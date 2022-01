HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   5 ianuarie 2022. HOROSCOP 2022 pe zodii (3)

5 ianuarie

Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte negru, cine nu este bolnav, sau călător.

După cum am mai spus şi altădată, Ajunul Bobotezei este a doua mare sărbătoare a noului an, după Sf. Vasile. Repet, ca în fiecare an, așa se învață, repetiția este mama învățăturii, folclorul este mereu același, nu trebuie schimbat:

„Aşa cum se întâmplă în calendarul popular ziua care precede sărbătoarea propriu-zisă, „ajunul”, este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei. Din punctul de vedere ritual, sacralitatea ei se explică prin faptul că reprezintă ultima zi a sărbătorilor de iarnă, ziua în care se fac simţite cu deosebită forţă valenţele magice ale perioadei necurate de doăsprezece zile, deschise odată cu sărbătoarea Crăciunului. Că este aşa, ne putem da seama după numeroasele practici augurale şi propiţiatorii, ce se desfăşoară acum, ca şi în zilele precedente. Mai mult decât în prima zi a anului, în Ajunul Bobotezei se purifică vitele şi oamenii, se desfăşoară practici de stimulare a rodului de tot felul de peste an (colindul cu Kiraleisa), sunt acţionate numeroase tabuuri în vederea atingerii nivelului de bunăstare, sănătate şi rod necesare peste an.” Olteanu, CPR, pagina 33.

Cine posteşte în Ajunul Bobotezei are noroc (Gorovei). Cine spre ziua de Bobotează stă de priveghiu noaptea, vede cerurile deschizându-se şi orice ar cere i se dă de către Dumnezeu (Gorovei). În ajunul Bobotezei e rău de moarte, dacă aperi popa de căţei! (Gorovei).

Colindatul cu Kiraleisa. În ajun, sau de Bobotează colindătorii intră în curţile oamenilor şi înconjoară casele, garjdurile, ocoalele de animale, grădinile sunând din talăngi şi clopoţei, cu zarvă mare:

„Kiraleisa,

Spic de grâu,

Până-n brâu,

Roade bune,

Mană-n grâne!”

În această noapte, multe se fac şi se desfac, cine ştie ce şi cum! Solomonarii nu mănâncă, nici nu beau, până nu se înserează bine şi nu a trecut popa cu Botezul. Atunci, pe la miezul nopţii, cu o vărguţă de alun în mână, consacrată, ei repetă paşii pe care i-a făcut popa prin casă şi ciugulesc câte ceva de mâncare, din multele feluri aşezate pe o masă, dacă a gustat şi preotul din ele. Apoi fac ceea ce ştiu numai ei să facă, leagă, sau dezleagă, văd viitorul. (Olteanu, Marian).

Dar, să urmăm firul HOROSCOPULUI 2022, astăzi zodiile Balanță, Scorpion și Săgetător.

BALANŢĂ Anul 2022 anunţă o perioadă dinamică suprinzătoare a comunicarii. Prima parte a anului este agitată, dar are o anumită logică. După cum apare în horoscop, a doua jumătate a anului este foarte dinamică şi plină de evenimente de tot felul. În general, sunteţi foarte populari printre prieteni şi anturaj şi acest lucru vă serveşte şi în cariera profesională. Dorinţa dumneavoastră permanentă de armonie şi frumos vă face să fiţi căutaţi de o mulţime de persoane care doresc să vă devină apropiaţi, chiar prieteni. Pentru Balanţe, anul 2022 rezolvă multe dintre grijile pe care le-au tras dupa ele în ultimii ani. Este un an bun, în care o multime de noduri încâlcite se deznoadă şi lasă un respiro binemeritat. Se rezolvă situaţii legate de locul de muncă, de şcoală, de acte, de legalizarea unor situaţii care blocaseră aproape total mişcarile Balanţelor. Asta nu inseamna că nu vor aparea alte surprize, dar vor fi mult mai simplu de rezolvat si cu mai mult ajutor din partea unor decidenţi. Adică nu apare niciun nod gordian, că nici domnia voastră nu sunteţi Alexandru cel Mare ca să-l rezolvaţi tranşant. Pentru ca Balanţele au obiceiul să se implice in viaţa celorlalţi, cu sfaturi, cu păreri, in 2022 vor avea de intampinat probleme care le vor lecui pentru mult timp de asemenea atitudini. O vorba veche spune dă sfaturi numai daca ţi se cer, iar oltenii sunt şi mai drastici : câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia. Altminteri puteți avea surpriza unor prieteni care sunt deranjaţi şi indignaţi că interveniţi în treburile lor. Un plus de detaşare este necesară Balanţelor, pentru a ocoli eventualele bârfe în anul 2022.

