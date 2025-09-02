Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 septembrie 2025. Cafeaua mea







Pe 3 septembrie s-au născut Charlie Sheen, Urho Kekkonen, Pietro Locatelli, Maria Ciobanu, Marina Voica, Ovidiu Drâmbă, Pavel Dan.

Nimic în „Kalendar” şi prin dreaptă urmare nimic important în calendarul creştin. Ba, mint, este cuviosul Teoctist, prilej de bună aducere aminte şi de regrete, faţă de situaţia de astăzi.

Dar, trebuie neapărat să răspund unui vechi corespondent @Criticul literar, care mă măsoară, mă cântăreşte şi... mă judecă!

Îmi spune că am început mai multe povestiri, dar nu le-am terminat. Că asta înseamnă, după ştiinţa domniei sale şi după ce a petrecut vreo patruzeci de ani într-o editură, un singur lucru: că pregătesc un volum de amintiri, iar poveştile neterminate sunt un aperitiv pentru trezirea foamei de citit. Nici poveste, așa sunt eu...

Atât @Criticul literar cât şi doamna @Florentina, faţă de care am o obligaţie, dar şi mulţi alţii mă somează să spun cum se face cafeaua marelui serdar.

De la început trebuie să-l aduc în vorbă pe alt corespondent, pe @Yussuf Zaim, care, domnia sa, spune că provine din Istanbul, unde a făcut cafea turcească vreo treizeci de ani. Apoi i-a plăcut o văduvă frumoasă din Dobrogea şi aşa a ajuns român. Dar a rămas şi turc! Îmi confirmă că adevărata cafea turcească se face numai în nisip. Dar la cafenele şi restaurante, se face pe arzător, pentru că consumul de energie în cazul tavei de nisip este şi de patru ori mai mare. Costă!

Marele serdar, căpitanul Costică Ştefănescu avea dichisul lui. Tava lui cu nisip nu s-a păstrat, dar ştim că o punea pe tăciuni, pe cărbuni. Aştepta până ce nisipul se încălzea binişor, preţ de vreun sfert de ceas. Noi putem să punem tava noastră cu nisip (atenţie, nu luaţi tava pisicii, s-ar putea să aveţi surprize) pe arzătorul de aragaz cu toată liniştea şi convingerea că respectăm ritualul.

Apoi lua ibricul de aramă şi îl inspecta cu mare atenţie. Ibricul era de aramă cositorit, neapărat dintr-o singură foaie și cu fundul rotund, ca de odaliscă. Interiorul trebuia să fie perfect, cositorul să strălucească, să nu existe nicio pată sau urmă de la cafelele precedente. Aşa să facem!

Umplea până la jumătate ibricul cu apă pură. Cam două sute de mililitri, pentru două persoane. Apă filtrată, sau imbuteliată, ”Carpatica”. Apoi, în apa rece, punea binişor câte două linguriţe de argint cu vârf (sunt un pic mai voluminoase decât cele obişnuite) de cafea turcească. Cafeaua rămânea la suprafaţă, plutea, flota...

Stătea şi se uita cum cafeaua se scufundă, ca şi speranţele unora. Nu mişca deloc ibricul. Aştepta. Cu linguriţa (de argint, dar merge şi de inox) amesteca lent şi iscusit lichidul.

Poate fredona vreun güzel la modă la Înalta Poartă, sau vreun cadril austriac.

Nu trecea mult şi cafeaua începea să şoptească, lucruri de taină şi de mare înţelepciune. Căpitanul devenea atent şi înfăşca coada ibricului. Dacă era de lemn, totul era perfect. Dacă era de aramă, înjura cu vorbele rămase de pomină în familia noastră: “Ciara mă-si de viaţă!”

Cafeaua nu trebuie dată în clocot! S-au pierdut capete, la Istanbul, pentru acest păcat, îmi spune turcul Yussuf Zaim. Căpitanul continua lucrul cu linguriţa de argint cu coadă lungă şi cu mişcări lente, amesteca lichidul brun şi îmbietor. Cum caimacul se adună spre margini şi mai lasă în centru un bănuţ cât o drahmă, ibricul trebuie scos repede, dar nu brusc, cum scoţi o sabie din teacă, din nisipul cel înfierbântat.

Stai puţin cu ibricul pus pe o cărămidă, sau ceva rezistent la căldură şi te miri de virtuţile cafelei, preţ de câteva secunde.

Aici trebuie să facem o paranteză. În lumea de beţivi şi alcoolici de astăzi, o “cafea marghilomană” înseamnă numai amărâta de invenţie a musiului (mare vânător, mare poznaş) Mihail Margiloman, care punea coniac franţuzesc în cafea. Mai mult, unii zic că înlocuia apa cu coniac. Ce erezie, ce afront, ce crimă împotriva papilelor gustative!

