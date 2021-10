HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  30,31 octombrie 2021. Circul cu schimbarea orei

Pe 30 octombrie s-au născut Cristofor Columb, John Adams, Diego Armando Maradona, Claude Lelouche, Duiliu Zamfirescu, Toma Simionov, Marcel Dragomir. Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Eugen Lovinescu, Dan Hatman.

În calendarul creştin-ortodox, pe 30 octombrie sunt sfinţii Zenovie, Zenovia şi Cleopa. Până acum nu am botezat pe nimeni cu astfel de nume! Nume călugăreşti, să ne amintim de înţeleptul părinte Cleopa şi ale sale cuvinte pline de lumină. Sâmbăta morților, Moșii de toamnă. Duminică, pe 31 octombrie, sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah.

„Evenimentul Zilei”, în stilul Halloween. Pe 31 octombrie 1987, de Halloween, doi tineri s-au sinucis într-un mod straniu şi misterios. Şi-au tăiat singuri capetele! Au fost găsiţi în maşina lor, cu centurile de siguranţă puse, dar capetele lor erau pe bancheta din spate a maşinii. „Jack-o-Lantern” în variantă modernă!

Maşina era închisă, portierele zăvorâte, motorul nu mergea. S-a întâmplat în Canberra, Australia. Poliţia a refuzat în mod categoric să dezvăluie cum au procedat sinucigaşii. Un post de televiziune local a oferit o sută de mii de dolari australieni pentru o explicaţie rezonabilă. Premiul nu a fost ridicat nici în ziua de astăzi. Sursă: „Book of Days”, pagina 541.

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Sigur, am preluat şi Halloween-ul, cum am preluat Crăciunul, sărbătoarea nordicului Odin, de fapt repetarea lui Moş Nicolae, apoi Sf. Valentin, care este Dragobetele, etc. Fiind o sărbătoare considerată a copiilor, treacă-meargă, ce le place mai mult decât să fie gâdilaţi, sau speriaţi?

Ne dublăm sărbătorile. Fenomenul acesta l-am întâlnit în Africa, în colonii, care aveau „sărbătorile lor” şi „sărbătorile albilor”. Şi noi suntem o colonie, de ce să mă mai mir!

Vedeţi, politica sărbătorilor este foarte veche, vine de la imperiul roman. Imparatul oferea prostimii „pâine şi circ”!

Dacă nu ai suficientă pâine, oferi mai mult circ! Dublezi sărbătorile!

Halloweenul este o veche sărbătoare celtică de pomenire a moşilor şi strămoşilor, a morţilor. Se presupune că morţii se întorc ca să-şi viziteze casele, pe urmaşi. Vedeţi pe net în siturile anglofone, unele sunt erudite. A supravieţuit în areale exterioare, în Occident şi de acolo a emigrat în America, de unde ni s-a întors americanizată, amplificată, cu oferte de cadouri, cu promoţii şi măşti.

În spaţiul geto-daco-tracic avem sărbători similare de Sf. Dumitru şi în ajunul Sf. Andrei, de pomenire a strămoşilor până la Primii Strămoşi, iar apoi este, se pare Noul An dacic de Sf. Andrei! Sigur, trei zile!

Nu am fost niciodată „barbari”, am avut întotdeauna sărbători, obiceiuri, legi şi credinţă, ceea ce însemnă civilizaţie. Dar am fost prea puţini şi prea dezbinaţi, cum suntem şi astăzi. Ştiaţi că niciun popor din lume nu are vorba, sau ceva similar, cu „să moară şi capra vecinului”?

„Trick or Treat” s-ar putea traduce, de fapt adapta, cu vechea vorbă a colindătorilor noştri: „Ne daţi, sau nu ne daţi!”

Oricum, legea în Virginia este clară, pot participa la colindat doar copiii peste 12 ani şi aceia însoţiţi de un adult (de obicei un tânăr peste 21 de ani)!

Dacă aş fi fost „acasă” în Viriginia, acum m-aş fi dus să-mi pregătesc costumul de troll din Stăpânul Inelelor şi masca de portar de hokey a lui Jason, combinaţie care mi s-a părut înspământătoare şi să aştept cuminte, după uşă, cu drujba pregătită, să se facă ora 17,30 de la care poate începe în mod legal, „trick or treating-ul”! Căţeii mei s-ar fi deghizat în reni, am măşti şi corniţe de pluş! Sau în „căţeii” Predatorilor. Oribile făpturi, vezi filmul „Predators”.

