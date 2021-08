HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 30 august 2021. Ziua în care ”pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”

BERBEC Fii atent ce și cu cine vorbești, ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Nu te repezi, gândește-te. Poți să creezi o situaţie complexă din care poți ieşi cu dificultate! Trebuie sa dai curs încapatanarii care te caracterizeaza. Incapatanare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Fă o cura, un tratament complet de râs. Trebuie sa râzi tare şi în hohote pentru toate lucrurile care te bucură, te impresioneaza sau te enerveaza. Râsul este ultima redută în calea haosului, a Nimicului. Râde cu poftă de prostie, de ticăloşi, de hoţi. Să vezi ce bine o să te simţi! Treci printr-o perioada de schimbari şi noul nu trebuie să te surprindă.

TAUR Astăzi te simţi dat la o parte şi nu-ți place, vrei să fii în centrul problemelor, pe fluxul principal al vieții. Cei dragi te protejează, ştiind de minusurile tale, așa că nu risca nimic. Astăzi te odihneşti şi vorbeşti mult la mobil. Spre seară afli de posibilitatea unui nou drum. Zodia ta, zodia proprietăţilor, este bine aspectată. Trebuie, însă, să evitaţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii, sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de pasiunea ta cea mare şi devastatoare, mai foloseşte-ţi şi mintea. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Ultima parte a segmentului de timp are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei lui Venus, patroana ta celestă. Iti faci griji, de fapt fara motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand esti cu spatele la zid! Sănătatea este bună, dar, oricum, trebuie să ai grijă.

GEMENI Dimineaţa totul se petrece conform planurilor făcute. Totuşi, în sufletul tău mai mocneşte o scânteie de neîncredere, de teamă că nu o să reuşeşti. Încearcă să nu cedezi anxietății tale. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din Zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare profesională. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă, sau, o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Călătoriile de afaceri şi/sau de plăcere sunt recomandate şi favorizate de stele. Ceva neplăceri o să ai din partea duşmanilor care vor să nu te simţi bine la acest sfârşit de august. Trebuie să arăţi că nu-ţi pasă, aşa o să te lase în pace!

RAC Realizezi că există un decalaj între planurile tale şi realitate, diferenţă care se măreşte. Cineva, pe care l-ai ajutat, îți pune piedici. Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti! O zi echilibrată, adică jumătatea de la serviciu plicticoasă şi obositoare, iar jumătatea de acasă plăcută şi relaxantă. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, sau tehnologie. Ai tendinţa să vezi jumătatea goală a sticlei, ceea ce nu este deloc vesel. Ai răbdare, că vine norocul şi pe uliţa ta. Ai nevoie permenta de bani ca să-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea te avantajează şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti într-o perioada creativa, profită de acest lucru.

LEU Trebuie să păstrezi poziţia, să rămîi în centrul situaţiei – așa poţi să ai controlul informaţiilor. Conjunctura arată o perioada bună pentru discuții, relaţiile sociale sunt bine aspectate. Magnetismul personal al nativilor, charisma cum se spune, este în creştere – puteţi rezolva uşor problemele sentimentale. De asemenea poți aborda uşor noi prietenii, relaţii de dragoste, chiar. Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie păcăliţi cu prea mare uşurinţă. Spun acest lucru pentru că de obicei leii-paraleii sunt foarte naivi şi creduli. Leii se prind şi cu mâncare pentru pisici! Nu exagera cu mesele, echilibrul si temperanţa sunt valori ale înțeleptului.

FECIOARĂ Astăzi nu e o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză de naivitate, mercuriană, dar nu exagera cu imaginația! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la consumurile indirecte adică la electricitate, gaze, apă, combustibil. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva multe. Trebuie să fii precis în exprimare şi să nu dai loc interpretărilor, mai ales când este vorba de cine, ce şi cum face, adică de împărţirea sarcinilor, fie în afacere fie în familie. Seară plăcută şi relaxantă.

BALANŢĂ Dimineața ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l face şi omul! Te-ai săturat sa tolerezi comoditatea din tine şi te simţi apt pentru fapte mari, chiar să te duci să faci puţin sport. Trebuie, de asemenea, să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Dorinţa ta permanentă de armonie, doar zodia Balantei este domiciliul nocturn al lui Venus, poate fi contrariată de mediul vulgar si agresiv. Elimina, pe cât poţi, motivele de disconfort!

SCORPION Mici ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace, par să ajungă, azi, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşită alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu vă faceţi nou prieteni! Lăsă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Spre sfârşitul perioadei poţi finaliza afacerile ce trenau de mult timp. Scorpionii artişti sunt singurii avantajaţi în aceasată perioadă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Sănatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, sigur, doar pentru un procent dintre Scorpioni !

SĂGETĂTOR Mai macină morile zeilor și pentru tine! O zi bună, norocoasă. Urmare unor veşti, eşti entuziast, activ şi motivat! Mergi direct pe calea ta fără să ţii seama de piedici şi obstacole! O veste bună pe care o aşteptai. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei, după amiaza adică, poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, acest lucru pe seară – sau o mică petrecere, de luni, la un prieten cu curte.

CAPRICORN Situaţia unde munceşti pare tensionată, dar o poţi dezamorsa printr-un permanent zâmbet și o vorbă bună. Astăzi te pot bântui nişte „fantome” de mai demult, lucruri rămase neterminate! E linişte şi ţi se pare că deţii controlul situatiei. De fapt, mai amâni lucrurile pentru incă o zi, fără să iei o nicio hotărâre. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o serioasă decepţie sentimentală şi probleme nesfârşite la serviciu. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil, stelele au grijă şi de tine şi de familia ta!

VĂRSĂTOR După un concediu obositor, plin de distracţii, e momentul să te odihneşti puţin. Nu ceda nostalgiei, regretelor, deciziile luate în această vară au fost cele mai bune la momentul respectiv. Planurile tale se pot derula în continuare. Totuşi, un procent dintre nativi, în aceasta perioadă, cu aspecte complexe, nu se simt chiar în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti şi să faci bine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveză interesele proprii. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema se rezolvă peste câteva zile. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac foarte bine.

PEŞTI Trebuie sa sprijini pe cineva din anturajul tău profesional care are mare nevoie de ajutor! Astăzi este ziua potrivită ca să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii de muncă. Mintea şi trupul tău sunt prea încordate, ai nevoie de relaxare, de mişcare, poate la sală, sau, în parc şi de o baie parfumată. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales pe ce îi cheltuiești! În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Parţial adevărat este faptul că nu eşti cea mai bună companie, în această perioadă. Ipohondria şi mania persecuţiei par că au găsit un client şi acesta este inofensivul şi plin-de-bune-intenţii nativ din Zodia Peştilor. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza oboselii – atenţie la zonele guvernate de zodie, picioarele, degetele de la picioare.