În familia mea ceştile marghilomane erau ceşti din porţelan nemţesc, cu o marcă cu două spade albastre încrucişate, cu un fund foarte, foarte gros. Pe afară păreau că au o sută cincizeci, două sute de mililitri, de fapt aveau doar 60-70 de mililitri. Mai am doar una dintr-un serviciu de douăsprezece! Aşa cum au dispărut şi averile familiei, aşa s-au spart şi ceştile!

Revenim... după ce aţi luat caimacul, după vreo două minute, se pune cafeau din nou la nisip, la foc. Se lasă un pic. Cafeaua începe să strige la tine, se simte neglijată, pocneşte, se răsteşte. Nu o lăsa să se supere, că se caramelizează şi strici tot gustul, amestecă bine, încet, dar ferm până când se pregăteşte pentru un al doilea orgasm, să dea din nou în clocot. Nu o lăsa... arată-i că tu eşti stăpânul şi ia-o de pe foc, din nisip.

O linguriţă de apă rece, rece, ca să se sedimenteze zaţul. Apoi după alte două minute se tornă, alternativ, în ceşcuţele de cafea.

O să strigaţi că unde este zahărul, frişca, poate mierea!

Eu vă vorbesc de cafeaua marelui serdar Costică Ştefănescu, boier mare şi înrudit cu Kretzuleştii, cu Ghiculeştii, cu Floreştii şi cu neamul lui Dabija. Începutul secolului XVIII, acum două sute de ani!

Timp de două sute de ani aşa s-a făcut cafeaua la noi. Fiinţe slabe şi repede seduse de dulciuri, femeile familiei păcătuiau şi adăugau zahăr, frişcă şi chiar miere. Dar nu în plenul familiei, la cafeaua de la sfârşitul mesei. Nu, Doamne fereşte! Apoi frumoasele doamne “răsturnau ceştile” ca să ghicească în cafea mamaie Teodora, străbunica, care ştia tot felul de lucruri de mirare şi de taină.

Mai este o taină. Mare! Să vă spun, să nu vă spun... hai să vă spun că aşa v-am promis! La al doilea fiert, căpitanul de cavalerie se uita în stânga şi în dreapta şi dacă nu-l vedea nimeni, punea în cafea câteva cristale doar, doar câteva de “sare vie”! Am mai povestit de ea, dacă nu aveţi sarea vie din străfundul salinei, puteţi folosi sare obişnuită, neapărat românească. Atenţie, doar câteva cristale, aproape homeopatic. O să vedeţi diferenţa, sarea vie, dar şi sarea obişnuită, pune în valoare cafeaua, îi subliniează gustul şi aroma.

Turcul Yussuf Zaim este un om cult. Ştie multe. Îmi spune că la Istanbul cafeaua a ajuns în secolul XV şi că europenii au dat cu nasul de ea la ridicarea asediului Vienei de către turci, în septembrie, anul 1683. Se pare că în haosul retragerii turcii au părăsit rezerva de cafea a armatei, mai multe zeci de saci cu cafea. Multă vreme cafeaua a fost nelipsită, era obligatorie pentru turci şi arabi. Aş aduga şi pentru persani. De exemplu, o femeie musulmană îi putea cere cadiului desfacerea căsătoriei, dacă soţul ei nu era în stare să-i aducă cafeaua zilnică!

În urma cuceririlor britanice, spune Zaim, cafeaua a fost înlocuită în Orientul Mijlociu şi Apropiat de... ceai! Aşa beau cuceritorii, aşa era de bonton! Aşa cum astăzi se bea în România whisky, poreclit mai înainte “apă de ploşniţe”! Este băutura metropolei, a licuriciului!

Mă duc să-mi fac o cafea după metoda marelui serdar... am de lucru la noapte, iarăşi am primit de la Înalta Poartă de la Bruxelles un raport informativ cât o carte de telefon! Să ştiu pe ce lume suntem... chiar dacă, în mod sigur mâine este o altă zi !

Astăzi, eşti mai puţin nervos, dar sigur, motivat, iar lucru nobişnuit pentru tine, eşti precaut şi chiar şiret. Păstrezi un atuu pe care să-l foloseşti la momentul şi locul potrivit! Un ajutor neasteptat. Cineva din anturaj, semn tot de foc sau de pamant te ajuta involuntar sau dezinteresat sa rezolvi o problemă care iti părea ceva foarte greu de rezolvat. Trebuie să alegi cu grija modul de rezolvare a problemelor în familie cat si cu prietenii, în sensul să fie şi pe placul lor!