Bun, toate acestea dacă aş fi fost în pădurea de pe lângă Winchester, pădure deasă, întunecoasă, lugubră şi plină de tipi cu drujbe care taie capul, ca pe un dovleac… Haide-haide, glumeam şi eu horror!

O să mă duc să văd nişte filme de Halloween, m-am oprit la ceva clasic, horror, bineînțeles. Apoi mi-am amintit că nu am văzut nici până în ziua de astăzi ”Babylon 5”. Așa că…

În noaptea de 30 către 31 octombrie se schimbă ora, ora 4 devenind ora 3.

Doamnelor și domnilor, domniile voastre, sunt multe lucruri comune, cotidiene, cu care ne-am obișnuit, dar sunt de o prostie, idioțenie, stupizenie teribilă. Le acceptăm pentru că nu ne punem niciodată problema la ce servesc, sau dacă sunt adevărate. Sau ceea ce este mai important, dacă ne sunt de folos. Așa am apucat, așa fac toți, nu contează, acceptăm cele mai mari prostii.

Una dintre cele mai mari idioțenii și fără de folos, ba cu pierderi, este schimbarea orei. După pantofii cu vârf ascuțit, spunea un profesor plin de la Yale, cu picioare sensibile. În demersul meu m-am bazat pe studiul stufos, de 186 de pagini și multe anexe, făcut de un colectiv de profesori de la Universitatea (UC) Santa Barbara, California, USA, la cererea Congresului. Studiul începe cu: ”The history of Daylight Saving Time (DST) has been long and controversial. Throughout its implementation during World Wars I and II, the oil embargo of the 1970s, and more regular practice today, the primary rationale for DST has always been to promote energy conservation. Nevertheless, there is surprisingly little evidence that DST actually saves energy. Actually, don’t!” Aici s-a spus totul, restul sunt dovezi, demonstrații, sondaje, statistici care demonstrează că DST numit de mulți Daylight STUPID Time – NU SALVEAZĂ ENERGIE! Am mai folosit și ”Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time” a profesorului univeritar Michael Downing. Ca și David Prerau, autorul ”Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time” . Și Uniform Time Act of 1966.

Totul a început de la o glumă a ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite la Paris, Benjamin Franklin. În vara anului 1784, Ben Franklin a trimis o scrisoare ziarului ”Journal de Paris” în care spunea că s-a trezit de trei ori la ora 6 dimineața, era soare și frumos, dar niciun parizian nu se trezise! “I saw it with my own eyes. And, having repeated this observation the three following mornings, I found always precisely the same result.” Așa că ambasadorul american propune, în glumă, să se dea ceasurile înainte, ca să se trezească și puturoșii de francezi! Că a fost o glumă rezultă și din măsurile propuse: lumânările să fie păzite de poliție și date pe cartelă. Impozite pe obloanele de la ferestre, să fie tot timpul deschise, ca să lase lumina în case. Interzicerea traficului după căderea nopții și tunurile să tragă pe străzi, ca să descurajeze pe întârziați.

O fi glumit Franklin, dar unii l-au luat în serios. Unul dintre ei a fost George Hudson, care a propus DST în anul 1895. Din fericire, nu l-a luat nimeni în serios.

În Primul Război Mondial lucrurile devin, însă, foarte serioase. Resursele nu mai ajung, este foamete, lipsește energia. Așa că Germania și Austro-Ungaria introduc pentru prima oară DST în anul 1916, pe 30 aprilie. Istoricii spun că nu s-a salvat nimic, a fost doar o măsură dictatorială, ca să se arate că statul este protector, patriarhal și face ceva, ia măsuri.

George Lovat, șeful catedrei de sociologie de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico spune că DST a fost promovat de sistemele dictatoriale, sau de regimurile democratice aflate în dificultate. Astfel, spune profesorul, Stalin a introdus DST în primăvara anului 1930. Apoi a uitat, toamna nu a mai revenit la ora normală. Așa că rușii au rămas pe DST 61 de ani, până când s-au trezit, în martie 1991. Regimurile dictatoriale folosesc DST. De ce? Pentră că pot, să oblige poporul să joce cum cântă ei! În lume se aplică DST la o minoritate, 72% din populația globului NU schimbă ora.

