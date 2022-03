HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 31 martie 2022. „Asteroidul potențial periculos” va fi cel mai aprope de Pământ de Ziua Păcălelilor

31 martie

Pe 31 martie s-au născut: Rene Descartes, Franz Josef Haydn, Serghei Pavlovici Diaghilev, Nikolai Gogol, John Fowles, Christopher Walken, Richard Chamberlain, Al Gore, Adrian Enescu, Nichita Stănescu, Toni Buiacici, Helmut Plattner, Nelly Miricioiu, Ion Pillat, Tamara Creţulescu.

Nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinții de santinelă în eternitate Ipatie și Veniamin.

„Evenimentul Zilei” din 31 martie 1995: Catastrofă aeriană la Baloteşti (lângă Bucureşti), în cursul căreia un avion Airbus A-310 al Companiei TAROM, pe ruta Bucureşti-Bruxelles, cu 61 de persoane la bord, s-a prăbuşit, la puţin timp după decolare; nu au existat supravieţuitori. (Sursă: RADOR)

Pe 31 martie 1959 Dalai Lama părăsește Tibetul invadat de comuniștii chinezi și cere azil politic în India. Sursă ”Book of Days”.

„Asteroidul potențial periculos” își va face cea mai apropiată poziție față de Pământ de Ziua Păcălelilor (da, într-adevăr).

Harry Baker raportează în Live Science. Roca spațială se deplasează cu aproximativ 47.950 km/h. Un asteroid „potențial periculos” va face cea mai mică apropiere de Pământ vineri (1 aprilie). Cu toate acestea, nu este nevoie să intrați în panică. Astronomii spun că masiva rocă spațială ne va rata cu aproximativ 7,4 milioane de kilometri.

Asteroidul, cunoscut sub numele de 2007 FF1, are un diametru între 360 ​​de picioare și 656 de picioare (110 și 260 de metri), potrivit SpaceReference.com , o bază de date care compila informații de la Jet Propulsion Laboratory al NASA din California și de la Uniunea Astronomică Internațională. Roca 2007 FF1 este cunoscută ca un asteroid din clasa Apollo, dintre care există în jur de 15.000, ceea ce înseamnă că orbita sa în jurul Soarelui (care durează 684 de zile) se încrucișează cu orbita Pământului. Asteroidul este clasificat ca fiind potențial periculos din cauza dimensiunii sale și a orbitei relativ apropiate de Pământ .

O fotografie neclară a stâncii spațiale care se îndreaptă în direcția noastră a fost surprinsă de Virtual Telescope Project pe 24 martie, când asteroidul se afla la aproximativ 7,2 milioane de mile (11,6 milioane de km) de Pământ. Aceasta este prima dovadă care confirmă că asteroidul va zbura pe lângă Pământ, așa cum au prezis modelele anterioare.

Asteroidul se va apropia de Pământ la 16:35 ET, când va fi la aproximativ 4,6 milioane de mile distanță. Pentru referință, distanța medie dintre Pământ și Lună este de aproximativ 238.855 mile (384.400 km), conform NASA , ceea ce va face asteroidul de aproximativ 30 de ori mai departe decât este Luna de Pământ.

Următorul zbor este cea mai apropiată poziție de Pământ pe care a făcut-o FF1 2007 de când a fost descoperit în martie 2007. În august 2020, asteroidul a atins o distanță minimă față de Pământ de aproximativ 10,8 milioane de mile (17,3 milioane de km) și a călătorit la aproximativ 29.800. mph (47.950 km/h), conform SpaceReference.org. Următoarea apropiere este estimată să aibă loc pe 2 aprilie 2037, când va atinge o distanță minimă față de Pământ de aproximativ 4,9 milioane de mile (7,9 milioane de km).

FF1 2007 nu este un ucigaș de planete, dar este destul de mare ca să perturbe major viața pe Pământ în cazul unei coliziuni, puțin probabile.

Mă duc să mă calmez, poate mă uit la stele, poate văd un film. Am motivele mele, parcă a înebunit lumea de tot, iar o țară ostilă României care păstrează ilegal teritorii românești, ne-a asasinat preoții și învățătorii pe motiv că vorbeau românește, au ocupat singura noastră posesiune înafara continentului, Insula Șerpilor și a trebuit să ne judecăm la Haga pentru platforma continentală, ei bine o țară ostilă României care integrează forțat pe români, ne ordonă să schimbăm numele unui bulevard. Așa vrea mușchii lor! Să fiu clar, oamenii de rând, refugiații, sunt bine primiți în România, ei nu au nicio vină pentru războiul în care au fost aruncați de către decidenți. Mai ales dacă pleacă spre Occident, acolo sunt așteptați ca mână de lucru. Daca politicienii doresc ajutor, atunci, mai intai, trebuie sa-și ceară scuze publice României.

Mereu, mereu, mâine este o altă zi, în România, de pace!

