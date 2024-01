Horoscopul lui Dom’ Profesor – 31 ianuarie 2024. O lume pe dos

31 ianuarie

Pe 31 ianuarie s-au născut Franz Schubert, Anna Pavlova, Mario Lanza, Phil Collins, regina Beatrix, Ovidiu Lipan, Lucia Mureşan, Marin Moraru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan și Sf. Victorin.

Ziua de 31 ianuarie este ultima zi, sau, după unii autori, a şaptea zi a lupilor – „este consacrată chiar patronului, miticul Filip Şchiopul, Lupul Şchiop, un fel de ajutor al „şefului cel mare”. Anoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 81.

Lupul Şchiop este sfânt. Lupul Şchiop s-a ologit când s-a luptat pentru oameni. Alţii spun că l-a şchiopătat bunul Dumnezeu, că avea putere prea mare. (Th. Speranţia)

Lupul Şchiop, lupul, în general, este esenţa europenilor. Lupul îşi schimbă părul, dar năravul, ba! Toate popoarele vechi europene au mitul lupului, a lupoaicei, uneori – de exemplu: romanii, Lupa Capitolina! Nordicii, Marele Lup Fenrir, ungurii, Forkaș. Inteligenţi, expansionişti, inventivi – europenii au cucerit lumea. Şi au plătit pentru asta…

Este extrem de interesantă ipoteza că Dumnezeu l-a ologit pe Lupul Primordial ca să nu aibă prea multă putere. Pentru că puterea corupe şi alienează. Vedeţi istoria… şi uitaţi-vă în jur! Puterea micşorată trebuie suplinită prin inteligenţă, inventivitate, spirit de echipă. Aşa au apărut Lupii de Foc, şase Filipi, apoi nouă.

Avatar al Sfântului Andrei, sfătuitor al Sfântului Petru, executor al trădătorilor de țară și animăluţ în casă, de fapt în Grădină, al Maicii Domnului, acestea sunt ipostazele fiarei teribile pe care oamenii neoliticului o auzeau urlând în viscol. Poate, era doar vântul… dar eu îl văd mereu cu coada ochiului!

Lupul Şchiop o să trăiască mereu în dimensiunea mitului şi o să-şi urmeze destinul atâta vreme cât va mai trăi un european care va spune mai departe legendele lupului!

Astăzi, a doua jumătate a zilei nu se lucreză în onoarea Lupului Şchiop, pentru bunăstarea poporului, sănătate în casă şi iertarea păcatelor! Cine are, dă de pomană!

Tot pe 31 ianuarie sunt pomeniţi şi Sf. Doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan. Acuma nu mai sunt doctori fără de argint şi de aceea nu mai fac nici minuni, ci doar omoară oamenii cu zile. Cred că știu ce spun după ce mi-au omorât băiatul, tatăl, pe cel mai iubit unchi și au încercat și de două ori să mă omoare și pe mine, nu au reușit, bunul Dumnezeu are alte planuri cu mine!

În altă ordine de idei în curierul de Bruxelles am găsit, spre marea, sau mica mea mirare:

România face parte dintre statele membre UE în care procentul discursurilor ilegale de incitare la ură eliminate din mediul online de companiile IT depășește media europeană (77,1% vs. 68,7%). Aceasta este una dintre constatările celei mai recente evaluări a Codului de conduită pe această temă, publicată de Comisia Europeană săptămâna trecută. Totodată, ea arată că platformele își îndeplinesc în mare măsură angajamentul de a elimina majoritatea acestor discursuri în 24 de ore, dar că mai sunt și alte aspecte de soluționat, cum ar fi furnizarea unui feedback sistematic utilizatorilor.

În România, au fost raportate 103 cazuri în perioada de monitorizare pentru a treia evaluare anuală (6 noiembrie – 15 decembrie 2023). Pe ansamblul Uniunii, în perioada menționată, au fost trimise 2.982 de notificări, dintre care 1.802 de către utilizatorii obișnuiți și 1.180 de raportori de încredere (trusted flaggers). Compania Facebook a primit cel mai mare număr de notificări (1.408), urmată de Twitter (794) și YouTube (780). Notificările de discursuri de incitare la ură au fost transmise de 33 de organizații și 2 autorități naționale. A crescut foarte mult antisemitismul.

Rata de eliminare a discursurilor a crescut constant, de la 28% în 2016, la prima evaluare, la 76% în prezent. În plus, 81% din notificări sunt examinate în primele 24 de ore, cifra lor dublându-se de la prima rundă de monitorizare.

În afara de furnizarea de feedback utilizatorilor, mai sunt necesare progrese și în ceea ce privește raportarea situaților notificate și către poliție sau procuratură (doar unul din cinci cazuri notificate companiilor IT fiind raportat şi autorităților), precum și anchetarea lor promptă.

Comisia a creat o încă din anul 2018 o rețea pentru autoritățile naționale, societatea civilă și companii și oferă sprijin financiar și orientări operaționale în domeniu. Aproximativ două treimi din statele membre dispun în prezent de un punct național de contact privind discursurile on-line de incitare la ură. În primăvara anului 2024, este prevăzut un dialog special pe această temă între autoritățile competente din statele membre și companiile de IT.