Și Ceaușescu a introdus ora de vară în România, în anul 1979, în aprilie. În luna iunie a așteptat să i se prezinte un raport cu cât se făcuse economie la electricitate. Adevărul a fost că în perioda respectivă consumul se mărise cu 2,37% din cauza vremii reci și noroase. Totuși MEE a raporta o economie de 5,5%. QED! Pe aceste raportări false, monedă curentă în România, dar destul de întâlnite și în alte părți ale lumii s-a clădit mitul că DST salvează energia electrică. De fapt DST s-a introdus în România în anul 1917, apoi cu intermitențe în 1932, apoi în WW2. În anul 1917 buna Regină Maria notează: ”De azi se schimbă ora – se dă înainte, ora șapte e deja ora opt și așa mai departe. A trebuit să o facem pentru că rușii așa procedează, ca să evităm confuziile – motivul e economia la electricitate. La început va pricinui totuși încurcături, fără îndoială.”

Ceea ce nu știa buna Regină, și probabil că nici domniile voastre, este că trecerea la ora de vară NU salvează energia electrică. Din mai multe motive. Energia electrică are o particularitate, se consumă în același timp cu producția, nu se poate stoca. Producția de energie electrică este greu reglabilă la dimensiunile unei țări, sursele mari, de genul centralelor atomoelectrice sau termo nu permit regimuri variabile. Vârfurile de sarcină se preiau pe hidro cu turbine Pelton, sau din import. În timpul României războiului rece se regla consumul prin variația frecvenței, care putea ajunge și la 42 de Hz. Se stricau aparatele electronice și electrocasnice ale populației, dar ce conta pentru dictatură!

De fapt s-a transferat problema de la stat, la populație. Populația, poporul este cel care suferă, doarme mai puțin, sau mai mult, se trezește pe întuneric, este aiurit, confuz și fără randament, până la trei săptămâni.

Pe de altă parte nu LUMINA, ci CALDURA este, în prezent, factorul principal consumator de energie. De exemplu în State pentru iluminat se consumă cam 3,3-3,5%, dar pentru climatizare (încălzire sau răcire) se ajunge și la 27-29%. Cu variațiile respective sezoniere.

Ființa umană este un organism minunat, extraordinar. Are până și un ceas intern, ritmurile circadiene. Omul nu a fost proiectat pentru schimbări artificiale ale ritmurilor lui interne. Acest lucru duce la lipsă de productivitate, confuzie, somnolență, ba chiar la accidente. Societățile de asigurări din State raportează că în cele trei săptămâni care urmează schimbării orei, accidentele auto sunt de 2,75 de ori mai multe decât în restul perioadei.

De asemenea Clinica Mayo arată o statistică cu un vârf de internări după schimbarea orei.

Comerțul internațional este afectat negativ de schimbarea orei.

Schimbarea orei însemnă costuri, imposibil de cuantificat, pentru că sunt foarte mari și privesc fiecare domeniu al economiei. Transporturile și turismul sunt cele mai afectate. De aceea statul este interesat în menținerea schimbării orei, activitățile conexe prilejuite de schimbarea orei sunt generatoare de taxe și impozite către stat. O altă afacere taxată de stat, doar o altă afacere…

Schimbarea orei la ceasul domniei voastre Vacheron Constantin (vă doresc să aveți așa ceva) de două ori pe an, îi reduce durata de viață. Mare atenție, întotdeauna schimbarea orei la caesurile mecanice se face prin datul ceasului înainte, chiar dacă trebuie să dați 11 ore. În cazul ceasurilor complicate, cu calendar și fazele Lunii, trebuie să mergeți la un ceasornicar.

Dar eu consider că ceea ce este mai revoltător, mai reprobabil, este minciuna! Să mințim până și Soarele, să nu mai respectăm fusul orar, natural, să facem după capul nostru de maimuțe isterice și stricătoare. Absolut degeaba, nu se salvează nimic, doar minciuna! Acest climat permanent de fals, de minciună, de ”fake news” este cel mai important lucru de reproșat societății actuale. Doar, minciuna, somnul rațiunii, naște monștrii! Îi vedeți, zilnic, la televizor.

Acum câțiva ani UE a pus la vot dacă să se mai schimbe, sau nu, ora. A fost o consultare la care au participat un număr record de europeni, cei mai mulți la acest gen de vot, până în prezent. Peste 80% au fost pentru menținerea orei legale, a fusului orar, fără schimbare. Trebuia să se renunțe la schimbarea orei din 2020, dar se dă vina pe pandemie. Să fim bine înțeleși, pandemia este un fenomen natural, ceea ce ne impiedică sunt măsurile imbecile ale statelor, care nu sunt în stare să gestioneze o problemă, care, până la urmă, este minoră. Nu se dorește rezolvarea ei, climatul de teroare instalat este generator de mulți bani. O industrie, doar o altă industrie…

