Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 4 iunie 2024. 80 de ani de la Debarcarea din Normandia (1)







4 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 4 iunie s-au născut Judith Malina, George al III-lea, Dennis Weaver, Natalia Goncearova, Armand Călinescu, Valentin Uritescu, Rodica Mureşan, Maria Olaru, Ioan Massof.

Tot nimic în “Kalendar” şi Sfinții protoromâni Zotic, Atal, Camasie, Mitrofan şi Filip de la Niculiţel.

”Stars and Stripes” raportează: când, la mesajele personale ale BBC de la ora 18:30, “Les Français parlaient aux Français”, în ziua de 4 iunie 1944 s-a rostit, de două ori, prima parte din versul lui Verlaine din poezia “Chanson d'Automne”: “Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon coeur d'une langueur monotone” cele două sute de persoane, care ştiau semnificaţia, din Franţa ocupată de naziști, au avut reacţii foarte diferite.

Unii au izbucnit într-un rîs isteric, se întâmpla, în sfârşit, alţii s-au îmbătat dar au avut grijă să fie singuri, ca să nu vorbească la beţie, alţii, mai pragmatici, şi-au îngropat bijuteriile şi valorile şi au trimis familia departe de Normandia. Unii, îngrijorați, au început să-şi cureţe armele şi să vadă câtă muniţie au…

Era un mesaj codificat, strecurat de BBC printre alte sute de mesaje. Unele mesaje nu însemnau nimic. Dar mesajul codat din Verlaine însemna că debarcare din Normandia urma să aibă loc definitiv şi irevocabil în următoarele 48 de ore.

Lucrurile nu erau la fel de clare în Înaltul Comandament Aliat. Buletinele meteo arătau că toate luna iunie urma să fie capricioasă şi o traversare a Mării Mânecii cu o imensă flotă de debarcare, cea mai mare din toate timpurile, ar fi putut fi o aventură nautică periculoasă.

Apare în scenă un personaj controversat, Louis De Wohl, un austriaco-ungur, un descendent evreu, dar creștin, catolic practicant. Astrolog. Înregimentat în SOE, Special Operations Executive, unde primise gradul de căpitan şi un birou măricel la Grosvernor House, în inima Londrei.

Însă MI5 nu putea să-l sufere pe “escroc” cum îl denumea pe De Wohl. Ce dacă “ghicise” intrarea Italiei în război şi majoritatea acţiunilor lui Hitler, toată lumea putea face asta… eterna râcă între “servicii”!

În dimineața zilei de 4 iunie 1944, devreme, într-o locaţie de maximă securitate a avut loc întâlnirea principalilor decidenţi ai debarcării. Lucrurile nu arătau prea bine… meteorologii o ţineau pe a lor, un căpitan agita nişte fotografii recente de recunoştere din aer cu nişte tancuri “Tiger” la liziera pădurii de paraşutare a americanilor, se părea că Rezistenţa vorbise… cursul lucrurilor era că debarcarea se va amâna!

Când, uşa este dată de perete şi în sala de conferinţe intră directorul SOE, Charles Hambro şi Louis De Wohl. “Spune-le!” ordonă directorul. Şi De Wohl începe. A vorbit exact un minut şi douăzeci de secunde! Ceea ce a spus, atunci, este acum sub incidenţa Patriot Act, şi a fost mereu un secret deosebit de important.

După ce De Wohl a terminat, Ike se ridică de la masă şi ordonă: “Rămâne cum am stabilit, debarcarea trebuie să aibă loc aşa cum a fost programat!” Apoi iese din încăpere. Aşa s-a făcut istoria!

În seara zilei de 4 iunie 1944, ştiind că buletinul meteo este nefavorabil şi că o debarcare aliată părea că este imposibilă, celebrul feldmareșal Erwin Rommel părăsea Grupul de armate B, scutul împotriva debarcării aliaţilor şi se ducea în Germania la ziua de naştere a soţiei sale. Spera să-l întâlnească pe Adolf Hitler şi să discute un posibil armistiţiu în Vest cu aliaţii…

FranceInfo raportează că aseară, luni, în anul de graţie 2024, pe o plajă din Normandia, care acum 80 de ani se numea Omaha, poliţia franceză şi agenţii secreţi s-au repezit să legitimeze un grup de vagabonzi care tulbura liniştea publică.