Sanatatea este relativ bine aspectata in 2022, dupa un an in care s-au acutizat mai multe suferinţe şi v-au făcut sa va simţiţi nesiguri. Rămân însă ameninţări de alergii diverse, in special din cauze alimentare si o oarecare fragilitate nervoasa pe care trebuie să o ignoraţi. Rinichii sunt de natura zodiei şi trebuie luaţi în seamă, mai ales în perioada februarie-aprilie. Balanţele, de obicei, nu beau suficientă apă. Trebuie să beţi apă potabilă de calitate, bine filtrată şi ozonată, să evitaţi apele minerale cu mineralizare mare şi băuturile carbogazoase şi sucurile evident chimice. Sigur că sunt ispititoare, dar mai rar! Grădinăritul, sau alt hobby asemănător, este pentru Balanţe o ocupatie recomandată şi rezonabilă din punctul de vedere al psihologului, pentru ca ele, Balanţele, au nevoie neapărat să cuantifice rezultatele muncii lor şi, mai ales, să le poata pipăi sau gusta…

Dragostea este bine aspectată, mai ales în a doua jumătate a anului, când Balanţele pot forma cupluri stabile sau chiar se pot căsători. Totuşi, un mic procent din Balanţele care sunt destul de naive şi credule vor avea in continuare parte de profitori. Atenţie in 2022, goana dupa o situaţie buna le poate transforma pe femeile din Balanţă în victime pe termen lung. Cele care se vor casatori in 2022 cu partide bune, dar fără să fi avut suficient timp să-şi cunoască partenerul, vor avea deziluzii, surprize mai mari sau mai mici, depinde de contul în bancă al stimabilului. Gandiţi-vă de doua ori înainte de a merge la ofiţerul starii civile! Bărbaţii Balanţă vor alege mai bine in 2022, ba chiar se vor lăsa aleşi , până la urmă – decat singur- mai bine şi aşa… Pentru cei care sunt deja la casele lor, 2022 este un an calm, in care vor face investiţii cuminţi şi/sau se vor multumi cu ce au acasă, fără multe surprize. Aventurile amoroase extraconjugale se termină foarte prost pentru cei sau cele căsătorite din zodia Balanţei, mai ales în a doua jumătate a anului 2022.

În prima jumătate a anului sunteţi obsedaţi să obţineţi bani, ieri, dacă se poate, imediat, acum. Ciuguliţi, nu încasaţi! Acestă miopie financiară vă poate costa prin faptul că pierdeţi oportunităţile unor proiecte sau afaceri importante, pe termen lung. Dar din prima decadă a lui aprilie situaţia se clarifică şi noii dumneavoastră prieteni, doar 2022 este un an al comunicării și relaţiilor sociale, vă ajută să vă descurcaţi mai bine. În martie, pe noul val al unor venituri care se anunţă generoase, sunteţi înclinaţi să faceţi cheltuieli mari, ba chiar să luaţi pe datorie. Nu este bine! Întindeţi-vă cât vă este plapuma şi o să dormiţi liniştiţi. Partea financiară glorioasă începe odată cu Sf.Paști. O propunere, o colaborare, un job de vacanţă vă înmulţeşte sursele de venituri. A doua parte a anului este mai generoasă din punct de vedere al banilor. Care vin şi se duc, nu degeaba Balanţele au reputaţia de mână spartă. Un sfat ar fi să gestionaţi veniturile împreună cu jumătatea, cu partenerul, sau cu o rudă apropiată de încredere şi de o oarecare abilitate contabilă (tata, mama, fratele, sora). Nu ar fi o idee rea să economisiţi investind bani în propriul nivel de trai. Degeaba aveţi un cont gras dacă nu trăiţi mai bine!



SCORPION În 2022 Scorpionii încep o perioadă surprinzătoare. Nicio planetă în zodie, mai puțin tranzitele anuale normale ale lui Venus, Mercur şi Soare prin zodie şi conjuncţiile dintre ele creează o situaţie compleză, uneori mai mult comică decât dramatică, surprize negative. De influenţa nefastă scăpaţi abia pe 21 decembrie, de solstițiul de iarnă. Aşa o să aveţi un Crăciun fericit! O situaţie în evoluţie. Care evoluţie, transformare, schimbare durează, poate ani de zile. Sunteţi gata să concretizaţi şi să finalizaţi schimbările la care lucraţi sau măcar speraţi în ultimii trei ani. Se pot întâmpla fel de fel de lucruri. Dreptul la surpriză! Ar fi bine să fiţi prudenţi şi vigilenţi!

