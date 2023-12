Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 decembrie 2023. 2024. Zodiile de Aer

4 decembrie

Pe 4 decembrie s-au născut Francisco Franco, Vasili Kandinsky, Deanna Durbin, Horst Buchholz, Nicolae Cartojan, Octav Desilla.

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Mare Muceniţă Varvara.

Tradiţional, în „Kalendar”, Bubatul, Zilele Bubatului, Sărbătoarea bubelor, Sărbătoarea Vărsatului, Barboasele, Varvara, Barbura, Savele.

Timp de trei zile se ţine festivalul vărsatului de vânt, boală de temut în colectivităţile ţărăneşti, de demult. În special copiii sunt ţinta unor practici strămoşeşti. De exemplu mamele „îmbărburează” copiii, ungându-i pe faţă cu miere, cu apă cu zahăr – ca cei mici să facă o formă uşoară de vărsat, „boala să fie dulce”. Se pare că obiceiul vine de la ciuma cea mare, din secolul XIV. Unii autori consideră însă că mai de dimpuriu, din neoliticul superior, fiind şi un obicei dacic.

Femeile împart miere. De unde vine obiceiul? Iată:

Imediat după Anul Nou dacic, tarabostes conduceau mici cete de războinici către cele patru zări. Prietenilor, aliaţilor, le duceau oale decorate cu spirala dacică, pline cu înmiresmata miere de Carpaţi. Duşmanilor le aruncau peste palisade, din fuga cailor, câteva mănunchiuri de săgeţi, care gest însemna: „o să aveţi nevoie de ele, dacă ne hotărâm să venim după voi!”

Dacă, în loc de săgeţi, aruncau mănunchiuri de crenguţe, de brad, mereu verde, însemna că dacii sunt gata să cadă la o învoilă, chiar o alianţă, în anul ce începea. Galii, britonii, roxolanii, sciții dar şi alte popoare vechi europene, aveau cam acelaşi obiceiuri „diplomatice” de Anul Nou, care, la început, cădea fie la echinocţiul de primăvară, fie la, sau aproape de solstiţiul de iarnă!

De atunci, din antichitate, s-a păstrat uzanţa uniformă, folosite de multe popoare, populaţii europene, romanii în primul rând, uzanţă diplomatică astăzi mondială, de a oferi o petrecere şi/sau o vânătoare ambasadorilor, imediat după Anul Nou, gest care confirmă continuarea unei politici obişnuite, normale.

În această zi se pun în apă crengi de măr, vişin, prun etc. şi se lasă până de Florii. Dacă rămurelele înfloresc e semn de an mănos, cu recoltă bună. (Pamfile).

Sf. Varvara este protectoarea minerilor. „Sf. Varvara îi plac petrecerile, glumele şi cântecul” (Ghinoiu). Nimeni nu intră în mină, minerii chefuiesc, pentru că se spune că Sf. Varvara inspectează mina şi pune semne unde este pericol. (Speranţia)

O versiune creştinată a Marii Zeiţe Demeter şi a ficei ei Persephona din mitologia greco-romană, vechea credinţă europeană. Se pare că adoptată de geto-daci sub numele de Semele, zeiţa frigiană, unii spun cabiră, a pământului. În aceste zile era pomenit şi marele Zamolxe sub ipostaza de stăpân al pământului şi al subsolului, al peşerilor şi, prin extensie, al minelor.

Demeter este stâpâna solului, a recoltei, şi prin fiica ei Persephona, care stătea jumătate din timp în împărăţia soţului ei, Hades (explicaţia anotimpurilor) şi subsolul, peşterile, minele, râurile subterane. Nimic nu se întâmpla în mină fără voia ei. Minerii o adorau şi îi aduc jertfe. Astăzi, pentru Sf. Varvara…

Așa cum v-am promis, continui Horoscopul 2024 cu Semnele de Aer, Gemeni, Balanță și Vărsător.

Gemeni (21 mai — 20 iunie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Gemeni, semnul adaptabil și comunicativ al zodiacului, 2024 se desfășoară ca un an al schimbării dinamice și al explorării intelectuale. Sunteți gata să îmbrățișați un vârtej de oportunități, experiențe și conexiuni, făcând din acest an o călătorie palpitantă și stimulatoare intelectual.

Carieră și finanțe:

Gemeni, cariera ta capătă dimensiuni interesante în 2024. Așteaptă-te la diverse oportunități de a-ți extinde setul de abilități și de a avansa în domeniul ales. Din punct de vedere financiar, inteligența și adaptabilitatea voastră vă vor servi bine, permițându-vă să profitați de oportunitățile profitabile care vă ies în cale.

Dragoste și relații:

În problemele inimii, Gemenii, 2024 prezintă șansa de a adânci legăturile existente sau de a te lansa în relații noi și interesante. Farmecul și spiritul tău natural vor fi aliații tăi în materie de dragoste. Gemenii singuri se pot simți atrași de cineva stimulant intelectual și compatibil emoțional.