Au găsit vreo trei duzini de moşnegi descărnaţi, în uniforme din WW2, câțiva în scaune cu rotile, care aveau împreună câteva mii de ani, americani, englezi, germani, scoţieni, canadieni, australieni, francezi şi încă vreo câteva naţii care stăteau în jurul unui foc şi îşi treceau o sticlă de şnaps.

Poliţia, cam realizând despre ce este vorba, i-a întrebat foarte politicos ce fac acolo. “Ceea ce trebuia să facem acum 80 de ani, dacă nu am fi fost minţiţi şi orbiţi de ură!” Spre lauda lor poliţiştii și agenții au rămas cu veteranii şi au cântat împreună “It’s a long way to Tipperary” şi “Ich hatte einen Kamaraden”. Şi alte cântece de acum 80 de ani și au ascultat cu religiozitate istoria debarcării, așa cum a trăit-o fiecare din cei, încă, în viață. Dar, după cum spunea un Master Gunnery Sergeant, este grad, nu specialitate, care avea toate decorațiile din lume, este ultima dată când s-au strâns destui veterani cât sa facă un cor! Peste încă zece ani, la 90 de ani de la debarcare, s-ar putea să se întâlnească doar fantomele lor…

Apoi au venit şi francezii din împrejurimi cu sticle şi friptane. Un francez i-a întrebat pe veternii din WW2, mulți niște copii, pe atunci, unii chiar copii de trupă, la debarcarea din 1944, de ce nu vin pe 6 iunie cu toţi politicienii şi generalii. “În război soldaţii mor şi generalii şi politicienii se îmbogăţesc. Noi ne amintim de camarazii noştri, sunt lângă noi, aşa cum v-aţi alăturat şi voi acum. Ceilalţi, președinții, regii, politicienii, sunt idezirabili, au confiscat sacrificiul nostru. Nu suntem reprezentaţi de ei…” – a răspuns același MGySgt, un fel de purtător de cuvânt, ad hoc, al veteranilor.

Vă las să vă gândiţi la cine organizează şi declanşează războaiele, cui îi folosesc, pentru că istoria se repetă mereu, trăim o astfel de perioadă, este teoria ciclurilor care o găsiţi şi în horoscopul meu. Citiţi-l, poate fi de ajutor dacă sunteţi în cumpănă și nu numai, este o vorbă la modă!

Mâine, poate o să continui povestea debarcării, poate nu, să vedem ce mai aduce pisica, avem mereu speranța de mai bine, doar este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 4 iunie 2024

BERBEC Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare. Dar, eşti avantajat în comunicare, ceea ce te ajută să pui la punct unele treburi. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Totuşi, dacă este vorba de un obiect de îmbrăcăminte pentru sezonul cald, trebuie să alegi neapărat ceva de in, sau bumbac. Materialele plastice sunt strict interzise. Vâscoza este dubioasă, pe piaţă este de proastă calitate. Fluxul comunicării îţi lasă azi multă libertate de alegere, multe opţiuni.

TAUR Depistează repede motivul enervării tale, eşti prea tensionat şi această stare nu te avantajează deloc. Poate fi şi un motiv meteo, presiunea variază nesănătos, dar găseşte şi cauza socială! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia, care, hai să fim drepţi, are şi o latură comică. Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special cele alimentare. Ceva se intampla in anturajul tau. Trebuie neapărat să aflii despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare! Prevenit înseamnă pregătit şi aşa poţi şi tu să te pregăteşti cum se cuvine pentru eveniment, chiar dacă nu stai strălucit cu banii.

GEMENI Ziua de azi parcă ar fi o sărbătoare, poate e ziua ta de naştere! Dacă nu este aşa, ai o zi bună în care eşti senin şi ai speranţe că lucrurile se pot măcar aranja, dacă nu chiar rezolva! Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii-colegii prea focoşi, care vorbesc mult, dar pe lângă subiect. Astăzi, zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi nici un ban din buzunar.

RAC Dimineaţa concentrează-te pe interesele personale. Eşti mai hotărât ca niciodată să-ţi respecţi promisiunile făcute către tine însuţi. Pe seară, o întâlnire plăcută, poate un film, sau un spectacol, bun! Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. O zi cu aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză. Ai de rezolvat niste probleme, „pasate” de la mare distanţa de catre membrii familiei. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut mai întâi.

LEU Astăzi eşti uşor amuzat, chiar binevoitor! Anturajul, familia, profită de situaţie şi îţi cere sprijinul, contând pe generozitatea ta. Ajută-i, dar mai ales învaţă-i să se ajute singuri! Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil. Începutul perioadei calde, cu gândul la vacanţe, este un bun prilej pentru un bilanţ adevărat. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale cât şi sentimentele, fă-ţi un plan!

FECIOARĂ Dimineaţa, o veste bună! Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu e cazul. E momentul acţiunii, nu al analizei! Trebuie să dai consistenţă eforturilor şi să eviţi comoditatea. Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Oricum, pretenţiile patronilor, ale şefilor, ale celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari. O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul, repet!

BALANŢĂ O zi cu aspecte amestecate, în general favorabile. Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-un impas. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Continuă aspectul de săptămâna trecută „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată - după cum arată planetele grele – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră, dar în acelaşi timp, fii tenace şi cu voinţă!

SCORPION În urma unor veşti, orizontul tău de aşteptare se îmbogăţeşte cu alte dimensiuni. Eşti într-o formă fizică şi psihică bună, de aceea te poţi arunca în lupta socială, cu mulţi sorţi buni. Îţi mai aminteşti de planurile tale, de visurile tale, de dorinţele tale? Nu ar fi bine să vorbeşti, chiar astăzi, câte puţin cu cei din jur? Ai putea avea surpriza plăcută să vezi că şi ei îţi împărtăşesc dorinţele. Nu ar fi frumos? Totuşi, la serviciu, nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un Leu îţi poartă noroc şi te poate ajuta să ieşi dintr-o încurcătură. Seară plăcută, poate la un spectacol, concert, film.

SĂGETĂTOR Amână, dimineaţa, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. Chiar dacă e vorba numai de programarea concediului! A doua parte a zilei este, însă, mai bună! Aspecte bune. Toate activităţile trebuie să iasă bine, ai o zi întreagă de aspecte favorabile! Încep să se lamureasca şi unele probleme legate de bani. Lucrurile stau cum te gândeai. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă.

CAPRICORN O zi favorabilă. Detaliile sunt importante! Fiind “politic corect” reuşeşti să obţii sprijin şi chiar efemere alianţe! Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă către altă sursă de bani. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Amână, dimineaţa, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Poate ieşi în oraş, poate te distrezi un pic, poate te relaxezi! Puţin sport nu ar strica deloc!

VĂRSĂTOR Nu te lăsa impresionat de veşti. Nu te implica în discuţii, nu lua partea nimănui şi nu critica pe nimeni. Încearcă să te „strecori” printre probleme şi situaţii complexe, în această zi! Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman, ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună. Azi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

PEŞTI Astăzi sigilează-ţi portofelul şi ascunde cardurile. Eşti într-o dispoziţie cheltuitoare, într-o hemoragie financiară, fără scop şi motiv. Poate este o eliberare, o răzbunare a frustărilor! Cine are noroc la dragoste, trebuie să-şi plătească impozitele, adică nu are noroc la bani, cam acesta este mesajul stelelor. Astăzi primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări, taxe şi impozite sau altele de acelaşi gen. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Peştilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile.