, oamenii de știință au asistat apoi la două scăderi suplimentare la 357 și 364 de kilometri (221 și 226 de mile) de centrul lui Chiron.

Dacă Chiron ar avea doar două inele stabile, ne-am aștepta la doar două perechi de scăderi simetrice în lumină de fiecare parte a lui Chiron. A treia scădere anormală pe o parte a Centaurului este o dovadă că situația nu este atât de clară. În plus, scăderile cauzate de materialul misterios se pare că au avut loc la zeci de kilometri distanță de locațiile inelelor măsurate în 2011 (deși se încadrează în marja de eroare a observațiilor din 2011). Cu toate acestea, amploarea scăderilor în lumina stelelor cauzate de material este diferită.

„Locațiile și cantitățile de material care au fost detectate în jurul lui Chiron sunt suficient de diferite de observațiile anterioare pentru a sugera că nu există un sistem de inele stabil, ci mai degrabă materialul înconjurător care evoluează în prezent”, a spus Sickafoose.

O altă ocultare stelară a lui Chiron pe 15 decembrie 2022 a fost observată la Observatorul Astronomic Kottamia din Egipt de o echipă condusă de Jose Luis Ortiz de la Instituto de Astrofísica de Andalucía din Spania. Au descoperit că materialul din jurul lui Chiron s-a schimbat din nou, detectând trei structuri simetrice de fiecare parte a lui Chiron. Două dintre caracteristici sunt înguste, iar una este largă și că împreună par să formeze un disc larg de 580 de kilometri (360 de mile) diametru.

Originea și compoziția acestui material din jurul lui Chiron rămâne necunoscută, deși probabil este ca acesta să provină de la Chiron însuși, poate explodat în spațiu de izbucniri de comete, cum ar fi cele asistate în vara lui 2021, când Chiron s-a luminat la 0,6 magnitudine. Pentru context, un obiect cu magnitudinea 0 este de 100 de ori mai luminos decât un obiect cu magnitudinea 5 în acest sistem de luminozitate.

Un alt planetoid, un Centaur pe nume 10199 Chariklo de 250 de kilometri (160 mile) lățime, s-a arătat anterior că are inele în timpul unei ocultații stelare în 2013 și a fost confirmat în timpul unei alte ocultații stelare, la care a fost martor telescopul spatial James Webb pe 18 octombrie 2022. JWST a detectat chiar gheață de apă pe Chariklo. Cu toate acestea, descoperirile de la Chiron pun sub semnul întrebării și natura structurilor din jurul lui Chariklo.

Ocultările de stele slabe de către Chiron au loc destul de regulat, iar observațiile viitoare au acum o provocare de a explica ce se întâmplă în jurul îndepărtatului Centaur, aparent în transformare.

Rezultatele au fost publicate pe 28 noiembrie în The Planetary Science Journal .

Chiron a fost descoperit în anul 1977 de către astronomul Charles Kowal. A ajuns repede în grațiile doamnelor care se ocupă cu astrologia. De ce? Nimeni nu știe… Chiron, sau Kiron, reprezintă cele mai intime și adânci emoții și rănile spirituale. Poziția în horoscop arată cum să transformăm durerea și suferința în izbândă și dezvoltare. Așa se spune în revistele glossy pentru femei. Ca și alți indicatori, unii arabi, unii cabalistici, gen Luna Neagră, Polii Lunii, Polul Norocului, Ceres – o altă planetă mică, din centura de asteroizi, etc, Chiron nu poate fi folosit în horoscopul pe zodii, general. Este prea particular.

Poate fi folosit în horoscopul nativ, personal, cu multă prudență. Eu nu folosesc indicatorii, decât rareori, la o temă nativă pe muche de cuțit, care cere date în plus. Nu recomand folosirea Centaurilor. De ce doar una-două planete mici și nu toate? De ce câțiva asteroizi și nu toată Centura dintre Marte și Jupiter? Mai bine, niciunul… marile rezultate astrologice, marii astrologi, nu foloseau Chiron, Ceres, Lilith, etc.

Bune întrebări, nu?! Dar nu am cum să răspund la ele, nu eu am inventat așa-zisa astrologie contemporană, dar să avem răbdare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6 decembrie 2023

BERBEC Ai fost pe lista lui Moş Nicolae! Ai primit un cadou! Cu toate că pare că ești în criză de timp, astăzi reuşeşti să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situația. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indica o indiscretie. Paranoia bine temperată este una dintre cele mai blânde boli ale zodiei, aşa că, probabil că ţi se pare! Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi vei reuşi să eviţi răceala si viroza. Oricum, ştii că ai alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau mai inteligentă.

Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este doar o vorbă, un simbol. Care simbolism nu se aplică întotdeaună că doar nu o să laşi tu tâmpiţii să prevaleze. Cu sănătatea stai bine astăzi, în orice caz mult mai bine decât cu banii.