HOROSCOP 31 martie 2022

BERBEC Astăzi încearcă să nu te amesteci cu cei care „nu sunt din acelaşi film cu tine”. Evită necunoscuţii, firmele de marketing și sondaje, mai ales nu da datele tale personale și contul bancar! Astăzi ai un umor sclipitor, ceea ce, să fim drepţi, nu te caracterizează! Eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să începi să faci unele cerneri, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu! Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare.

TAUR Stelele par favorabile. Mai ales dimineaţa, când ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, din domeniul muncii tale. Toată lumea îţi spune că ai multe calităţi. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Trebuie să descoperi unde e inexactitatea, eroarea, defectul. Eşti pus în faţa unei structuri complexe care nu funcţionează bine. Ai idei şi imaginaţie, până seara o să rezolvi, cu siguranţă!

GEMENI Conjunctura astrelor te avantajeză în domeniul personal. Dimineaţa poţi să smulgi o promisiune de la o persoană din jurul tău, poate un coleg, dacă reuşeşti să vorbeşti calm şi logic. Poţi să pui la punct cu multă abilitate pe cei care îţi invadează teritoriul fizic sau psihic, se bagă în sufletul tău. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual ticăloşit înseamnă doar bani mai mulţi. Tragică confuzie…

RAC Nesigur şi confuz, modul de comportare este reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus, uită-te în ochii oamenilor şi poţi să ai succes! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Trebuie să te foloseşti de atuurile tale atunci când trebuie, la momentul potrivit şi azi este una dintre acele zile. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel…

LEU Un plus de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, logic şi… Leu! Astăzi ai un fel de îndemânare în a spune lucruri cum trebuie, exact cui trebuie. O zi care trece repede, pentru că nu ai nimic foarte negativ în temă! Obţii ceea ce ţi-ai propus! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. A propos, sau, by the way, mâine este ziua păcălelilor, nu astăzi! Te pui, încet, în mişcare… Ai nevoie de acest lucru, de mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Poţi întâlni pe cineva care îţi arată bucuria de a face lucruri bune! Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi niciodată, dar… intenţia contează!

FECIOARĂ Comunicarea este punctual tău forte, astăzi eşti avantajat. Poate obţii acordul persoanelor de care ai nevoie! Dai dovadă de un umor şi o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut. Astăzi trebuie să te încredinţezi instinctului, intuiţei. Fie că este vorba de o problemă de serviciu, sau o situaţie pe plan afectiv, prima impresie este cea bună! Nu pierde timpul degeaba! Sau, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rau să vizitezi un muzeu, sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele” pe care le dorești!

BALANŢĂ Astăzi, nimic notabil nu pare că se întâmplă. O zi liniştită în care parcă şi evenimentele au astenie de primăvară. Dar, lucrurile pot să evolueze, în viitorul apropiat, foarte interesant! Ascultă-ţi vocea interioară şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează energia negativă prin sport sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea este cea mai recomandată şi răspândită la noi! Depinde la cine te rogi – poate găseşti un sfânt mai liber, fără o agendă încărcată – care abia aşteaptă un muritor care să-l roage ceva!

SCORPION Dacă depinde de tine, amână! Dacă nu, fiind vorba de un termen, sau de un altfel de prag, trebuie să dai dovadă de îndrăzneală. Sau la bal, sau la spital, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Prietenii te ajuta fără să-i rogi de mai multe ori. Veşti bune! Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Odihnă, relaxare… poate şi o cafeluţă – cică face bine!

SĂGETĂTOR Nu trebuie să te grăbeşti, nu lua decizii în grabă. Stai puţin, respiră adânc, numără până la zece şi analizează cu atenţie. De multe ori răspunsul problemei se găseşte chiar în întrebare! Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Te-ai hotărât ca astăzi să iei în considerare partea plină a paharului. Ai o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat. Poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui! Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător!

CAPRICORN Eşti în situaţia de a purta conversaţii calme şi interesante cu anturajul, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. În munca ta ceva se încurcă, aşa că fii atent şi nu te grăbi inutil! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârşitul săptămânii, pe care o începi astăzi, când aspecte favorabile te avantajează, din nou.

VĂRSĂTOR Se anunţă o perioadă grea, cu mult de muncă. Ia-ţi un moment de respiro, o pauză şi vezi pe cine poţi să te bazezi din jurul tău. Este un moment favorabil să faci alianțe, să ceri ajutor. Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. De fapt aşa este, dar dedică ziua, cât mai rămâne din ea, cu multă plăcere şi familiei, celor mici.

PEŞTI Din nou ai probleme personale, din nou îți plângi de milă. Cu toate că ai o atitudine defensivă, crezi că ai mai trecut prin aşa ceva, trebuie să dai dovadă de calm și răbdare. Zâmbește! Într-o lume în care fiecare îşi vede numai de egoismul lui patetic, trebuie să-ţi anunţi sus şi tare interesele tale. Dimineaţa poţi să mizezi pe capacitatea ta de seducţie, ca să convingi anturajul în vederea realizării intereselor tale. Atenţie la schimbările bruşte de temperatură ale vremii, evită să răceşti! În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această schimbare necesară se poate face cu paşi mici, dialogând!