La muncă te comporţi politicos şi civilizat, nu vrei să deranjezi pe nimeni, ceea ce este foarte frumos din partea ta! Ai o propunere nouă, sau un proiect mai vechi, care trebuie finalizat. Dimineaţă densă şi obositoare, cu schimbări de ritm. Odihneşte-te mai mult şi evită efectele haosului organizat. Domeniul familiei este aspectat mediocru, fii atent la interpretări greşite, la comunicare. Mare atentie la legaturile amoroase – cineva vrea să te înşele, oare cine?

Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu prea te interesează părerea celor din jur, rezultatul contează! Eşti prea tensionat ca să te bucuri de laude, de succes. Ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi un pic. Sigur, după orele de program! Schimbarea este necesara si face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire. Pentru o parte dintre nativi, in special pentru cei născuţi în a doua perioada a zodiei, ziua este bine aspectata şi norocoasa.

Victoriile fără glorie sunt specialitatea ta, eşti din nou singur în mulţime! Astăzi nu te implica în discuţii lungi cu semnele de foc. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Anumite configuratii particulare care tin de stelele fixe se pot interpreta ca fiind producatoare de echilibru si consecventa. Dragostea este usor influenţată de aspectele negative ale lui Venus. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul, în a doua parte a zilei. Este o zi în care trebuie sa te hotarasti. O decizie se impune si parca timpul a început sa vină!

Cu toate că eşti un leu imprudent şi te bazezi pe "încredere", astăzi ai noroc! Nimeni nu profită de naivitatea şi generozitatea ta! Cei din jur au şi ei problemele şi dificultăţile lor! Este bine sa-ti vezi de treburile tale obişnuite, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuieli insemnate. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa. Domeniile de aplicare sunt în primul rand meseria, profesia şi relatiile de afaceri, dar si prietenii şi duşmanii ştiuti şi neştiuţi.

Domeniul relaţiilor sociale e afectat. Atenţie la detalii, se ştie că eşti un maestru, dar nu pierde din vedere scopul final către care converg amănuntele. Nu amesteca plăcutul cu utilul! Ofera-ti prilejuri de multumire şi satisfactie. Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur şi mai ales Luna, indica reuşita si succes. Calatoriile sunt bine aspectate, iar inceputul unor noi proiecte si diversificarea afacerilor sunt sub auspicii favorabile.

Mici probleme la serviciu. Încearcă să destinzi atmosfera, ceilalţi pot fi recunoscători, pentru că "fericiţi sunt făcătorii de pace"! Şi carisma e bună, aşa că poţi reuşi în planul tău. Sunt o serie de evenimente, însa, provocate de Mercur care până la urmă au o latura comică şi o mare doză de neprevăzut. Tema ta astrala din ziua de astăzi este complexa. Atentie la lucrurile marunte, la detalii! Domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene.

Ai dezgropat securea războiului şi vrei ca toată lumea să te urmeze! Trebuie să găseşti o soluţie paşnică, fără scandal, negociabilă, pentru că "cine scoate sabia, de sabie va pieri"! Este o perioada in care incerci sa recuperezi unele intarzieri. Intreprindere sortita din start eşecului, pentru ca viata si timpul nu tine seama de programele, termenele si proiectele noastre. Renunta la somnifere si la alte medicamente pe care nu le-a prescris medicul. Sa fie el vinovat, nu tu!

Te arunci cu capul înainte şi vrei să iei o decizie rapidă. Încearcă să analizezi şi să înţelegi motivele problemei cu care te confrunţi. Poţi să descoperi o cale mai uşoară de rezolvare! Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, semnul tău, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Ocoleste orice discutie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

Astăzi dai semnale clare: cei din jurul tău trebuie să te accepte aşa cum eşti, cu defectele şi calităţile tale, nu eşti dispus la negocieri şi compromisuri! Adevărul e cea mai bună minciună! Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” - păstreaza zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare! Discuţii interesante şi, adeseori, astăzi, chiar necesare. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent.

Fii atent la nişte termene, sau întâlniri, să nu întârzii! Timpul parcă zboară! Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, peste tot se pare că întâmpini dificultăţi, dar e doar o impresie! Fii extrem de scurt in discutiile cu anturajul. O singura fraza, clară, este de ajuns! In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mercur nu mai este afectat, atentie la precizia şi sensul comunicarilor. Nu trebuie sa lasi nimic intamplator, pentru ca totul, tot ce se intampla are logica si filosofia proprie. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele.

Încă un mic efort, haide, că poţi! Afirmi că nu-ţi plac “complicaţiile”, dar cei din jurul tău ar jura cu mâna pe Biblie că îţi place să cauţi belele! Şi ce dacă, dacă tu te simţi bine! Horoscopul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “investitii, castiguri si realizari”. Si cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viata cotidiana. Incerca sa incepi de pe acum sa-ti organizezi viaţa – este o perioada favorabila pentru interesele tale.