In anul 2022 Scorpionii se vor simţi mai puţin stăpâni pe ei ca de obicei, mai ales din cauza unor presiuni de care s-au săturat şi nu mai au dispoziţia să le ia în seamă. (Distopia sanitară?) In mod paradoxal, tocmai faptul că au nevoie de linişte, le va aduce serenitatea şi lucrurile vor începe să se calmeze şi să se clarifice. Scorpionul foarte familist va mai avea timp şi pentru el, să se gândească, să planifice, să controleze, să-şi facă analize, să citeasca şi să asculte muzica. Mai lăsaţi una mică cu băieţii şi meciurile şi vedeţi de acoperiş, sau de zugrăvitul apartamentului. In 2022 bârfele se vor mai domoli, neamurile îl vor solicita mai puţin pe Scorpion, astfel incat va trai una din rarele perioade în care se va trezi dimineaţa zâmbitor şi cu chef de viaţă. Femeile Scorpion vor fi preocupate la maximum sa-şi imbogateasca garderoba, să afle noile tendinte şi… să mearga la psiholog.

In ceea ce priveste sănatatea, nu vor fi probleme majore dacă nu veţi exagera la volan şi dacă nu veţi face excese de niciun fel, în special cu fumatul şi băutura. Ceva mai mult somn şi mai puţin tutun, o mâncare mai hrănitoare şi mai gustoasă, nu doar alimente înghiţite fară să vă uitaţi in farfurie. Nu este nici un pericol, pentru că domniile vostre, cei născuţi în zodia Scorpionului nu prea aveţi tendinţa să vă îngrăşaţi. Nu foarte mult! Si, atenţie la ochi, sunt posibile conjunctivite provocate de poluare. Atenţie şi la oase şi la dinţi, în anul Tigrului de Apă, o mâță udă, Scorpionul neglijent poate face luxaţii, iar daca nu se decide sa viziteze stomatologul, se va trezi cu mari cheltuieli legate de repararea danturii. Sigur, partea corpului guvernată de Scorpion este sexul şi un procent din zodie pot avea probleme în acea parte delicată, sau cu boli transmise sexual.

Dragostea este bine aspectata in 2022. Pe cât de plin de efort şi vijelios este anul, pe atat de lipsit de evenimente (surprize) este pentru Scorpion. Stabilitate şi pace în cămin, aventuri superficiale, dar plăcute, nimic contondent care să doară la acest capitol. Li se recomandă Scorpionilor ca in 2022 să treacă peste zgârcenia lor proverbiala şi să înveţe să cumpere flori, un iepuraş (de pluş), un baticuţ sau un stilou, să nu se mai prefacă mereu că uită de aniversari si să încerce să afle o bucurie în faptul de a face bucurii celor dragi. Pentru tinerii Scorpioni, cei care îşi încearcă acul, anul 2022 este o cursă permanentă după petreceri, sex şi cuceriri de o noapte. Mai ales când Soarele tranzitează zodia, devin Casanova reloaded producând ravagii dar şi facturi pe măsură. Sexoasele native ale zodiei se îmbracă agresiv, mai ales vara şi în a doua parte a anului, de parcă ar dori tot timpul să provoace efecte viagriene. În anul 2022, anul surprizelor, ce caută găsesc, dar nimic stabil sau interesant.

Anul 2022 se anunţă constructiv pe plan financiar. Aveţi în minte un plan sau mai multe pentru consolidarea situaţiei financiare, pentru achitarea creditelor şi plata la timp a facturilor. Acest comportamen model are la dumneavoastră un singur scop: obţinerea unui credit foarte mare. Iar stelele vă şoptesc să încercaţi începând din luna mai. Până atunci puteţi pune amenzile şi somaţiile de plată la dosar. Dar să le ţineţi în ordine! De asemenea, dezvoltaţi unele strategii foarte interesante dacă ar funcţiona, menite, în gândirea dumneavoastră, să vă îmbunătăţească nivelul de trai, să vă facă viaţa mai uşoară. Jupiter, bine plasat, din Berbec și Pești, vă avantajează prin aspectele armonice pe care le face şi aveţi toate şansele să semnaţi contracte avantajoase, plasamente bune ale banilor şi să faceţi cheltuieli folositoare. Nu că aţi fi din cale afară de generos, pe la spate lumea vorbeşte de zgârcenia domniei voastre, dar un gest frumos, filantropic, în septembrie la începerea şcolilor – nu ar fi o idee prea rea. Dreptul la surpriză! Anul se sfârşeşte apoteotic cu Scorpionii care au făcut ceva bani din vânzări, afaceri conjuncturale sau moşteniri şi de aceea sunt veseli şi îmbujoraţi la faţă de… efort!