TAUR În jungla de beton în care trăiești sunt capcane la tot pasul. Naivitatea ta de Taur duios te face să fii uneori păcălit. Astăzi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ți se fac. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii „status quo” – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari…

Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

GEMENI Oare praful de pușcă nu este un amestec? Amestecul de băuturi, dar și de oameni diferiți, pare a fi periculos. Astăzi încearcă să nu te amesteci cu cei care nu sunt ca tine. După o perioadă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun, asta acasă, târziu. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă.

Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele. Mai multe proiecte si obligatii uitate se pot face simţite.

RAC Eşti mulţumit pentru că Moş Nicolae a trecut pe la ghetele tale! În limite acceptabile şi decente, astăzi poți să reușești în mai tot ce faci, deoarece ai o configurație favorabilă. Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Sagetator, te va ajuta.

Astăzi este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat(a) de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Pentru un procent dintre Raci: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, o invitaţie la o sindrofie fiţoasă. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din superficialitate sau din prudenţă, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel.

LEU O zi norocoasă, care trece repede, așa cum sunt lucrurile bune. Îndreaptă-ți atenția către profesia sau meseria ta. Cere ce ți se cuvine. Dar nu uita familia, prietenii, cei dragi, în general! Împărtăşeşte-i şi pe ei din norocul tău! Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Poate fi o perioadă favorabilă şi odihnitoare, pentru un procent din feline. Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te pe undeva şeful local, leul conducător. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede, dar mai bine măsoară-ţi tensiunea arteriala. Stai puţin, fumează o ţigare (electronică) la o cafea bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine.

FECIOARĂ Cu Mercur bine aspectat, conjunctura te avantajeză ca să fii elocvent. Astăzi poți să obții ceva important de la o persoană din anturaj, dacă reușești să aduci suficiente argumente logice. Totul este posibil, dar nu orice este permis! Aşă că nu mai râde ca la poarta nouă ci apucă-te de treabă. Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări.

O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme financiare mai vechi.

BALANŢĂ Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer și foc te pot ajuta decisiv. Este bine să nu te bazezi astăzi pe nativii născuţi în semne de apă și mai ales pe cei de pământ. Zi dedicată în special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la şcoala, la serviciu şi în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.

SCORPION Stelele îți sunt favorabile. Mai ales dimineața, când se pare că ai capul limpede și ești gata să iei hotărâri inspirate. Atenția ta se îndreaptă către o situație mai veche, importantă. În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un termen, un prag, si poți avea nevoie de toate resursele tale.

Te simti mai tot timpul obosit si plictisit. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri naturale din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. dorinţele tale bune se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej sa refaci miracolul.

SĂGETĂTOR La mulţi ani! Sigur, dacă este ziua ta… Poate că este ziua ta de naştere, sau onomastica. Fă cinste tuturor, iar dacă nu este ziua ta, ia parte cu entuziasm la sărbătorirea de Sf. Nicolae. Bucuriile şi distracţiile sunt aşa de rare! Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nici o problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Azerbaidjan.

CAPRICORN Astăzi ai un fel de îndemânare în a spune lucruri cum trebuie, exact cui trebuie. Comunicarea nu este punctual tău forte, dar azi ești inspirat. Poate pentru că Sf. Nicolae te protejează! Lucruri aproape fără importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Asa ca ţine „low profile”, adică ciocu mic, joc de glezne si zambetul lipit pe buze ca se apropie Ignatul Capricornilor sub forma unor probe, obstacole sau praguri.

Lasă totul în urma ta spune Pluton, maestrul regenerării, prezent la tine în zodie cam o generaţie, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneste si poti reuşi!

VĂRSĂTOR Ideile tale pot fi de mare folos astăzi, uneori viziunea ta “utopică” aduce succes. O zi de sărbătoare, plăcută şi interesantă. Sf.Nicolae. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Este o perioadă de timp propice pentru planuri de viitor, pentru sărbătorile Crăciunului şi ale Anului Nou. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelasi domeniu.

PEŞTI Îţi plac sărbătorile şi zâmbeşti cu tot sufletul la gândul că se apropie Crăciunul. Astăzi participi cu multă veselie şi implicare la petrecerea organizată de o alianţă de Nicolae şi Nicolete. Simţi un oarecare grad de exaltare în preajma sărbătorilor religioase. Dacă vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Esti avantajat(ă) in tot ce tine de afaceri imobiliare sau de speculatii cu terenuri. Dar ca sa-ti iasa afacerile din cap, ceva dramatic ţi se întâmplă.

Poate îţi rupi o unghie, poate uiţi cardul acasă, când pleci la cumpărături. Magnitudinea neplaceri depinde de modul şi capacitatea ta de a înţelege lumea. Dacă cobeşti, la rău tragi. Pe total, ziua este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei… activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbarilor majore. Este un timp de reincarcare a bateriilor, in care confortul şi modul de viaţă românesc iti fac bine şi te fac să priveşti viitorul cu speranţă.