Mă gândesc foarte serios să păstrez în pustnicia mea ora naturală a fusului României, de acum înainte. Morala mandarină, pe care o respect spune: ”Nu trebuie să te supui poruncilor împăratului, dacă nu îl placi!” Așa că după ce schimb ora, rămân la ea! Cu siguranță nu îl plac pe ”împărat” și clica lui, așa că, dacă o vrea bunul Dumnezeu, în timpul normal, al fusului orar, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 30,31 octombrie 2021

BERBEC În acest weekend ai mai multe impasuri, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti problemele tale. Mai aşteaptă, nu te grăbi! Sâmbăta aceasta trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Nu uita să potrivești ceasul după ora naturală. Duminică trebuie să începi să faci economii, fara sa-ti schimbi esential felul in care traieşti, nu renunţa la distracţiile de weekend – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă.

TAUR Mai ales cu cei apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vant. Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrara şi nu vei ajunge la niciun rezultat. Posibile disensiuni sâmbătă dimineaţa, care pot fi evitate prin amânare. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. Duminică lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Pentru o parte oarecare, de fapt, pentru o mica parte din Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

GEMENI O seară de Halloween surprinzătoare, favorabilă celor puşi pe distracţie și farse. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Duminică plină, dar scurtă, pentru că te trezeşti târziu şi te culci devreme! Sâmbătă este o zi bună, după o perioadă mai tensionată. Nu uita să schimbi ora. Te poţi relaxa astăzi, ce a fost mai greu, a trecut. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Duminică poate la un film, pe o platformă online, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

RAC Trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de nervozitate, care iţi pune unele relaţii în pericol şi produce surprize şi nedumerire anturajului. Toată lumea ştie că îţi place armonia! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Un spectacol, concert, sau film pot încheia, pe seară, o zi plăcută în fața televizorului. Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii din presă. Cobitul, la români, este o artă naţională! Mai ales de Halloween.

LEU Foloseşte weekendul ca să… visezi cu ochii deschişi! Lipsa acestui răgaz absolut obligatorii îi face pe Lei nervoşi şi nesuferiţi. Nu uita de schimbarea orei.Lumea nu ştie ce suflet de poet poate avea un Leu! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decât de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică poţi să întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi.

FECIOARĂ Sâmbătă trebuie să te fereşti de orice persoană necunoscută, potenţial ostilă sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Duminică, evită locurile publice aglomerate. Sâmbătă, din nou, ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Întreaga perioadă a weekend-ului este, de asemenea, favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Schimbă ora, schimbi și norocul! Duminică trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, în general.

BALANŢĂ În weekend încerci să rezolvi lucrurile cât mai simplu, fără conflicte şi resentimente. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o dinamică bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult! Sâmbătă, un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Atenţie insă, norocul este de sticlă – când incepe să stralucească, se sparge! Duminică stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene!

SCORPION Un weekend modest şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşiu şi monoton. Poate fi ultimul weekend cu vreme frumoasă şi temperaturi acceptabile, profită, poate ieşi în oraş! În această sâmbătă eşti în plină formă, poţi să mergi la târgurile de toamnă, unde se țin, sau să-ţi pregăteşti casa pentru sezonul rece. Liberul arbitru prevalează, nimic nu este obligatoriu astăzi şi mâine! Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile accidente şi gafele comice pot puncta ziua de duminică, dar nu sunt obligatorii, pentru că prevenit înseamnă pregătit. Trebuie să realizezi că şi mâine este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregătit.

SĂGETĂTOR Simţi că nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, care nu te lasă să fii tu însuţi. În weekend poţi să obţii un armistiţiu, o regulă a jocului! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta să-ţi intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care să-l urmezi. Schimbă ora, nu uita! Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase!

CAPRICORN Sâmbătă, te înţelegi, în complicata alchimie a preferinţelor, cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Ţi se pare ciudat, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu! E sâmbătă, zi de odihnă, ce vrea lumea de la tine? Lasă curăţenia şi alte proiecte obositoare pentru altă dată, astăzi odihneşte-te, relaxează-te şi distrează-te! O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film, pe net, sau la un club din bucătăria ta pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR „Câinii latră, caravana trece!”. Chiar daca poţi suporta reproşuri şi ţi se vor aduce la cunoştiinţă bârfe despre tine, fondate sau false, tu trebuie să dai dovadă de prudenţă şi reţinere. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primeşti nişte veşti şi să te nelinişteşti, asta duminica. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Schimbă ora, fii iscusit! Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că sunt călduroase şi iţi stau bine.

PEŞTI Eşti în plină formă, fizic şi mental! Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi serviciul nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, o zi bună! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge sâmbătă spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fără să faci prea mult efort.