SAGETĂTOR O perioadă a surprizelor ecologice, a evoluţiei spirituale, în primul rând. Chiar dacă nu vă interesau până în prezent natura, ecologia, mediul, anul 2022 vă aduce sentimentul că faceţi parte din natură, din ceva uriaş şi important şi că aveţi rolul domniei vostre în acest imens mecanism cosmic. Pe lângă Soare, Mercur şi Venus, zodia nu mai este tranzitată, de alte planete, în anul 2022, decât la începutul anului până pe 24 ianuarie, de către Marte. Săgetătorii vor trebui să fie mai, poate foarte prudenţi, pentru ca norocul lor proverbial va fi mai ponderat in anul Tigrului ud. Dacă până acum doar mişcau din nas şi lucrurile o luau pe fagaşul dorit de ei, in 2022 vor fi nevoiţi să facă eforturi. Dar să nu se aştepte la eforturi materiale, sau fizice. Nicidecum. Va fi foarte important să le recunoască şi celor din familie, sau din relaţia curentă, de la serviciu, din anturaj, calităţile sau faptul că ceilalţi au dreptate, iar ei, Sagetatorii, nu! Orgoliosul Săgetator va trebui să accepte că mai au şi alţii dreptul la soare, ca nu ei detin adevarurile absolute, ca trebuie sa-i mai intrebe şi ei pe ceilalţi de sănătate, nu doar să aştepte să fie ei intrebaţi. Este posibil ca in 2022, unii Sagetatori să-si schimbe locul de munca, alţii să schimbe casa, sau partenerul, sau sa fie nevoiţi sa-si modifice unele obiceiuri de viaţa. Vor calatori destul de mult, aşa cum le place lor şi se vor întoarce cu mici cadouri, din ce in ce mai mici…

Începeţi anul în forţă, cu Marte în zodie, şi cu o sănătate pe măsură. Sigur, virozele şi oboseala nu cruţă nicio zodie, deci nici pe a domniei voastre, cea a centaurului arcaş. Această energie debordantă vă împinge să riscaţi. Nu este imposibil, în aceste condiţii, un accident de maşină sau o ieşire în peisaj la schi, dar din fericire, stelele arată că nu este nimic foarte grav, iar un ghips la picior este chiar sexy. Ei, glumesc şi stelele câteodată! Dreptul la surpriză! Asta până prin luna aprilie, când vă mai gândiţi să mai faceţi provizii de vitalitate. Într-un cuvânt s-au cam terminat bateriile. Regimul de viaţă devine mai ordonat, apare chiar o anumită disciplină, rutină, în viaţa şi obiceiurile domniei voastre. Ceea ce nu poate decât să vă sprijine sănătatea. Din iunie-iulie apare o scădere a dinamicii, un interes crescând pentru natură, gen hamac legat între doi stejari. Natura v-a fascinat întotdeauna, dar să leneveşti în mijlocul ei… ce aventură, ce surpriză plăcută! Aşa (re)descoperiţi ceaiurile de viaţă lungă şi alte plante medicinale. Nu este rău, nu este rău deloc…

În dragoste, Săgetatorul rămâne destul singur, sau îndepartat mai bine zis. Indepartat prin propria lui voinţă, prin propriile sale idei legate de cum ar trebui sa fie, să se comporte şi să arate perechea sa. Cei necasatoriti nu se vor grabi la altar în 2022, iar cei căsătoriţi vor încerca să se concentreze asupra posesiunilor familiei, mai degraba decat asupra membrilor ei. Aceasta modalitate de a trata lucrurile s-ar putea sa vă aducă multe momente de discuţii si nemultumiri in casa, aşadar, atenţie! Această atitudine, în ziua de azi, poate duce uşor la un divorţ, sau vă puteţi trezi cu casa goală şi fără cuptorul cu microunde. Totuşi, din mai, sunteţi mai cooperanţi, mai blânzi şi gata de o escapadă. Cuvântul magic este: surpriză! Reinventaţi pic-nic-ul de la sfârşitul săptămânii (doar nu voiaţi să spun weekend lângă pic-nic, trebuie să mai vorbim şi româneşte) şi toată lumea o să fie veselă, obosită… dar mulţumită.