În plus, Instagram și Google+ au anunțat că aderă și ele la Codul de conduită, ceea ce înseamnă că și mai mulți actori vor face obiectul acestuia. X (former Twitter) nu intră în discuție. Comisia va continua să monitorizeze periodic punerea în aplicare a Codului de către companiile de IT participante, cu ajutorul organizațiilor societății civile. Și intenționează să-l aplice și la alte platforme on-line. Dacă eforturile nu vor fi continuate sau dacă vor fi încetinite, Comisia UE va avea în vedere luarea de măsuri suplimentare. Sursă CE, DGC și CI.

Pe de altă parte rețelele și platformele sunt pline de activitate antisemită, activitate care se prelungește până la ONU. Nimeni nu vede, nimeni nu ia nicio măsură! Tot pe incriminatele platforme, YouTube, de exemplu, militarii celui de al III-lea Reich sunt prezentați ca niște îngerași, persecutați de soarta potrivnică. Rușii sunt satanizați ca și când nu ar fi fost ei cei care își apărau țara de invazie, ci invers. Poate de aceea Ucraina, cu derapări naziste în ceea ce privește integrarea forțată a minorităților, și-a ales ca însemn de luptă crucea Wehrmahtului din WW2. Cine se aseamănă, se adună!

Bun venit în universul lui Orwell, 1984! În al Patrulea Reich. Pe când ministerul Fericirii Europene, care va avea grijă ca toată lumea să vorbescă frumos și politic corect cu creierașele gata spălate și apretate și va sorbi fără zgomot supa? Aflu că în Nigeria există deja un Ministru al Fericirii, un vrăjitor șef de trib. Lumea în care trăim este bolnavă rău de tot, îmbolnăvită de cei pe care i-am lăsat să se urce pe umerii noștri ca să ajungă în vârful societății. Sunt mai multe amenințări grave la adresa sănătății lumii, fizice și mentale, nici nu vă trec prin cap, nu le știți, Elon Musk a decelat o duzină, dar nu au intrat zilele în sac, o să vă spun altădată, sau niciodată, doar mâine este altă zi, nu ziua de astăzi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 31 ianuarie 2024

BERBEC O zi plină de energie pentru tine. Profită de ea rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. O oră la sală, sau la bazin poate face minuni! Sau poate sauna, sau un masaj? În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii nu îţi sunt favorabile. Astăzi ai mai multă nevoie de bani. Nu prea găseşti. Sfârşitul zilei este apoteotic, cu toată turma de Berbeci umblând după bani pe la părinţi, prieteni, colegi, profesori, bănci, fonduri, cooperative de credit, cămătari etc. Pâna la urma oboseşti. Stelele nu spun dacă găseşti banii, ci doar că-i cauţi.

TAUR Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale egocentrice. Astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îl consideri cel mai important om din lume! Seara la spectacol, film. O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă, dar, poate un film bun, pe seară. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt?!

GEMENI Astăzi ai noroc în domeniul sentimental. Configuraţia stelelor arată o perioadă numai bună pentru a-ţi face noi cunoştinţe, deoarece şi domeniul social este foarte bine aspectat. Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Hârtiile semnate astăzi pot fi mai târziu lovite rapid de nulitate. Atenţie, deci, ce semnezi sau mai bine zis dacă semnezi. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu apare nici un semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară.

RAC Natura ta defensivă îţi joacă astăzi o festă. Ai impresia că dacă nu spui nimic şi stai cuminte nu se ia nimeni de tine. Greşeşti, atacul este cea mai bună apărare! Nu specula sau investi. Mare atenţie la circulaţie. Atenţie la cheltuieli. Nu lua in serios toate zvonurile, mai ales cele din domeniul financiar. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă.

LEU Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii de serviciu. Trebuie să sprijini pe cineva din anturajul apropiat care are nevoie de ajutorul tău. Nu forţa inutil; mai bine amână pe mai târziu. Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile. Mijlocul săptămânii lucrătoare, ziua de miercuri, pare să fie foarte liniştit, chiar plictisitor. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor şi tu.

FECIOARĂ Faptul că te-ai detaşat de tot ce te supără, nu rezolvă problemele. In plus, ceilalţi te judecă pentru egoismul tău. Străduieşte-te să fii mai apropiat şi ieşi din izolare, afară e cald și soare! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor.

BALANŢĂ Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Pe seară poți avea ocazia să verifici o informaţie, o bârfă mai veche, care te priveşte direct şi care ţi-a dat multă bătaie de cap în trecut. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri, sau dragoste nu lăsa nicio neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SCORPION Mici ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace par să ajungă, azi, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşite alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare care te pune pe gânduri. Pentru unii dintre Scorpioni astăzi este ziua cu nişte termene, nervozitatea creşte. Până la urmă reuşesti, dar cu mare greutate. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă “interesanta”, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert?

SĂGETĂTOR Astăzi nu este o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză de lăcomie nemotivată. Care îţi provoacă frustrări! Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Zodia Vărsătorului, în care ne aflăm, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

CAPRICORN Dimineaţa te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la variaţiile de temperatură! Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor scurte, deciziilor cu aspect financiar. Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectată pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung, sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie.

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu pare tensionată dar o poţi dezamorsa prin calm şi arborarea unui zâmbet. După o dimineaţă concentrată, densă, plină de activităţi, este momentul să te relaxezi. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic, sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme pe viitor.

PEŞTI Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă din care poţi ieşi doar cu dificultate. Pe seara, o veste bună de la rude. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Favorurile stelelor se îndreaptă spre acțiuni inspirate. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.