Sănătate și bunăstare:

Anul acesta, acordați prioritate bunăstării voastre fizice și mentale. Includeți exerciții regulate și practici de mindfulness în rutina dvs. pentru a menține echilibrul. Acceptați schimbarea cu inima deschisă, deoarece aceasta va contribui pozitiv la sănătatea dumneavoastră generală.

Călătorii și aventură:

Gemeni, setea voastră de aventură va fi satisfăcută în 2024. Planificați excursii interesante pentru a vă potoli curiozitatea și a explora diverse culturi. Noi experiențe și întâlniri vă așteaptă, îmbunătățindu-vă viziunea asupra lumii.

Creștere personală:

Creșterea personală este o temă centrală pentru Gemeni în 2024. Îmbrățișați schimbarea și profitați de diversele oportunități care vă ies în cale. Autodescoperirea și expansiunea intelectuală vor fi cheia dezvoltării tale în acest an.

Date cheie:

15 mai: Apar progrese în carieră și oportunități.

7 august: O conexiune din ce în ce mai profundă în viața ta personală.

3 noiembrie: Câștiguri financiare prin inovare și adaptabilitate.

28 decembrie: O revelație personală transformatoare.

Balanță (23 septembrie — 22 octombrie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Balanță, semnul armonios și (ne)echilibrat al zodiacului, 2024 este un an al echilibrului, al creșterii personale și al întăririi relațiilor. Anul acesta te încurajează să-ți folosești farmecul natural și simțul echității pentru a crea armonie în diferite aspecte ale vieții tale.

Carieră și finanțe:

Balanța, calea ta de carieră ocupă centrul atenției în 2024. Vor apărea oportunități de colaborare și de rezolvare creativă a problemelor. Îmbrățișați aceste șanse de a străluci și de a avea un impact pozitiv. Din punct de vedere financiar, veți găsi stabilitate prin planificarea financiară prudentă și colaborarea cu alții.

Dragoste și relații:

în problemele inimii, Balanța, 2024 subliniază importanța cultivării și întăririi conexiunilor tale. Capacitatea ta înnăscută de a echilibra interesele conflictuale va fi crucială în rezolvarea conflictelor și în adâncirea legăturilor. Balanțe singure pot găsi dragostea prin interese reciproce și valori comune.

Sănătate și bunăstare:

prioritizează-ți bunăstarea, atât fizică, cât și emoțională, în 2024. Angajează-te în exerciții regulate și practici de relaxare pentru a menține echilibrul. Îmbrățișați un sentiment de pace interioară și atenție pentru a naviga în suișurile și coborâșurile vieții.

Călătorii și aventură:

Balanța, anul acesta oferă oportunități de călătorie și explorare culturală. Căutați destinații și experiențe care se aliniază cu dragostea voastră pentru frumos, artă și echilibru. Luați în considerare să explorați noi culturi și să vă scufundați în arte.

Creștere personală:

creșterea personală este o temă centrală pentru Balanță în 2024. Îmbrățișează-ți simțul diplomației și corectitudinii pentru a face față provocărilor personale și profesionale. Auto-reflecția și dorința de a colabora vor duce la o dezvoltare personală semnificativă.

Date cheie:

19 ianuarie: O descoperire în relațiile personale prin comunicare eficientă.

8 aprilie: Câștiguri financiare prin proiecte de colaborare.

15 mai: Un moment transformator în călătoria ta de dezvoltare personală.

3 octombrie: O oportunitate de carieră care vă permite să vă prezentați abilitățile diplomatice.

Vărsător (20 ianuarie — 18 februarie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Vărsător, semnul inovator și avansat al zodiacului, 2024 este un an al ideilor revoluționare, al creșterii personale și al creării de conexiuni unice. Anul acesta vă încurajează să vă îmbrățișați creativitatea naturală și spiritul umanitar în timp ce deschideți calea spre schimbare și progres.

Carieră și finanțe:

Cariera ta capătă o întorsătură inovatoare în 2024. Așteaptă-te la oportunități de a conduce și de a inspira în domenii care se aliniază cu gândirea ta inovatoare. Din punct de vedere financiar, explorați noi căi și investiții care vă susțin viziunea pentru un viitor mai luminos.

Dragoste și relații:

În problemele inimii, Vărsătorul, 2024 subliniază importanța construirii de conexiuni bazate pe idealuri comune și un sentiment de comunitate. Mintea ta deschisă și punctele tale de vedere progresive vor fi punctele tale forte în dezvoltarea unor relații semnificative. Vărsătorii singuri pot găsi dragostea prin pasiuni și cauze comune.

Sănătate și bunăstare:

Prioritizează-ți bunăstarea fizică și mentală în acest an. Angajați-vă în abordări creative și holistice ale bunăstării. Îmbrățișează practicile de conștientizare pentru a face față provocărilor vieții și a menține echilibrul.

Călătorii și aventură:

Vărsătorul, anul acesta oferă oportunități pentru călătorii și aventuri neconvenționale. Căutați destinații și experiențe care să vă stimuleze curiozitatea intelectuală și să vă permită să vă conectați cu persoane care au aceleași idei. Îmbrățișează neobișnuitul.

Creștere personală:

Creșterea personală este o temă centrală pentru Vărsător în 2024. Continuați să vă stimulați spiritul creativ și să explorați idei și perspective noi. Acceptați schimbarea și rolul dvs. de catalizator pentru progres și inovație.

Date cheie:

11 februarie: O oportunitate de carieră care îți permite să o derulezi cu gândirea ta inovatoare.

10 mai: O descoperire în relațiile personale prin idealuri comune.

3 august: Câștiguri financiare prin investiții inovatoare.

21 octombrie: Un moment transformator în călătoria ta de dezvoltare personală.

În general anul 2024 poate fi considerat al patrulea an rău, din seria celor șapte vaci slabe. Fac referire la visul faraonului, tălmăcit de prorocul Daniel, din Biblie. Este an de alegeri și anii de alegeri nu sunt ani de creștere economică. Saturn rămâne mai tot anul în Vărsător, sugerând că situația militară îngrijorătoare va continua, și sub alte aspecte, și în alte părți ale globului.

Gândindu-mă la alegeri, nu pot să nu fac comparație între metropole, cum s-au purtat cu băștinașii în teritoriile ocupate. Americanii i-au împușcat pe pieile roșii, nativi, cică ar fi politic corect, i-au contamimnat cu boli cu care nu erau obișnuiți, le-au împușcat bizonii ca să moare de foame, le-au furat pământurile și i-au trimis în rezervații, spre exterminare.

Rușii au împușcat tot ce au găsit prin Siberia, strămoșii pieilor roșii, dar, odată cu Sovietele, le-au făcut republici, regiuni autonome și teritorii. Nu i-au strămutat, așa mai sunt și astăzi neneții, iakuții, buriații și alți ciudați care zic că sunt ruși federați. Or fi…

Cam așa se scrie istoria, dar nu am grijă, o să apuc și ziua de mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 decembrie 2023

BERBEC O felicitare de sărbători de la un amic de departe te va bucura foarte mult, mai ales ca vei primi şi o propunere. Din nou faci planuri de călătorie, din nou visezi la tărâmuri exotice! Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii.

TAUR Ai o mulţime de lucruri de făcut, dar eşti în formă bună şi primeşti şi ajutorul pe care îl ceri. Ar trebui să faci încă de astăzi cumpărăturile darurilor, ajutându-l pe Moş Nicolae! Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” cum spune francezul, adică eşti într-o formă bună, vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament.

GEMENI Poziţiile planetelor prezic un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care vor ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale. Astăzi, totuşi, radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

RAC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremurile nesigure şi presa negativă, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, poate la sală, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

LEU Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Nu este bine să faci cheltuieli mare, de luni, spune o vorbă veche. Limitează-te la activităţile obişnuite. Dar, pregăteşte-te, vine ziua când trebuie să-l ajuţi pe Moş Nicolae la cadouri! Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe şeful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democraţiei. În scenariul pe care-l construieşti astăzi lipsesc amănunte, dar fiind vorba de sănătate nu trebuie sa uiţi niciun detaliu.

FECIOARĂ Ca să-ţi impui punctul de vedere personal astăzi trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Seara, cumpărături de Moş Nicolae! Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. E încă potrivit, nu este foarte frig, aerul este tare şi rece, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte! Daca eşti la birou gândeşte-te la vacanţa de Crăciun şi cu siguranţă vei zâmbi.

BALANŢĂ Dispunerea ordonata a zodiacului de astazi te ajuta să faci mai multă ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încearcă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni!

SCORPION Ai idei şi ceea ce este mai important, ai idei bune! Şi nu se refră numai la cadourile de Moş Nicolae, ci la sfera profesională şi la interesele tale, viaţa ta, de celibatar, sau în cuplu! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

SĂGETĂTOR Este cazul unei decizii de stabilizare, ajustează ritmul cotidian. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de mentionat, te ajuta azi să ai succes în domeniul sentimental! Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amână, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

CAPRICORN O perioadă, cam incertă, dar pe total favorabilă. Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lângă prudenţă, trebuie să adaugi dinamică şi puţin curaj. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici.

VĂRSĂTOR Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, nu ezita! Înţeleptul spune ca a pierdut ziua în care nu a învăţat ceva, asa ca daca continui sa faci pe cel care le stie pe toate nici nu vei sti pe ce lume esti si îi vei incurca si pe cei din jur. Toata lume ştie că esti bun de gura, dar că eşti dezordonat – încearcă măcar astăzi sa fii mai reţinut şi mai ordonat.

PEŞTI Traversezi o perioadă de decizii şi dubii! Nu intra în panică, fă astăzi cumpărăturile pentru Moş Nicolae şi lasă deciziile importante care depind de tine, pentru o zi mai favorabilă! Pentru a doua parte a zilei iti propun un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn. Oboseala acumulată şi vremea capricioasă te trag la somn. Profită! Daca cauţi un apartament sau o garsoniera decenta, horoscopul tău iţi precizează ca astăzi eşti avantajat aşa că insistă şi poţi reuşi!