Banii. Spuneam ca Săgetatorii vor aduce cadouri din ce in ce mai mici, şi nu întamplător. Ei nu au fost niciodata generoşi, ci doar corecţi in aprecierea valorii oamenilor. În anul 2022 vor deveni chiar zgârciti, ceea ce nu îi caracterizeză. De parcă le este frică de ziua de mâine, deşi pentru cei mai mulţi din zodie nici nu se pune problema. Nu că ar pune bani deoparte pentru zile negre, dar brusc şi-au amintit că multe din lucrurile care ii inconjoară nu au nici un rost, ca sunt limitaţi de necruţătorul Saturn, timpul cel atotputernic, că vor să păstreze ce au şi să nu mai risipească banii. Până la urmă doriţi să faceţi şi ceva pentru domnia voastră. Dar optimismul este calitatea de bază şi acest lucru rezolvă aproape orice problemă. Chiar financiară. Săgetatorii vor cheltui la fel de mult in 2022, până la urmă. Femeile Săgetător nu-şi vor refuza, nu pot acest lucru, lucrurile de bună calitate care le pun in valoare frumuseţea şi atributele!

Mâine, ultimile trei zodii din zodiac, doar este o altă zi!

HOROSCOP 5 ianuarie 2022

BERBEC Poţi să depăşeşti problemele de astăzi prin mult calm şi o analiză riguroasă. Răbdare. Nu încerca marea cu degetul, nu te implica în domenii pe care nu le cunoști, chiar dacă ești solicitat! Te poţi consola cu proverbul „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de astăzi când scapi aproape orice din mână. Cei neîndemânatici au, însă, noroc la dragoste!

TAUR Fiind vorba despre nişte probleme financiare, poate de bani cheltuiţi aiurea, nu trebuie să înveninezi atmosfera! Fii plăcut, vorbeşte cu zâmbetul pe buze, propune soluții, nu căuta vinovați! Totuși, eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social.

GEMENI Conjunctura te ajuta să aduci logica carteziană în propriile gânduri. Încerci să rezolvi o situație mai dificilă. Stimulează capacitatea celor din jurul tău de a te susține în orice eventualitate. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Un film bun online, o discuţie cu prietenii la un vin fiert, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

RAC Astăzi poţi să întâlneşti unele persoane pe care le asociezi cu perioade trecute din viaţa ta. Perioade plăcute sau, nu, dar ceea ce te uimeşte este nepăsarea lor, lipsa lor de orice reacţie! Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuiesc, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Altfel, eşti binedispus! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii!

LEU O zi plăcută în care poți să mai împingi la carul greu al timpului, să robotești la serviciu. Ai timp şi de o vorbă, pe net, sau chiar de vizite pe la prieteni. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante, sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Seară, neapărat, culturală!

FECIOARĂ Evită implicarea în discuţii cu semnele de foc, pot degenera în conflicte. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, în general, aspectate favorabil. Nu-ți schimba obiceiurile! Adevărul este că nu te poți schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară, talent de actor, poți să imiți dinamica semnelor de foc, să joci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război!

BALANŢĂ Nu folosi economiile strategice, chiar dacă achiziția pe care o ai în vedere pare că este un chilipir. Nu promite nimic și nu te bucura prea devreme. Nimic nu este ceea ce pare a fi! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

SCORPION Astăzi eşti nemulţumit de propriile limite, de cele impuse de societate, de reguli ipocrite şi legi ciudate. Nu declara fatalist “asta-i situaţia”, ci gândeşte-te cum să fii într-adevăr liber! Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

SĂGETĂTOR Încrederea în forțele proprii este cel mai bun aliat în negocieri și tratative. Dimineaţa te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste, pe seară, te poate interesa. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru!

CAPRICORN O zi calmă, liniştită, în care recuperezi după tumultul sărbătorilor, sau al călătoriilor. Faci planuri pentru 2022, pe anotimpuri, în această zi a lui Mercur. Drumurile nu sunt favorabile. Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure!

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să dai dovadă de organizare şi de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Doar este vorba de domeniul sentimental, practică un egoism bine temperat! Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul tău, după cheltuielile de sărbători. Ai probleme cu banii. Tu, însă, ca un Vărsător isteţ, trebuie să te foloseşti cu iscusinţă de resursele pe care le ai de la părinţi, fraţi surori… dar NU te împrumuta de la bancă, cămătari și alți infractori!

PEŞTI Ai un oarecare procent de noroc şi astăzi trebuie să acţionezi imediat, fără reţinere şi false prejudecăţi. Visezi la o viață fără complicații și constrângeri. Visează în continuare! O parte din zodie se pregăteşte pentru cumpărături, unele supermarketuri oferă promoții astăzi, miercuri ziua lui Mercur, altele mâine, joi. Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii!